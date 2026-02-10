NOBLE エレガントライン「ELENI/エルニ」2026 PRE SPRING COLLECTION
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「NOBLE/ノーブル」のエレガントライン「ELENI/エルニ」より、新作コレクションが発表となりました。
LOOK :
https://baycrews.jp/feature/detail/17526
発売日：2026年2月11日（水）
NOBLE全店舗＆公式オンラインストアにて発売スタート
RhythmStraight lines and curves, structure and fluidity.Contrasting elements come together to give expression to each look.Materials and form create subtle undulations and a sense of rhythm.A beauty with nuance and movement, quietly renewing the everyday.
直線と曲線、ハリとしなやかさ
異なる要素が重なり合い、装いに表情を生む
素材とフォルムが描く、繊細な起伏と
抑揚のある美しさが、日常を更新していく
心地よいリズムも纏うコレクション
Knit / ELENI \29,700
Skirt / ELENI \46,200
Shoes / HENRI EN VARGO \33,000
Choker / Gabriela Artigas \66,000
Coat / ELENI \69,300
Blouse / ELENI \44,000
Pants / ELENI \35,200
Pierced earrings / Kenneth Jay Lane \8,800
Shoes / CORSO ROMA9 \33,000
Blouse / ELENI \44,000
Skirt / ELENI \46,200
Choker / Gabriela Artigas \66,000
Jacket / ELENI \69,300
Dress / ELENI \48,400
Shoes / REMME \20,900
Coat / ELENI \69,300
Shirt / ELENI \31,900
Skirt / ELENI \46,200
Shirt / ELENI \31,900
Pants / ELENI \35,200
Pierced earrings / Kenneth Jay Lane \8,800
Jacket / ELENI \69,300
Pants / ELENI \35,200
Shoes / CORSO ROMA9 \33,000
Jacket / ELENI \69,300
Dress / ELENI \48,400
Dress / ELENI \48,400
Shoes / in mood \20,900
Choker / Gabriela Artigas \66,000
詳しくはこちら :
https://baycrews.jp/feature/detail/17526
ELENI New Collection Release
Wednesday, February 11, 2026
発売次第、オンラインストアに商品リンクが反映されます。
ぜひお楽しみにお待ちくださいませ。
ELENI ITEM LIST :
https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=ELENI&q_mtype=1
@eleni.jp :
https://www.instagram.com/eleni.jp/
Photographs_Yuki Kumagai
Hair&Make Up_Takae Kamikawa (mod’s hair)
Model_Julia Shortreed (VELBED)
・公式オンラインストア https://baycrews.jp/brand/detail/noble
・NOBLE公式instagrm https://www.instagram.com/noble.jp/
・BLOG https://baycrews.jp/blog/list?user_type=1&brand_codes=0286(https://baycrews.jp/blog/list?user_type=1&brand_codes=0286)
・SHOP LIST https://baycrews.jp/store/list?shop=0286
・LINE https://line.me/R/ti/p/@450lsnvr
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック
HP ：http://www.baycrews.co.jp/