KAWAII LAB.公式デジタルトレカサービス『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』2026年2月11日（水・祝）リリース
アイドルプロジェクト KAWAII LAB.所属アーティストのデジタルカードコレクション『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』が2026年2月11日（水・祝）にリリースされることが決定した。
本サービスは、KAWAII LAB.に所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの5グループに加え、次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHを含む、総勢50名以上（※リリース時点）のメンバーが登場する公式デジタルカードコレクション。
ライブパフォーマンスの熱気や、ステージ裏で見せるふとした素顔、メモリアルな特別衣装の撮り下ろし写真などをデジタルカードとして再現。スマートフォンやPC上でコレクションを楽しめるサービスとなっている。
本サービスは毎日1回無料でカードパックを手に入れることができるほか、ミッションをクリアすることでも入手可能。ここでしか手に入らないシーンをコレクションしよう。
＜リリース記念キャンペーン＞
『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』リリースを記念して、カードパック10パックを開封できるサービス内アイテムをプレゼント！
実施期間：サービス開始 ～ 2026年2月19日（木）14時59分
■リリース記念パック
『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』のリリースを記念した、豪華な限定デザインのトレカが登場！
＜登場パック＞
■KAWAII LAB.パック
KAWAII LAB.パックでは、総勢7グループの全メンバーが登場！
毎日1回無料でカードパックを引くことができ、気軽にコレクションを始めることができます。
＜『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』について＞
■ホーム・コレクション画面
■カードパック
＜『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』サービス概要＞
・ サービス名： SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.
・ URL：https://bit.ly/4bxMfUR
・ 価格：基本プレイ無料
・ 提供開始日： 2026年2月11日（水・祝）
・ 推奨環境：
本サービスで動作するサービスはスマートフォンおよびPCでのご利用に特化したWebアプリケーション
です。サービスを快適にご利用いただくために、以下の環境でのご利用を推奨いたします。
＜各プラットフォーム＞
・iOS 17.0以上（スマートフォン）
・iPadOS 17.0以上（タブレット）
・Android 9.0（28）以上（スマートフォン）
・macOS Catalina以上
・Windows 10以上
＜PCブラウザ＞
・Google Chrome 最新版
・Mozilla Firefox 最新版
・Microsoft Edge 最新版から 2 メジャーバージョン
・Safari 最新版から 2 メジャーバージョン
＜モバイルブラウザ＞
・iOS
Mobile Safari 最新版から 2 メジャーバージョン
・Android
Google Chrome for Android 最新版
※上記推奨環境においても、端末の設定、セキュリティソフトなどにより、ご利用になれない場合や意図しない動作をする場合がございます。
・ 開発・運営： ABEMA/株式会社アプリボット
・ 協力： アソビシステム株式会社
・ 権利表記： (C)ASOBISYSTEM CO., LTD
※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。