KAWAII LAB.公式デジタルトレカサービス『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』2026年2月11日（水・祝）リリース

アソビシステム株式会社

アイドルプロジェクト KAWAII LAB.所属アーティストのデジタルカードコレクション『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』が2026年2月11日（水・祝）にリリースされることが決定した。

本サービスは、KAWAII LAB.に所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの5グループに加え、次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHを含む、総勢50名以上（※リリース時点）のメンバーが登場する公式デジタルカードコレクション。

ライブパフォーマンスの熱気や、ステージ裏で見せるふとした素顔、メモリアルな特別衣装の撮り下ろし写真などをデジタルカードとして再現。スマートフォンやPC上でコレクションを楽しめるサービスとなっている。

本サービスは毎日1回無料でカードパックを手に入れることができるほか、ミッションをクリアすることでも入手可能。ここでしか手に入らないシーンをコレクションしよう。

＜リリース記念キャンペーン＞

『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』リリースを記念して、カードパック10パックを開封できるサービス内アイテムをプレゼント！

実施期間：サービス開始 ～ 2026年2月19日（木）14時59分

■リリース記念パック

『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』のリリースを記念した、豪華な限定デザインのトレカが登場！

＜登場パック＞

■KAWAII LAB.パック

KAWAII LAB.パックでは、総勢7グループの全メンバーが登場！

毎日1回無料でカードパックを引くことができ、気軽にコレクションを始めることができます。

＜『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』について＞

■ホーム・コレクション画面

■カードパック

＜『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』サービス概要＞

・ サービス名： SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.

・ URL：https://bit.ly/4bxMfUR

・ 価格：基本プレイ無料

・ 提供開始日： 2026年2月11日（水・祝）

・ 推奨環境：

本サービスで動作するサービスはスマートフォンおよびPCでのご利用に特化したWebアプリケーション

です。サービスを快適にご利用いただくために、以下の環境でのご利用を推奨いたします。

＜各プラットフォーム＞

・iOS 17.0以上（スマートフォン）

・iPadOS 17.0以上（タブレット）

・Android 9.0（28）以上（スマートフォン）

・macOS Catalina以上

・Windows 10以上

＜PCブラウザ＞

・Google Chrome 最新版

・Mozilla Firefox 最新版

・Microsoft Edge 最新版から 2 メジャーバージョン

・Safari 最新版から 2 メジャーバージョン

＜モバイルブラウザ＞

・iOS

Mobile Safari 最新版から 2 メジャーバージョン

・Android

Google Chrome for Android 最新版

※上記推奨環境においても、端末の設定、セキュリティソフトなどにより、ご利用になれない場合や意図しない動作をする場合がございます。

・ 開発・運営： ABEMA/株式会社アプリボット

・ 協力： アソビシステム株式会社

・ 権利表記： (C)ASOBISYSTEM CO., LTD

※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。