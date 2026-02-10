NOBLE エレガントライン「ELENI/エルニ」2026 PRE SPRING COLLECTION

株式会社ベイクルーズ


株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「NOBLE/ノーブル」のエレガントライン「ELENI/エルニ」より、新作コレクションが発表となりました。


LOOK :
発売日：2026年2月11日（水）


NOBLE全店舗＆公式オンラインストアにて発売スタート



RhythmStraight lines and curves, structure and fluidity.Contrasting elements come together to give expression to each look.Materials and form create subtle undulations and a sense of rhythm.A beauty with nuance and movement, quietly renewing the everyday.



直線と曲線、ハリとしなやかさ
異なる要素が重なり合い、装いに表情を生む
素材とフォルムが描く、繊細な起伏と
抑揚のある美しさが、日常を更新していく
心地よいリズムも纏うコレクション







Knit / ELENI \29,700


Skirt / ELENI \46,200


Shoes / HENRI EN VARGO \33,000


Choker / Gabriela Artigas \66,000







Coat / ELENI \69,300


Blouse / ELENI \44,000


Pants / ELENI \35,200


Pierced earrings / Kenneth Jay Lane \8,800


Shoes / CORSO ROMA9 \33,000








Blouse / ELENI \44,000


Skirt / ELENI \46,200


Choker / Gabriela Artigas \66,000








Jacket / ELENI \69,300


Dress / ELENI \48,400


Shoes / REMME \20,900






Coat / ELENI \69,300


Shirt / ELENI \31,900


Skirt / ELENI \46,200






Shirt / ELENI \31,900


Pants / ELENI \35,200


Pierced earrings / Kenneth Jay Lane \8,800








Jacket / ELENI \69,300


Pants / ELENI \35,200


Shoes / CORSO ROMA9 \33,000








Jacket / ELENI \69,300


Dress / ELENI \48,400








Dress / ELENI \48,400


Shoes / in mood \20,900


Choker / Gabriela Artigas \66,000



ELENI New Collection Release
Wednesday, February 11, 2026


発売次第、オンラインストアに商品リンクが反映されます。


ぜひお楽しみにお待ちくださいませ。



Photographs_Yuki Kumagai


Hair&Make Up_Takae Kamikawa (mod’s hair)


Model_Julia Shortreed (VELBED)



【株式会社ベイクルーズ】


設立 　　　　　　　 ：1977年7月22日


代表取締役会長 　　 ：窪田 祐


取締役CEO 　　　　 ：杉村 茂


本社所在地 　　　 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21


事業内容 　　　　 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社 　　 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック


HP ：http://www.baycrews.co.jp/