【CV.立木文彦】『俺、悪役騎士団長に転生する。』コミックス1巻発売＆原作小説4巻 発売決定記念PVを公開！ 立木文彦直筆サイン色紙のプレゼントキャンペーンも実施
コミック、ライトノベルにメディアミックス展開する『俺、悪役騎士団長に転生する。』のコミックス第1巻（1月23日［金］発売）、そして原作小説第4巻（3月10日［火］発売）の発売決定を記念し豪華キャストによる記念PVを公開いたしました。
本PVのキャストとして参加いただいた立木文彦さんの重厚かつ迫力のある“圧倒的ボイス”によって、作品の魅力と世界観を存分に表現しています。物語の緊張感とユーモアが凝縮された映像を、ぜひお楽しみください。
さらに、立木文彦さんの直筆サイン入り色紙が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。ファン必見の貴重な機会となっておりますので、ぜひ奮ってご応募ください。
悪役として転生した騎士団長の運命を描く話題作『俺、悪役騎士団長に転生する。』
コミックス、原作小説、そしてPVと、広がり続ける本作の展開にぜひご注目ください。
▼物語のあらすじ
傲慢で冷酷、誰からも恐れられる騎士団長・ジュスタン。
ある日、彼は前世で七人の弟達の世話に奔走する大学生だったことを思い出す。
その記憶によれば、ここはライトノベルの中の世界。
そして、この先に待っている展開は――悪行の報いによる破滅エンド！？
未来を変えるため、ジュスタンは自らの行いを正し、前世で培った『お兄ちゃん力』で団員たちを躾け直そうと一念発起したが、
悪役騎士団長が始めた“善行”の数々は、団内どころか国中を揺り動かしていき……!?
▼作品の試し読み・購入はこちら
<コミックス>
【第１話】俺、悪役騎士団長に転生する。｜カドコミ (コミックウォーカー)(https://comic-walker.com/detail/KC_006074_S?episodeType=first)
<原作小説>
俺、悪役騎士団長に転生する。 | 書籍 | カドカワBOOKS(https://kadokawabooks.jp/product/akuyakukishi/)
■豪華キャストによるPVを公開！
YouTubeとXでPVを公開しました。ぜひご覧ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DX-TsV5olGQ ]
立木文彦さん
半田空さん
■抽選で3名様にキャスト色紙が当たるXキャンペーンも実施
<賞品>
立木文彦さん直筆サイン入り色紙（抽選で３名様）
<応募期間>
2026年2月10日（火）12:00～2026年2月23日（月）23:59
<応募方法>
カドコミの特設ページをご確認ください
https://comic-walker.com/label/isekai/news/019c278a-09ef-76aa-b376-4c76d323fa8b
■コミックス・原作小説情報
『俺、悪役騎士団長に転生する。』コミックス1巻
著者／fujy 原作小説／酒本アズサ キャラクター原案／kodamazon
・発売日 2026年1月23日
・定価 本体790円＋税
・レーベル MFC
・発行 KADOKAWA
・書誌情報 https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000373/
『俺、悪役騎士団長に転生する。』原作小説4巻
著者／酒本アズサ イラスト／ kodamazon
・発売日 2026年3月10日
・定価 本体1,400円＋税
・発行 KADOKAWA
・書誌情報 https://kadokawabooks.jp/product/akuyakukishi/322511000843.html
<コミックス関連サイト>
・連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_006074_S?episodeType=first
・購入ページ：https://bookwalker.jp/de3a810ef3-6171-4875-84cf-9a7b5fb0153f/?adpcnt=7qM_SasK
・異世界コミック公式URL：https://comic-walker.com/label/isekai
<原作小説関連サイト>
・シリーズ情報ページ：https://kadokawabooks.jp/product/akuyakukishi/