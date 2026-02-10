【HMV＆BOOKS NAMBA】2026年4月24日(金)移転リニューアルグランドオープン決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

2026年1月17日(土)よりなんばマルイ5階にて先行開業している「HMV＆BOOKS NAMBA」が、4月24日(金)になんばマルイ7階にてグランドオープンすることが決定いたしました。

グランドオープンを記念し、店頭にて商品をご購入いただいたお客さまへオリジナルキットカットのプレゼントをはじめ、先着プレゼントキャンペーン、Pontaポイント10倍企画、各種割引セールなど、さまざまな企画を予定しています。

HMV&BOOKSは「新たなエンタテインメントの"情報発信地"」を目指し、音楽・映像ソフトに加え、書籍や関連グッズなど幅広いエンタテインメント商材を取り扱う店舗です。さらに、常設のイベントステージや展示スペースを設けることで、お客さまにエンタテインメントとの新たな"出会い"や"発見"、

"体験"を創出する店舗として運営しております。

このたびオープンする「HMV＆BOOKS NAMBA」でも、より多様なお客さまにエンタテインメントを発信する場所として、"お客様がエンタメと出会い、体験し、共感する空間"をテーマとしてグランドオープンいたします。

大阪・ミナミの中心エリアに位置する西日本の基幹店として、店内レイアウトを全面的に見直し、幅広いラインナップを分かりやすく、探しやすい売場へと刷新。さらに、"体験"や"共感"を創出するイベントスペースや展示スペース「hmv museum」を常設することで、体験型コンテンツや共感を生む企画の開催を可能にし、来店されるお客さまにエンタテインメントの魅力をより深く体感いただける店舗を目指してまいります。

今後もローソンエンタテインメントは、「私たちはエンタテインメントを通じて"みんなと暮らすマチ"を幸せにします。」という企業理念の実現に向け、お客さまに支持されるサービス・商材の拡充に継続的に取り組んでまいります。

「HMV＆BOOKS NAMBA」グランドオープン

店内イメージ１.店内イメージ２.

・オープン日：2026年4月24日(金)

・所在地：大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7階

・営業時間：11:00～20:00

＜先行開業について＞

「HMV＆BOOKS NAMBA」は、2026年4月24日(金)のグランドオープンに先がけ、2026年1月17日(土)よりなんばマルイ5階にて先行開業しております。

・営業開始日：2026年1月17日(土)

・営業エリア：なんばマルイ 5階

・営業時間：11:00～20:00

・取り扱い商材：CD／DVDなど音楽映像商品、書籍、関連グッズ など

グランドオープン記念キャンペーン概要

「HMV＆BOOKS NAMBA」では、グランドオープンを記念し、各種キャンペーンを実施いたします。また、POP UPやイベントなど様々な企画も予定しております。

順次、以下のページにて情報公開いたしますので、お楽しみに！

▶「HMV＆BOOKS NAMBA」特設ページ https://www.hmv.co.jp/news/article/260122120/

１.オリジナルキットカットプレゼント

期間：2026年4月24日(金)～4月30日(木)

内容：店内商品を2,000円以上お買い上げの方に先着でプレゼント（1日限定100名様）

２.オリジナルトレカケースプレゼント

期間：2026年4月24日(金)～ ※無くなり次第終了

店内商品を3,000円(税込)以上お買い上げの方に先着でプレゼント（無くなり次第終了）

３.オリジナルトートバッグプレゼント

期間：2026年4月24日(金)～ ※無くなり次第終了

店内商品を3,000円(税込)以上お買い上げの方に先着でプレゼント（無くなり次第終了）

４.Pontaポイント10倍キャンペーン

期間：2026年4月24日(金)～5月6日(水・祝)

５.輸入盤2点で10%オフ/3点以上で20%オフキャンペーン

期間：2026年4月24日(金)～5月6日(水・祝)

６.厳選商品20%オフキャンペーン

期間：2026年4月24日(金)～5月6日(水・祝)

【HMV＆BOOKS NAMBA】

