もりやすバンバンビガロ 公式ファンクラブ『ばんふぁみ』開設!
ファンクラブでは、ステージ上のパフォーマンスだけでなく、ファンの皆さんにしか見せない素顔もお届けします。
どーも！ みなさーん！！ もりやすバンバンビガロです！ バンバーーン！！
もりやすバンバンビガロ 公式ファンクラブ【ばんふぁみ】
2025年11月に拠点を東京に移したもりやすバンバンビガロが、2月10日（火）、「FANY Commu」にて公式ファンクラブ『ばんふぁみ』を開設しました。
もりやすバンバンビガロの多岐にわたるコンテンツをお届け！
また開設を記念して、2月11日（水・祝）20:00より会員限定生配信も実施されます。
もりやすバンバンビガロ コメント
とうとうファンクラブ『ばんふぁみ』ができました！！
できるとは思ってなかったです！！
自分からお願いしたらできました笑
性格はおとなしいといわれますが、楽しい事は好きなので、皆さんと楽しいファンクラブを作っていきたいです！ いつかパーティーやハイキングとかもしたいかもです。
でも基本はブログとライブ配信と写真投稿になりますー。
『ばんふぁみ』へのご参加お待ちしております！
ファンクラブ概要
もりやすバンバンビガロ 公式ファンクラブ【ばんふぁみ】
料金：月額 880円（税込）／年額 8,800円（税込）
主なコンテンツ：ブログ、LIVE配信、写真・動画・ラジオの限定投稿、単独ライブ等のチケット先行抽選、会員限定イベントの開催など
公式ファンクラブサイト： https://bamfami.fanpla.jp/