【新刊案内】不器用でもやればできる！金メダリスト・入江聖奈選手を育てた伊田武志氏による、「勝負強さ」を育てるための指導術をまとめた『ゴールデンコーチ 近所の子を金メダリストに育てた指導術』発売。

今井出版（今井印刷株式会社 本社：鳥取県米子市）は、『ゴールデンコーチ 近所の子を金メダリストに育てた指導術』を発売します。

2020年東京オリンピック ボクシング女子フェザー級において、日本女子ボクシング史上初の金メダリストとなった入江聖奈選手。

本書では、彼女を幼少の頃から指導した伊田武志による、一流の人材を育てる指導哲学を解説しています。

『ゴールデンコーチ 近所の子を金メダリストに育てた指導術』

入江聖奈選手をはじめ、著者の指導の下で腕を磨く選手たちは、遠方から将来有望な子をスカウトしたわけではありません。

本書は人口が最も少ない鳥取県の小さなボクシングジムに入門した、いたって普通の近所の小学生を、いかにしてプロのアスリートに育てあげたのかを紐解きます。

本書より抜粋

十数年前に、私が「オリンピックの金メダリストを育てる」と宣言したとき、真剣に受け止めた人はいませんでした。周囲の人はおろか、当初は入江選手本人もお父さんもお母さんも、冗談だと思って大笑いしていました。

しかし、私は本気でした。

自分の能力をはるかに超えた挑戦になるとわかっていましたから、選手を育てるための10年計画を練り上げ、時間も労力もお金も投げ打って、目標を達成することに全力を注ぎました。

なぜ、一介の経営者が、オリンピックの金メダリストを育てるという高い目標を掲げたのか。

なぜ、その目標を選手たちと分かちあうことができたのか。

なぜ、実際に結果を出すことができたのか。

本書では、そうした疑問にこたえられるよう、選手との信頼関係の築き方やトレーニング方法、計画の立て方から試合への心構えに至るまで、実際に著者自身が実践し、積み上げてきた選手育成の手法を、全４章にわたって紹介。

指導者としての原点から、経営者視点での理念、そして現場で磨き上げられた実践的なメソッドまでを詳説しています。

特に第3章で触れる、選手に対する「関心」からはじまる信頼関係の構築方法は、スポーツの指導者に限らず、ビジネスをはじめ、あらゆる人材育成に通じる根幹の考え方として必読です。

本書の構成

第１章［物語編］

入江聖奈選手との出会いから金メダル獲得、引退までの流れを時系列に沿って物語として紹介。

第２章［理念編］

選手を育成するうえで、根幹に置いている理念を紹介。

第３章［思考編］

理念から具体的な考え方に移行し、実例から思考方法を紹介。

第４章［実践編］

試合に勝つための方法として体系化した戦闘・戦術・戦略の他、すぐに実践できる方法論を紹介。

分かりやすい図解付！関係性や流れの説明が必要な箇所には図説を設けて分かりやすく説明。まとめの「POINT」付！コンテンツごとに話のまとめとして「POINT」をいれることで要点をおさえ理解を深めます

著者プロフィール

伊田武志

シュガーナックルボクシングジム会長

株式会社クリエイティブサポート代表取締役

神戸学院大学客員教授

1965年10月12日生まれ、鳥取県境港市出身。

経営者であり、ボクシング指導者。1989年に飲食事業を立ち上げ経営の道へ進み、以後、複数分野で事業展開を行う。2020年東京オリンピック女子ボクシング日本代表コーチとして、幼少期から指導してきた入江聖奈氏を金メダルへ導く。日本ボクシング連盟最優秀コーチ賞を3年連続受賞。2025年、神戸学院大学現代社会学部客員教授に就任。

伊田武志

■経歴

・日本ボクシング連盟女子強化委員長

・日本代表監督として世界大会への帯同

・日本オリンピック委員会強化スタッフ

・国民スポーツ大会ボクシング競技 鳥取県監督

・日創研山陰経営研究会 会長

・理念と経営 経営者の会 山陰支部 会長

・神戸学院大学 現代社会学部 客員教授 就任 等 多数

■受賞

・文部科学大臣 生涯スポーツ功労者表彰

・菅内閣総理大臣より感謝状を授与

・鳥取県スポーツ特別功績賞

・日本ボクシング連盟最優秀コーチ賞 3年連続受賞

・ミズノスポーツメントール賞 他 多数

■資格

・IBA公認ワンスター・コーチ資格

・JOCナショナルコーチアカデミー卒業

・日本ボクシング連盟B級ジャッジ資格 他 多数

