★イベント情報★「ねえ、とおい うたってる？」――青春の残響が再び鳴り響く！上條淳士が描く、80年代を彩った音楽漫画『TO-Y』連載40周年記念POP UP STOREがハンズ渋谷で開催決定！

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年2月25日(水)～2026年3月24日(火)の期間で墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【TO-Y 40周年記念 POP UP STORE in 渋谷】のグッズ情報第一弾を公開致します。

80年代の音楽業界を舞台に、上條淳士によるスタイリッシュでPOPな画風と、革命的な音楽表現、そして愛すべきキャラクターたちの熱い想いが交錯する。

1985年から1987年まで『週刊少年サンデー』で連載され、インディーズバンドのカリスマボーカリスト・藤井冬威（トーイ）が駆け抜けた80年代の音楽シーンを、当時の空気感そのままに切り取った不朽の名作『TO-Y』。

コミック業界はもちろん、のちのミュージシャンたちにも多くのフォロワーを生んだこの傑作が、連載開始から40年の節目を迎える2025年、中野ブロードウェイ・墓場の画廊をステージに開催された『TO-Y 40周年記念 POP UP STORE』がハンズ渋谷で開催！

今回のPOP UP STOREでは、藤井冬威（トーイ）、ニヤ、哀川陽司、そしてGASPのメンバーたちという魅力的なキャラクターたちを、墓場の画廊ならではの独自演出で表現。作中の名場面や名台詞が目白押しの演出で、リアルタイム世代のファンはもちろん、現代の新たなファンも巻き込む『TO-Y』の世界を完全再現する。

さらに、作中に登場した『GASP』『ペニシリン・ショック』などのバンド公式グッズとして、Tシャツ、ジャケット、バンダナといった定番アイテムをはじめ、アクリルキーホルダー、ステッカー、缶バッジなどコレクタブルなアイテムも充実。さらに80年代をイメージしたファンシーグッズ風アイテムも用意。音楽愛に満ちたオリジナル商品も多数販売する。

今なお色褪せず鳴り響く『TO-Y』の世界に、40年の時を超えて再会できる、

すべての音楽ファン、そしてTO-Yファンに捧げる特別企画。

合言葉は――「退屈をブッつぶせ」！

■日常をライブに変える、アパレルを中心としたご紹介！

GASP Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL（モデル：身長168cm 着用サイズ：Mサイズ）

本イベントのキービジュアルをプリントしたTシャツが登場！胸に刻まれたシンプルなGASPのロゴと、背面にはパンクスピリットあふれるデザインで描かれたあの日のトーイの姿が。

P-SHOCK ビッグシルエット Tシャツ/6,050円(税込)

サイズ：M~XL（モデル：身長168cm 着用サイズ：Mサイズ）

作中でも人気の高いカイエ率いるパンクバンド『ペニシリン・ショック』のTシャツが登場！耽美な魅力あふれる彼らの音楽性をモチーフに、バンドグッズのリアルさを追求したこだわりのデザイン。ショッキングピンクのプリントと、現代的なビッグシルエットのボディが化学反応を起こす！

帝王切開 ロングスリーブ Tシャツ/7,700円(税込)

サイズ：M~XXL（モデル：身長168cm 着用サイズ：Mサイズ）

作中で描かれたライブ「帝王切開」をモチーフにしたロングスリーブTシャツが登場！告知ポスター風デザインを、あえてビンテージ風のダメージプリントで再現。

1985年当時、作品を通してあの日のライブを“体感”したファンにとっては、伝説のライブの興奮がいま蘇る！

GASP ジップアップジャケット/13,200円(税込)

サイズ：M~XXL（モデル：身長168cm 着用サイズ：Mサイズ）

作品内に登場する伝説的バンド『GASP』をモチーフにしたジャケットが登場！ブラックボディにシンプルかつインパクトのあるデザインと、トーイのクールな視線を背中に背負う存在感抜群の一着だ。

リバーシブルバケットハット/6,600円(税込)

サイズ：FREE

モノクロのシックな配色でデザインされたバケットハット。二面性を持つリバーシブル仕様は、抑制の効いたタイトな雰囲気のロゴ刺繍サイドと、自由な雰囲気で楽しさと激しさが同居するコラージュサイド。まさにトーイたちの繊細な心の動きを表した好デザイン！

P-SHOCK バンダナ/1,980円(税込)

サイズ：W530mm×H530mm

パンクバンド『ペニシリン・ショック』公式ライブグッズ登場！？

カイエの姿がハードにプリントされたバンダナは、まさに彼らの音楽性をビジュアルで表現した秀逸なデザイン！

カイエファンのみならず、思わず手に取りたくなる一枚だ！

パブミラー/15,400円(税込)

サイズ：約W200mm×H275mm

トーイのアンニュイな表情をプリントしたA4サイズのパブミラーが登場！

まさにTO-Yの世界観を再現したかのような80年代風デザインに映し出されることで、自身が作中に入り込むような錯覚を覚える、ファンにはたまらない逸品。

インテリアとしても実用性の高いアイテムだ。

レコード型コースター/1,320円(税込)

サイズ：コースター：約φ100ｍｍ

ジャケット：約W110mm×H110ｍｍ

日比谷野外大音楽堂で行われた伝説のライブ、そしてトーイ率いるGASPの自主制作盤レコード『帝王切開』をモチーフとして再現したレコード型コースターが登場！

アナログレコードを模した紙製ジャケット入り！GASPの奏でるサウンドが聴こえてくるような必聴(?)の1枚！

ブラインド缶バッジ 全13種/各440円(税込)

サイズ：直径57mm

作品を彩るキャラクターたちのポップなイラストがデザインされた缶バッジが全13種で登場！

ジャケットやバッグ、バケットハットに集めて付けたいパンキッシュなファッションアイテムとして是非揃えていただきたい。

キラ仕様の2種はファンには思い入れあるロゴデザイン！

両面アクリルキーホルダー 全5種/各880円(税込)

サイズ：W20mm×H80mm

主要キャラクターたちのオン/オフを切り取ったアクリルキーホルダーが5種登場！

『TO-Y』の世界観をシンプルに再現したモノクロなデザインのアクリルプレートにくわえ、カラフルなロゴ型チャームが光るリッチな仕様。

アートボード(カイエ)/3,300円(税込)

サイズ：F4(W242mm×H333mm)

上條淳士先生がこのイベントに向けて描き下ろしたカイエのイラストがアートボードに。

彼の繊細な内面を表現するような美しい線の一本一本を堪能して欲しい。

ポストカード5枚セット/1,100円(税込)

サイズ：W100mm×H148mm

作中の印象的なシーンを厳選した名場面4種と、上條淳士描き下ろしのカイエのイラストを同梱したポストカード5枚セットが登場！

連載開始から40周年を迎えてなお色褪せない、上條淳士の美麗な描線が印象深いイラストは、フレームに入れて飾って置きたいクオリティ！

耐水ステッカー 全5種/各495円(税込)

サイズ：バックステージパス W86mm×H107mm, P-SHOCK W97mm×H103mm, GASP W80mm×H114mm

ト―イ W76mm×H90mm, ポップアート W85mm×H114mm

80年代を駆け抜けた傑作音楽マンガ『TO-Y』から、作品のイメージを特殊仕様で再現した耐水ステッカー。

80年代の空気をイメージしたポップな配色は、どこに貼ってもインパクト大！

アクリルスタンド 全3種/各1,375円(税込)

サイズ：W100mm×H143mm*枠サイズ

人気のアクリルスタンドが3種リリース！どのシーンも、TO-Yの世界観を切り出した名場面。

本棚にコミックスと合わせて並べたり、部屋のインテリアのワンポイントとして置いておきたい逸品！

アートボード(ト―イ オレンジ,ブルー)/各3,300円(税込)

サイズ：F0(W140mm×H180mm)

上條淳士の美麗イラストをまさにアート作品として飾ることが出来るキャンバス地のアートボード。

雰囲気の異なるトーイのイラストは、どちらにするか選べないっ！

↓↓気になる全商品は以下↓↓

■購入者特典、スペシャル特典もご用意！■ご来場予定の皆様へ・混雑状況によって安全面を考慮して、入場制限や整理券の配布をする場合がございます。・詳細は決まり次第、店舗 HP・公式 X にて改めてご案内致します。・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝からの場所取りは固くお断りいたします。・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。・商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【TO-Y 40周年記念 POP UP STORE in 渋谷】

期間 2026年2月25日(水) ～ 3月24日(火)

時間 11:00～21:00

会場 ハンズ渋谷店 B2Cフロア

所在地 東京都渋谷区宇田川町12-18

https://shibuya.hands.net/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1045

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP

