『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』 バレ・ドゥ・ファントム新曲リリース記念！イベント＆キャンペーンで最大10000個以上のジェムを無料でGETしよう！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、2月11日(水)0時よりフル3D美少女RPG『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』のアイドルユニット「バレ・ドゥ・ファントム」の2ndシングル「純白ゆえに激情に映える薔薇」のリリース、また最大10000個以上のジェムが無料でもらえるイベント＆キャンペーンの同時開催をお知らせいたします。

■バレ・ドゥ・ファントム 2ndシングル『純白ゆえに激情に映える薔薇』リリース！

鮮烈なデビューを飾ったアイドルユニット「バレ・ドゥ・ファントム」の2ndシングル「純白ゆえに激情に映える薔薇」がいよいよリリース！今回のシングルは作詞 陽茉莉-himari-様、作曲/編曲はラムシーニ様、振付はめんたいこ様です！セクシーでミステリアスな魅力溢れる歌を皆さまにお届けします♪

【純白ゆえに激情に映える薔薇 MV（YouTube）】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=14EyGIu899E ]

【純白ゆえに激情に映える薔薇 楽曲フルVer（YouTube）】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MrF_VlRNnlE ]

■最大10000個以上！ジェムがもらえるキャンペーン＆イベント開催

バレ・ドゥ・ファントムの2ndシングルのリリースを記念してイベントへの参加やシリアルコードなどで最大10000個以上のジェムがもらえる、イベント＆キャンペーンを開催いたします。他にも無料で10連ガチャが回せるチケットや期間限定キャラクターも入手できますので奮ってご参加ください！

1)純白ゆえに激情に映える薔薇ガチャ-1st LIVE-

2)バレ・ドゥ・ファントム 2ndシングル発表カウントダウンシリアルコードキャンペーン

3)釣りイベント「古城！幻影たちの新たなる調べ」開催！

4)バレンタインログインボーナス

5)バレンタインパネルミッション

※各イベントの開催日程は変更する可能性がございます。

最新情報はゲーム内お知らせをご確認ください。

■純白ゆえに激情に映える薔薇ガチャ-1st LIVE-

開催期間：2月11日(水)0時～2月25日(水)23時59分

2ndシングル「純白ゆえに激情に映える薔薇」衣装の園乃＆ミミーが登場！

■バレ・ドゥ・ファントム 2ndシングル発表カウントダウンシリアルコードキャンペーン

開催期間：2月7日(土)0時～2月18日(水)23時59分

公式X（https://x.com/Detariki）で発表されるシリアルコードを入力して無償ジェム＆10連ガチャチケットをもらおう！

■釣りイベント「古城！幻影たちの新たなる調べ」開催！

開催期間：2月11日(水)0時～2月25日(水)23時59分

魚やヌシを釣りあげて報酬をGET！イベントをプレイすれば最大10000個以上のジェムを入手可能！

■バレンタインログインボーナス

開催期間：2月5日(木)4時～2月25日(水)3時59分

毎日ログインで合計1000個のジェムや10連ガチャチケットを手に入れよう！

■バレンタインパネルミッション

開催期間：2月4日(水)メンテナンス後～2月25日(水)11時59分

パネルミッションクリアでジェムGETのチャンス！ミッションコンプリートでさらに豪華報酬も！？

▼こちらからゲームをプレイ！

http://games.dmm.com/detail/detarikiz/

▼公式サイト

https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html

▼公式X

https://x.com/Detariki

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

「空からパンツが降ってきた！？」

本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAMES PLAYER、およびApp Store/Google Playで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！

▼プロモーションムービー公開中！

https://youtu.be/cUPmQcQuzEw

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム： PC(ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版)／スマートフォン（クラウド版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。