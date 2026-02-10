『かいけつゾロリ×ネコテン』コラボイベント開催決定！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦）は、現在好評連載中のWebマンガ『かいけつゾロリ×ネコテン』特別編のコラボレーションを記念して、2026年3月1日（日）にイオンレイクタウンkaze内 TSUTAYAレイクタウンにてグリーティングイベントを開催いたします。

ネコ店長＆かいけつゾロリのグリーティングイベント開催！

2026年3月1日（日）、TSUTAYAレイクタウン店内にて、かいけつゾロリとネコ店長のグリーティングイベントを開催！参加整理券により、一緒に写真を撮るなど、癒しの時間を過ごせます。

ネコテン特別編で描かれた、かいけつゾロリとネコ店長の夢の共演を、ぜひリアルでお楽しみください。

【開催日時】2026年3月1日（日） １.11:00～／２.13:00～／３.15:00～

※集合時間は各回開始の10分前とさせていただきます。

【会場】TSUTAYAレイクタウン・店内特設会場（児童書売場入口付近）

【定員】各回40組

【参加方法】

・Peatixにて「参加整理券」チケットをお申込みください。

・お申込み受け付けは2月11日（水・祝）12:00より受け付け開始（先着順）となります。

https://peatix.com/event/4787734/view

【主催】明文堂書店TSUTAYAレイクタウン

絵本『さるかに合戦 ビバ！KONTON』、コミックス『ネコテン』 レイクタウン限定先行発売！

同日3月1日（日）、TSUTAYAレイクタウンにて、にゃんこえほん『さるかに合戦ビバ！KONTON』と『ネコテン』コミックス第1巻の先行発売を実施（全国発売はどちらも3月4日（水）より順次）。

※先行販売数量には限りがございます。

ポップアップショップ「にゃんこ大商店出張所」も同時開催！

2月20日（金）から展開するポップアップショップでは、たくさんのにゃんこグッズ加え、『さるかに合戦ビバ！KONTON』の作画のたがわひでき氏及び『かいけつゾロリ』作者の原ゆたか氏描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを販売いたします。

にゃんこ大商店出張所 開運招福！in 埼玉

期 間：2026年2月20日（金）～2026年3月1日（日）

場 所：埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F TSUTAYA レイクタウン店内

営業時間：10:00～21:00

【主催】明文堂書店TSUTAYAレイクタウン

2月21日（土）～23日（月・祝）は缶バッジぬりえ作成ワークショップを開催！！

開催日：2月21日（土）～2月23日（月・祝）3日間

時間：14時～（16時ごろ終了予定）

定員：各日50名

（開催当日分の参加整理券を朝10時からレジにて配布いたします。整理券がなくなり次第、配布終了します。）

場所：児童書売場特設会場

参加費：無料

※当日の状況により、 内容が変更となる場合があります。ご了承くださいませ。

にゃんこ大商店公式Xでは『かいけつゾロリ×ネコテン』特別編を連載中！

現在、にゃんこ大商店公式Xで連載中の『かいけつゾロリ×ネコテン』特別編は、本日2月10日（火）に感動の最終回「2つの贈り物」を公開します。Webとリアル、両方で楽しめるコラボレーションを、どうぞ最後までお見逃しなく！

『かいけつゾロリ×ネコテン』特別編：https://x.com/nyankodaishoten/status/2009928203641713113

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：

https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：

https://x.com/nyankodaishoten

かいけつゾロリとは

『かいけつゾロリ』シリーズ（原ゆたか 作・絵／ポプラ社刊）は、1987年に創刊され、35年以上世代を超えて子どもたちに読み繋がれ、テレビアニメ化、映画アニメ化、舞台化などもされたロングセラーの児童書シリーズです。2022年には、「同一作者によって物語とイラストが、執筆された単一児童書シリーズの最多巻数」としてギネス世界記録に認定されました。最新刊は2025年12月に発売されたばかりの76巻『かいけつゾロリ ニセゾロリあらわる！！』です。

かいけつゾロリ オフィシャルサイト（ポプラ社公式）：

https://www.poplar.co.jp/zorori/

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

