毛穴*の凸凹を隠して、つるんっ！となめらかな肌へ　カバー*¹だけでなくケアもできる毛穴*消し*¹クリームが2026年2月10日に新発売

写真拡大 (全6枚)

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、メイクシリーズ「スキンヒーロー」よりポアシーラークリームを2026年2月10日に発売します。



メイク効果による「毛穴*カバー*¹」と、美容成分による「スキンケア」を同時に叶えるハイブリッド型の部分用クリーム下地です。過剰な皮脂を選択的に吸着してテカりを抑え、赤みが気になる小鼻周りも補正*¹して自然な肌トーンに整えます。


スキンヒーロー　ポアシーラークリーム　＜クリーム・下地＞ 部分用 8g \990（税込）











気になる毛穴*を隠してケア


ふんわりとしたクリームが毛穴*の凸凹を埋め、肌をなめらかにしながらケアします。


［気になる毛穴*］［過剰な皮脂・テカリ］［小鼻のまわりの赤み］



赤みをカバー*¹するイエローベージュのクリーム


赤み補正*¹カラーで自然な肌トーンに整えます。




5つのフリー処方


［パラベン・アルコール・鉱物油・合成着色料・紫外線吸収剤］



毛穴に嬉しいスキンケア成分をたっぷり配合


【2種のビタミンC*²】【2種のアゼライン酸誘導体*³】【グリシルグリシン*⁴】



過剰な皮脂を吸着してベタつきを抑える


【皮脂テカ防止成分*⁵】




【使用方法】


指先に少量をとり、肌の凸凹が気になる部分にクルクルとすり込むように塗布します。


●メイクの前に：スキンケアの後、気になる部分に塗布し、クリームがサラっとした感触に変わってからベースメイクを重ねてください。


●素肌の上に：スキンケアの後、気になる部分に塗布し、上からベースメイクを重ねなくてもなめらかな肌に仕上げます。




＊ 乾燥によって毛穴の目立つ肌


＊1 メイク効果による


＊2 リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）


＊3 アゼロイルジグリシンK、アゼラミドプロピルジメチルアミン（全て整肌）


＊4 ジペプチド-15（保湿）


＊5 ヒドロキシアパタイト（皮脂吸着）




【スキンヒーロー公式サイトはこちら】


https://www.bcl-brand.jp/brand/skinhero/



BCLカンパニーとは




「＋1の発想で、美しさを塗り替え　毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。





[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)
[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)
[公式instagram］@bcl_company_official
https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)


[公式X]@BCL_company


https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)


BCLお客様相談室 0120-303-820