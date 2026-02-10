「HCJ2026 第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」への出展について

リョービ株式会社

リョービ株式会社（以下、当社）は、2月17日（火）から２０日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026 第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」に初めて出展いたします。本展示会は、ホテル・旅館、外食、観光業界に向けた日本最大級の商談専門展示会です。当社は今回、宿泊施設や飲食店においてニーズが高まっている「非接触・バリアフリー」および「高級感のある空間づくり」など、ドアの困りごとに対するソリューションをご紹介します。皆様のご来場をお待ちしています。

展示ブースイメージ

＜主な展示内容＞

電動式ドア開閉装置RUCAD（ラクアド）

RUCADと、荷物の運搬や清掃を行うサービスロボットとインターフェースを連携させ、開き戸を自動で通過する様子を実演します。デモを通じて、ロボット活用の利便性と施設運用における高い安全性の両立をご紹介します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m6mUs6YxOd4 ]

GEOPRO（ジオプロ）シリーズ

ホテルの客室やレストランなど、高い意匠性が求められる空間に調和する、機能と美しさを兼ね備えたフラッグシップモデルをご紹介します。

空調制御システム エネセイバー

ファンコイルユニットのファンやバルブを自動制御し、0.5℃単位のきめ細やかな温度制御を可能にする機器です。 施設の省エネルギー化を推進しながら、利用者一人ひとりに合わせた最適な室温環境を提供し、空間の快適性向上に貢献するソリューションを紹介します。

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77626/table/49_1_30e74533fe9e6063fded44f394733355.jpg?v=202602110351 ]

【お問い合わせ先】

リョービ株式会社 経営企画部 広報課 TEL:03-3501-0524