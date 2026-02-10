シャノン「営業・マーケDXPO大阪′26」出展のお知らせ

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年2月26日(木)～2月27日(金)にインテックス大阪で開催される「営業・マーケDXPO大阪'26」へ出展することをお知らせします。

■シャノンの出展ブースについて

ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。

■「営業・マーケDXPO大阪'26」について

- リードの獲得から買う気の引き上げまでを一気通貫で実施「シャノンマーケティングプラットフォーム」

＜展示会概要＞

6つの展示会から構成され、MA、CRM、SFA、アドテクから、ノベルティ、広告制作、コールセンターソリューションまで、顧客接点を持つ様々な部門の売上アップ・生産性向上・DX推進のための各種ソリューション・サービスが一堂に集まる専門展です。

＜開催概要＞- 総称 ：営業・マーケDXPO大阪'26- 会期 ：2026年2月26日（木）～27日（金）- 主催 ：ブティックス株式会社- 詳細URL ：https://dxpo.jp/real/fox/osaka/sales/- 会場 ：インテックス大阪 4・5号館- ブース ：8-18

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

