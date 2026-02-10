世界的アーティストや国宝級イケメンとも共演！　ViVi初のキャラクターIP、「超ポジティブえんじぇるず」が本格商品化！　全国の「ガチャガチャの森」限定で発売開始

株式会社講談社

創刊43年の歴史を持つViVi（講談社）が、その歴史で初めて作ったキャラクターIP 「超ポジティブえんじぇるず」を本格商品化。カプセルトイ専門店 ガチャガチャの森（運営：株式会社ルルアーク）とのコラボレーション企画として、全国展開を開始します。

第1弾となる「BIG前髪クリップ」は、2026年2月28日（土）より全国の「ガチャガチャの森」にて順次販売開始。以降、3か月連続で全3弾を展開予定です。

本企画は、Z世代向けメディアとしてファッション・ビューティ・カルチャーを発信してきたViViが、誌面やWeb、SNSを超え、“リアルに手に取れるIP”として展開する初の取り組みとなります。

ViVi史上初のキャラクターIP「超ポジティブえんじぇるず」とは

「超ポジティブえんじぇるず」は、“自分を肯定すること”“前向きなマインドを持つこと”をテーマに、ViVi編集部発で生まれたオリジナルキャラクターIPです。

実は「超ポジティブえんじぇるず」は、ViViの国際的なスターへのインタビュー企画の中でもたびたび登場してきました。これまでにBLACKPINKのLISAさんや俳優のパク・ソジュンさん、TWICEのナヨンさんやLE SSERAFIMのSAKURAさんをはじめ、ViVi国宝級イケメンランキングに名を刻む豪華メンバーたちの取材コンテンツ内に映り込み、その様子はViVi公式SNSにて動画などで公開されています。

今回のカプセルトイ展開は、そうした文脈を背景にした、満を持しての本格商品化となります。

ViVi編集部コメント

「“自分らしく、自分最高！”というギャル精神を貫くのは、楽しいことばかりではありません。落ち込む日や、うまくいかない日もある。そんなときに気持ちを前向きにしてくれる、勇気をくれる、応援してくれる存在として、ViViが“ポジの国”から呼び寄せたのが『超ポジティブえんじぇるず』です。お守り代わりに、身につけたり、バッグにつけたり、そばに置いてもらえたら嬉しいです」

-- ViVi編集部

商品ラインナップ（すべて各5種／全国・ガチャガチャの森店舗にて限定発売）

【第1弾】BIG前髪クリップ（全5種）

発売日：2026年2月28日（土）～

大きすぎる？ いやポジティブパワーは大きいほどいいはず！ 存在感抜群の前髪クリップ。

(C) ViVi / 超ポジティブえんじぇるず

【第2弾】さがらポーチ（全5種）

発売日：2026年3月10日（火）～

さがら素材で表現されたキャラクターがポイントのポーチ。本当にカプセルのなかに入るの!?というくらいの大きさで、実用性も高い！

(C) ViVi / 超ポジティブえんじぇるず

【第3弾】めじるしチャーム（全5種）

発売日：2026年４月中旬発売予定

バッグや傘など、日常の持ち物をラッキーアイテムに変える！ 目印以上のチャームアイテム。

(C) ViVi / 超ポジティブえんじぇるず

販売情報

販売場所：全国の「ガチャガチャの森」各店舗 https://www.gachagachanomori.com/shoplist/

展開エリア：全国

販売形態：「ガチャガチャの森」限定

プレスリリース解禁日時：2026年2月10日（火）12:00

