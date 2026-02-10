【フジテレビ】Kis-My-Ft2 二階堂高嗣の冠バラエティ番組が誕生！『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』

株式会社フジテレビジョン前編：２月17日（火）25時25分～25時55分（関東ローカル）後編：３月３日（火）24時45分～25時15分（関東ローカル）前編未公開映像付き先行配信：２月10日（火）21時～後編未公開映像付き先行配信：２月24日（火）21時～https://www.fujitv.co.jp/kismynikacamp/ （番組ページ）https://fod.fujitv.co.jp/title/918n （FOD先行配信ページ）

“がち”のキャンプ好きタレントとして知られるKis-My-Ft2二階堂高嗣の冠バラエティ番組の放送が決定しました。その名も『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』！

フジテレビ深夜月１レギュラー放送中の『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』で二階堂が最多ゲスト出演を果たしているご褒美として、今回満を持してスピンオフの形で実現した企画です。番組は二階堂が“がち”で呼びたかったゲストと、“がち”でやってみたかった旅をしながら、“がち”大好きなキャンプをするという、二階堂にとってテンション爆上がりの“がち”のご褒美ロケとなっており、そんなちょっと浮かれた二階堂とゲストの楽しい旅とキャンプの模様を前後編２回に分けてお届けします。

ゲストにはKis-My-Ft2のバックについた経歴もあり、二階堂のことを“にいに”と呼んで慕うTravis Japanから川島如恵留と、番組で共演してから意気投合したザ・マミィ酒井貴士を迎え、男３人の珍道中！笑いあり、楽しい買い物あり、アクティブなアトラクションあり、美味しいキャンプ飯と湖畔の絶景キャンプありで、超充実した一日を過ごしました。

また、FODではそんな３人の楽しくて楽しくてしかたがないロケで、番組には入りきらなかったわちゃわちゃ未公開映像を加えたバージョンを前後編それぞれの１週間前から先行配信を行います。根が真面目でバラエティに身体を張ってついついがんばっちゃう二階堂が気の合う仲間とリラックスしまくった素顔と、楽しい映像が目白押しなので、深夜のリアタイ、TVer配信、FOD先行配信、色々なスタイルでぜひお楽しみください。できれば全部楽しんで下さい！（笑）

＜二階堂高嗣コメント＞

「『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』では、僕のやりたい事を全て叶えていただきました！

スタッフさんとの打ち合わせの際に、やりたい事を教えてくださいと言ってもらえたので、タイムスケジュール関係なくお伝えしたところ、全てを実現していただけました。

とても嬉しかったのですが、ものすごくタイトなスケジュールとなり、思いのほかハードでした！

贅沢な時間、心休まるゲストの皆さん、とてもいいロケとなりました。

前後編、どちらもぜひお楽しみください！」

◇ 番組概要

■タイトル：『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』（前後編 全２話）

■放 送：前編：２月17日（火）25時25分～25時55分（関東ローカル）

後編：３月３日（火）24時45分～25時15分（関東ローカル）

■FOD配信：前編未公開映像付き先行配信：２月10日（火）21時～

後編未公開映像付き先行配信：２月24日（火）21時～

■出 演：二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）/川島如恵留（Travis Japan）/酒井貴士（ザ・マミィ）

小山慶一郎（NEWS）※VTR出演

■U R L：https://www.fujitv.co.jp/kismynikacamp/ （番組ページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/918n （FOD先行配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register