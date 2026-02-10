【鹿児島県開催】業務効率が向上する「最新薬局」の体験型イベントを2月26日～28日に開催！

株式会社ソラミチシステム

クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の企画・開発・販売を行う株式会社ソラミチシステム（以下、「当社」）は、薬局向け各種サービスを提供する企業6社と共催で実施しているイベント「全国47都道府県で開催！業務効率が劇的に変わる『最新薬局』まるごと体験会～人手不足・長時間労働に終止符を～」を2月26日（木）～28日（土）に鹿児島県鹿児島市にて開催します。

本体験会は、薬局経営者ならびにシステム導入や業務改善を担う薬局幹部を対象とした、少人数・予約制で実施する小規模・高密度型の体験イベントです。業務効率化と患者満足度の両立に向けたポイントを解説するセミナーの開催に加え、受付から会計まで一連の業務をサポートする薬局向けDXサービスや患者のプライバシーに配慮した環境を実際に体験できます。また、薬局DXの導入・活用に関する個別相談も行います。

本体験会を通じて、DXによる業務効率化と、薬剤師が患者一人ひとりに向き合うための環境づくりに向けた検討の機会を提供します。

体験会の詳細・申込はこちら：https://site.solamichi.com/event/taiken47_kagoshima

◆薬剤師確保が課題となる鹿児島県において、薬局業務の効率化を支援する体験会を開催！

令和6年度の調剤報酬改定※1では、対人業務が強化され、薬局では調剤業務に加え、服薬指導や継続的な服薬フォローなどの重要性が高まっています。

一方で、薬局現場では人手不足や業務負担の増加が課題とされています。鹿児島県においても、薬剤師の地域ごとの充足状況を示す指標として厚生労働省が令和5年6月に公表した薬剤師偏在指標では、県全体の地域別薬剤師偏在指標は0.82で全国43位となっており、薬剤師少数都道府県に位置付けられています※2。人材確保に向けた取り組みと同時に、限られた人員体制で対人業務に必要な時間を確保するための工夫や、業務効率化への取り組みが求められています。

このような状況を踏まえ、薬局DXは業務効率化や負担軽減の手段のひとつとして有効ですが、導入後の業務イメージを描きづらいという声も聞かれます。そこで本体験会では、鹿児島県内の薬局がより参加しやすい環境を整え、薬局業務の流れを想定した実機・デモ環境を用いた体験や、個別相談を通じて、薬局業務のあり方や業務改善の方向性を具体的に検討するための機会を提供します。

◆鹿児島県の開催概要

・開催日時：2026年2月26日（木）～28日（土） 10：00～20：00（予定）

・会場：株式会社アトル 鹿児島支社 https://www.atol-com.co.jp/company/office/#tab

・開催方式：対面開催

・開催枠数：1日30枠程度

・参加対象：薬局を運営する法人又は個人

（薬局経営者、システム導入や業務改善を担う薬局幹部の方）

・参加費用：無料

・参加方法：事前予約制（申込URL：https://site.solamichi.com/event/taiken47_kagoshima）

・参加特典：１.令和8年度 調剤報酬改定予測ポイント解説セミナー実施

２.来場者全員に調剤報酬改定予測解説資料プレゼント

◆主な体験内容

・自動レジ：『PharmaCube』 https://apostro.co.jp/pharmacube/

・自動受付：『PHARMA』 https://pharma.mediencer.jp/

・サイネージ：『ファーマシーGo!』 https://pharmacy-go.jp/

・ピッキング監査システム：『EveryPick』 https://everypick.pharumo.jp/

・遠隔服薬指導：『RURA』 https://timeleap-rura.com/

・AI音声入力：『corte』 https://hp1.corteai.jp/

・クラウド電子薬歴：『CARADA 電子薬歴 Solamichi』 https://site.solamichi.com/

・クラウドレセプトコンピュータ：『EDGE-ONE』 https://e-gl.co.jp/products/

・在宅業務支援：『FAMCARE』https://site.solamichi.com/fn/famcare

・個室投薬カウンター

◆共催企業（五十音順・予定）

・株式会社イーグル ・株式会社corte ・株式会社スピカコンサルティング

・株式会社ソラミチシステム ・タイムリープ株式会社 ・株式会社ファルモ

・株式会社MEDIENCER

※体験内容および共催企業は変更となる可能性があります。

【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は、患者の症状や薬剤の処方内容、指導履歴などを記録できるクラウド型の電子薬歴システムです。薬剤師の業務を支援するサービスとして、処方に際して飲み合わせの危険性が高い薬剤のチェック機能や、患者への服薬指導内容のナビゲーション機能などを搭載しています。

2024年調剤報酬改定でも重要視されている対人業務の強化、かかりつけ化の促進に役立つ「服薬フォロー」機能やトレーシングレポートの作成サポート機能、服薬指導の会話を生成AIによりテキスト化し、薬歴システムに自動反映するAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」※などを備え、薬歴作成の時間短縮および、服薬指導の質の向上も支援します。

また、薬歴の作成状況のチェック機能や患者対応業務のto doリストを備えており、クラウド型システムにより場所や時間を選ばずに薬歴の作成ができるため、薬剤師の業務効率化に貢献します。

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

URL： https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02

※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

※1 厚生労働省保険局医療課「令和6年度調剤報酬改定の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf

※2 鹿児島県保健医療計画（令和6年3月） 第5章安全で質の高い医療の確保 第1節医療従事者の確保及び資質の向上

https://www.pref.kagoshima.jp/ae01/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryokeikaku/documents/111757_20240328155017-1.pdf

※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。

※Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。