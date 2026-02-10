『シュレディンガーズ・コール』第1章すべてが遊べる無料体験版を公開！さらに2月24日からSteam Next フェスに参加決定！
株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下「集英社ゲームズ」）は、人と繋がることの痛みと救いを、まるで絵本をめくるように体験できるノベルアドベンチャー『シュレディンガーズ・コール』の第1章がすべて遊べる無料の体験版を、本日2月10日にSteam(R)にて公開したことをお知らせいたします。
また、2月24日より開催されるSteam Next フェスに参加することが決定しました。
▼『シュレディンガーズ・コール』第1章体験版SteamページURL
https://bit.ly/demo_sch_steam_prjp
第1章すべて遊べる体験版をSteamにて公開！
“世界が終わる時、あなたが最後に話したい人は誰ですか？”
『シュレディンガーズ・コール』は、人と繋がることの痛みと救いを、まるで絵本をめくるように体験できるノベルアドベンチャーです。
今回公開した体験版では、第1章終了までの物語を体験することができるようになりました。
体験版をプレイすることで、『シュレディンガーズ・コール』でどんな物語体験をすることができるのか感じ取ることができます。
この体験版は、2月24日より開催されるSteam Next フェスにも参加します。
気になっている方や、初めて知った方におすすめの内容となっておりますので、この機会にぜひ物語のページをめくってみてください。
【ストーリー】
生と死の間の21ナノ秒間。
ここは月が落ち世界が終わる、その瞬間。
その少女――メアリは、見知らぬ部屋で、記憶を失ったまま目を覚ます。
メアリはその場にいた謎の猫「ハムレット」に導かれ、世界最後の話し相手となります。
彼女は一台の電話機を通じて、電話の向こうにいる“彼ら”がかつてどんな人生を送り、そして今何を考えているのか、耳を傾けていくことになります。
▼『シュレディンガーズ・コール』第1章体験版Steamページはこちら
https://bit.ly/demo_sch_steam_prjp
＜セーブデータについて＞
第1章体験版のクリアデータを本編に引き継ぐことができます。
ただし、最後までクリアしていないと引き継ぐことができませんのでご注意ください。
体験版公開に寄せて新たな映像を公開
第1章体験版公開に伴い、新たな映像を公開しました。
今回の映像では、この作品を彩る絵画的なイラストと、はっとするような色彩と独特な演出で描かれる『シュレディンガーズ・コール』の物語を表現しました。
伝えられなかった思い、気づけなかった愛、もう一度会いたかった人――。
各章で描かれる、それぞれの「心残り」。
彼らの「心残り」を手帳に記し、彼らに寄り添っていくうちに、メアリと、そしてあなた自身の大切なものがきっと見えてくる。
そんな物語を、独創的なアートワークで表現した新たな映像をぜひご覧ください。
▼新PVはこちら
https://youtu.be/oBY02mWSg7Q
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oBY02mWSg7Q ]
『シュレディンガーズ・コール』概要
■対応機種：Steam(R) / その他
■ジャンル：絵本を読んでいるかのように、優しさに包まれる感覚のノベルアドベンチャー
■発売日：2026年発売予定
■プレイ人数：1人
■レーティング：未定
■希望小売価格：未定
■言語：日本語 / 英語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字)
■発売：集英社ゲームズ
■開発：Acrobatic Chirimenjako
■コピーライト：(C)Acrobatic Chirimenjako / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
■『シュレディンガーズ・コール』集英社ゲームズサイトURL：
https://shueisha-games.com/games/schrodingers-call/
■『シュレディンガーズ・コール』Steam(R)ページURL：
https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)
■『シュレディンガーズ・コール』第1章体験版Steam(R)ページURL：
https://bit.ly/demo_sch_steam_prjp
■クリエイタープロフィール
アクロバティックチリメンジャコ
「感情を揺さぶる」演劇・映像的な演出と重厚なシナリオが織りなすアドベンチャーゲーム『シュレディンガーズ・コール』が、「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.1」において大賞を受賞。
ゲーム制作に対して強い情熱を持つ3名のクリエイターにより、現在本作を鋭意開発しています。