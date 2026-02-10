【求むウィザード職】賞金総額15万円 #AI魔法コンテスト 開催!!

株式会社TORICO

株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎、以下「当社」）は、当社の企業キャラクター「TORICOちゃん」を活用したユーザー参加型イベント「#AI魔法コンテスト」を開催することをお知らせいたします。

本企画は、2025年12月17日に実施した第三者割当増資の引受先である株式会社Mint Townが組成するShooting Starファンドに、LP（リミテッド・パートナー）として参画している著名投資家・マーケターのイケハヤ様によるプロデュース企画です。

企画の趣旨・背景

当社は現在、暗号資産を活用した「イーサリアムトレジャリー事業」を積極的に展開しております。

この度、株主および関係者との連携を深める施策の一環として、イケハヤ（@IHayato(https://x.com/@IHayato)）様の企画立案により本コンテストの開催が決定いたしました。

キャラクターデザインには、「あけじまD」（@akezima_d(https://x.com/akezima_d)）様が手がけた当社の公式キャラクター「TORICOちゃん」を起用。AI技術を駆使するクリエイター（ウィザード職）の皆様に、TORICOちゃんが「魔法」を行使する動画を作成・投稿していただくことで、当社の事業領域である「イーサリアム」をより身近に、楽しく感じていただくことを目的としています。

当社の公式キャラクター「TORICOちゃん」

コンテスト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5279/table/1115_1_0c03ce03aded473d9d9aab403b426b16.jpg?v=202602111251 ]

なぜ魔法の名前が「イーサリアム」なのか――。

一見不思議な組み合わせですが、これは当社が推進する「イーサリアムトレジャリー事業」に由来しています。TORICOちゃんが唱える「最強魔法」として、皆様の自由な発想で映像化していただくことを期待しております。あなたが考える「最強魔法」をTORICOちゃんに使わせてください！

求める作品像

- 思わず笑ってしまう「面白ネタ枠」- AI技術を駆使した「クオリティ勝負枠」- 初心者の方の「とりあえず作ってみた枠」

※どのようなスタイルの作品も歓迎いたします。

当リリースに関する問い合わせ先

株式会社TORICO 管理部 IR担当

メールアドレス：ir@torico-tokyo.com

IRページ：https://www.torico-corp.com/ir/