【新生活応援・新車セール】自転車メーカーホダカ オンラインショップにて開催

ホダカ株式会社

ホダカ株式会社(本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：堀田宗男)は、オンラインショップ「メーカー直販B級品アウトレットショップ」において2026年2月10日(火)から2026年5月6日(水)まで、新生活応援・新車セールを開催いたします。

メーカー直販B級品アウトレットショップでは、製造や配送段階でわずかにキズ・へこみが付いてしまった自転車や展示車、試乗車など通常の流通に乗せることができない商品をアウトレット品として販売しております。

今回の新生活応援・新車セールでは特別に、対象車種限定で新車(非アウトレット品)をご購入いただけるほか、対象車種はすべてカギ付きで3年盗難補償が付帯いたします。

3年盗難補償は無料でご加入いただけるもので、万が一自転車が盗難に遭った際には、同じ商品または同等品をわずかな負担額で新たにお受け取りいただけます。

商品は乗車可能な状態でのお渡しとなり、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の提携自転車店 (一部商品を除く)、および弊社直営店にてお受け取りいただけます。

新生活の始まりに嬉しいお得なキャンペーンをぜひご活用ください。

◆新生活応援・新車セール概要

◆ホダカ株式会社 企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102492/table/13_1_1ef946bdc75777068909fe630e4795fe.jpg?v=202602111251 ]

1972年 (昭和47年) 7月に設立した総合自転車メーカー、2022年7月に設立50周年を迎えた。自社開発ブランドとしてスポーツサイクルブランドKhodaaBloom・NESTO・THIRDBIKES、シティバイクブランドMarukin、またパーツ&アクセサリーブランドP&P COMPONENTS・BANANA WORKSを持つ。WheelTop製電動コンポーネント「EDS」シリーズ、「KARMOR」ヘルメットの日本総代理店。日本の自転車メーカーとして日本の道路、使用環境にフィットした自転車を作り、新しいサイクリング文化の発展推進に取り組む。スポーツ庁スポーツエールカンパニー、および埼玉県環境SDGs取組宣言企業。

公式ホームページ：https://www.hodaka-bicycles.jp/