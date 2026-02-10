セミナー開催「成長を加速させる『攻めと守り』の広報ガバナンス」

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、株式会社プラスカラー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐久間映里）と「成長を加速させる『攻めと守り』の広報ガバナンス」セミナーを2/26に開催します。

セミナー概要

広報の本質的な使命は、経営戦略に基づき「企業価値を育て、守り抜くこと」にあります。拡大を優先しマーケティング活動が活発化する局面こそ、ブランドの拠り所を担う広報には、全社的な視点から企業評価を統合管理する機能が求められます。

本セミナーでは、事業成長を牽引する戦略的広報のあり方に加え、デジタル空間で信頼を損なわないための防衛ノウハウを提示。「確かな信頼」という基盤の上に、大胆な攻めの姿勢を築くための、次世代の広報体制を伝えます。

タイムテーブル

セミナー詳細

- 11:00～ オープニング- 11:05～ セッション1：事業成長をブーストさせる『戦略的広報』の設計図 ～マーケティングと連動し、ブランド毀損を防ぐ社内ガバナンスの最適解～登壇：株式会社プラスカラー 取締役 斉藤 久良良 氏- 11:30～ セッション2：知らぬ間に企業の信頼を損なう「配信面リスク」の正体 ～「確かな信頼」を揺るがさないための基盤構築～登壇：Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河- 11:45～ トークセッション、質疑応答- 11:55～ クロージング※プログラムは変更になる可能性がございます。- 日時 ：ライブ配信 2026年2月26日(木) 11:00～12:00オンデマンド配信 2026年2月27日(金)～3月5日(木)※期間中はいつでも視聴可能です。- 開催方法：オンライン- 主催：株式会社プラスカラー、Momentum株式会社

お申し込みはこちら：https://campaign.m0mentum.co.jp/260226seminar

登壇者紹介

株式会社プラスカラー 取締役 斉藤 久良良 氏

2006年から広報に携わり広報歴20年。2011年～スマートフォンゲームを開発する(株)コロプラへ入社し、上場を機に広報・IRチームのマネージャーに就任。メディアリレーションを中心とした対外広報、社内広報、ブランディング、CSR、IRなど幅広く従事。2017年1月～はフリーランス広報として未経験広報人材の育成を中心に、企業の広報活動を支援。2019年3月より(株)プラスカラーの取締役COO。100人以上の広報人材育成に携わる。

Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

株式会社プラスカラーについて

株式会社プラスカラーは、創業14年目を迎える戦略広報のプロフェッショナル集団です。経営戦略や事業計画に深く踏み込んだ広報戦略の策定から実行伴走までを一気通貫で支援しており、これまで約300社の企業様をご支援してまいりました。最大の強みは、事業会社での経験豊かなベテラン広報やメディア出身者など、多彩な専門性を持つプロ人材が多数在籍している点です。これにより、スタートアップ、上場企業、数千名規模のホールディングス企業まで、業界・規模を問わず幅広い支援が可能です。市場変化に合わせたブランディングや、攻めの広報への挑戦を強力にバックアップいたします。

URL：https://pluscolor.co.jp/

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「無価値な広告をゼロにする」という理念のもと、国内で初のアドベリフィケーション事業者として創業されました。全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。インターネット広告環境の健全化の取り組みを行うことにより、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp