【LYZON】生成AI市場における競争環境と将来展望に関する考察レポートを公開

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、考察レポート「生成AI市場における競争環境と将来展望に関する考察 ― Google、OpenAI、および第三勢力の動向分析」を公開しました。

本レポートでは、生成AI市場の覇権争いが「モデル性能（IQ）の競争」から、開発・運用基盤を含む「エコシステム競争」へ移行している点に着目し、ハードウェア（チップ）／エンタープライズ／クラウド／オープンソースの4つの視点から、主要プレイヤーの戦略的優位性と課題を整理し、今後の市場の見通しを提示します。

社会の背景

生成AIは高性能モデルの登場が相次ぎ、比較軸が「どのモデルが賢いか」に寄りがちです。一方で、企業の実装・運用においては、ベンチマーク以上にインフラの安定性、コスト構造、既存システムとの親和性が意思決定を左右します。

こうした背景から、市場競争の焦点は表層的なモデル性能だけでなく、開発～運用を支える基盤（エコシステム）の総合力へとシフトしています。

レポートの主なポイント

- ハードウェア（チップ）レイヤーにおける競争優位性分析AI開発・運用のボトルネックとなっているのが計算資源（コンピュート）であり、この領域の支配権は市場全体の主導権に直結します。- エンタープライズ・アプリケーション市場の覇権争いBtoB市場、すなわち企業の業務システムにおけるAI導入競争では、既存のインストールベースを持つプレイヤーが圧倒的に有利な状況にあります。- クラウドインフラストラクチャの市場構造AIモデルをホスティングし、APIとして提供するクラウド基盤（IaaS/PaaS）のシェア争いも激化しています。- モデル開発戦略の対立軸 ― クローズド vs オープンソースAIモデルの提供方法には、技術を自社で囲い込む「クローズド」な戦略と、広く一般に公開する「オープン」な戦略という、二つの大きな流れが対立しています。どちらが主導権を握るかによって、将来私たちがAIを利用する際のコストや、技術がどこまで自由に使えるようになるかが大きく変わってくるでしょう。

詳細は以下のページからご確認ください。

https://www.lyzon.co.jp/blog/2026/0210_ai-market/

まとめ

生成AI市場は、二強構造に見えつつも、実態としてはハードウェア・クラウド・業務アプリ・オープン戦略が絡み合う流動的な競争環境にあります。LYZONは今後も、企業のAI活用とデジタル基盤整備を支援していくと共に、技術動向を踏まえた調査・分析コンテンツの発信も行ってまいります。

