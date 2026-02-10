もりやすバンバンビガロ 公式ファンクラブ『ばんふぁみ』開設!

吉本興業株式会社

2025年11月に拠点を東京に移したもりやすバンバンビガロが、2月10日（火）、「FANY Commu」にて公式ファンクラブ『ばんふぁみ』を開設しました。

もりやすバンバンビガロの多岐にわたるコンテンツをお届け！

ファンクラブでは、ステージ上のパフォーマンスだけでなく、ファンの皆さんにしか見せない素顔もお届けします。

また開設を記念して、2月11日（水・祝）20:00より会員限定生配信も実施されます。

もりやすバンバンビガロ コメント

どーも！ みなさーん！！ もりやすバンバンビガロです！ バンバーーン！！

とうとうファンクラブ『ばんふぁみ』ができました！！

できるとは思ってなかったです！！

自分からお願いしたらできました笑

性格はおとなしいといわれますが、楽しい事は好きなので、皆さんと楽しいファンクラブを作っていきたいです！ いつかパーティーやハイキングとかもしたいかもです。

でも基本はブログとライブ配信と写真投稿になりますー。

『ばんふぁみ』へのご参加お待ちしております！

ファンクラブ概要

もりやすバンバンビガロ 公式ファンクラブ【ばんふぁみ】

料金：月額 880円（税込）／年額 8,800円（税込）

主なコンテンツ：ブログ、LIVE配信、写真・動画・ラジオの限定投稿、単独ライブ等のチケット先行抽選、会員限定イベントの開催など

公式ファンクラブサイト： https://bamfami.fanpla.jp/