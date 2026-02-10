毛穴*の凸凹を隠して、つるんっ！となめらかな肌へ　カバー*¹だけでなくケアもできる毛穴*消し*¹クリームが2026年2月10日に新発売

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、メイクシリーズ「スキンヒーロー」よりポアシーラークリームを2026年2月10日に発売します。

メイク効果による「毛穴*カバー*¹」と、美容成分による「スキンケア」を同時に叶えるハイブリッド型の部分用クリーム下地です。過剰な皮脂を選択的に吸着してテカりを抑え、赤みが気になる小鼻周りも補正*¹して自然な肌トーンに整えます。

スキンヒーロー ポアシーラークリーム ＜クリーム・下地＞ 部分用 8g \990（税込）

気になる毛穴*を隠してケア

ふんわりとしたクリームが毛穴*の凸凹を埋め、肌をなめらかにしながらケアします。

［気になる毛穴*］［過剰な皮脂・テカリ］［小鼻のまわりの赤み］

赤みをカバー*¹するイエローベージュのクリーム

赤み補正*¹カラーで自然な肌トーンに整えます。

5つのフリー処方

［パラベン・アルコール・鉱物油・合成着色料・紫外線吸収剤］

毛穴に嬉しいスキンケア成分をたっぷり配合

【2種のビタミンC*²】【2種のアゼライン酸誘導体*³】【グリシルグリシン*⁴】

過剰な皮脂を吸着してベタつきを抑える

【皮脂テカ防止成分*⁵】



【使用方法】

指先に少量をとり、肌の凸凹が気になる部分にクルクルとすり込むように塗布します。

●メイクの前に：スキンケアの後、気になる部分に塗布し、クリームがサラっとした感触に変わってからベースメイクを重ねてください。

●素肌の上に：スキンケアの後、気になる部分に塗布し、上からベースメイクを重ねなくてもなめらかな肌に仕上げます。

＊ 乾燥によって毛穴の目立つ肌

＊1 メイク効果による

＊2 リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）

＊3 アゼロイルジグリシンK、アゼラミドプロピルジメチルアミン（全て整肌）

＊4 ジペプチド-15（保湿）

＊5 ヒドロキシアパタイト（皮脂吸着）

【スキンヒーロー公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/brand/skinhero/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)



BCLお客様相談室 0120-303-820