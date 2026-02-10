『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』2月21日（土）より3日間にわたり9公演を生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて、『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』9公演を、2026年2月21日（土）より3日間にわたり生放送することを決定いたしました。なお、本公演のチケットを2月10日（火）12時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』は、神奈川・横浜アリーナにて行われる『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベントです。2月21日（土）のDAY1では、歴代キャストと高橋洋子ら豪華ラインナップが集結する『OPENING of 30th ANNIVERSARY』を皮切りに、2026年春より予定されている本公演のパフォーマンスを一部特別公開する『BACK TO NEON GENESIS EVA FES Ver.』ら豪華ステージをお届け。2月22日（日）のDAY2では、初企画「エヴァ落語」やお蔵出し映像など、キャストやゲストとともにバラエティ豊かなステージを繰り広げる『UNION PART』、高橋洋子によるスペシャルライブ『EVANGELION FLASHBACK 高橋洋子 SPECIAL LIVE』を放送。最終日となる2月23日（月・祝）のDAY3では、日本伝統芸能・歌舞伎と初コラボレーションした松竹共同企画『歌舞伎交響曲 第急番 エヴァンゲリオン』を世界初披露するなど盛りだくさんの内容を生放送。エヴァンゲリオンの“今とこれから”を堪能できる9公演を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、2月10日（火）12時からチケットの販売（※1）を開始し、一般チケット：2,750円／3,300円／3,850円（税込）、DAY1／DAY2／DAY3通しチケット：8,800円（税込）で視聴することができます（※2）。

また、本公演はグローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」にて、世界同時配信も決定いたしました。

「ABEMA Live」での視聴チケットは、各国の購入ページにて販売中。日本国内は「ABEMA PPV」で、海外からは「ABEMA Live」でお楽しみください。

「ABEMA Live」に関する詳細は特設ページ（https://www.abema-global.com）よりご確認ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料としてDAY1／DAY2／DAY3通しチケット：800円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』 生放送概要

▼出演者

【DAY1】OPENING of 30th ANNIVERSARY

緒方恵美（碇シンジ役）、林原めぐみ（綾波レイ役）、宮村優子（アスカ・ラングレー役）、坂本真綾（真希波・マリ・イラストリアス役）、三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、石田彰（渚カヲル役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）、岩永哲哉（相田ケンスケ役）、岩男潤子（洞木ヒカリ/鈴原ヒカリ役）、長沢美樹（伊吹マヤ役）、優希比呂（日向マコト役）、山寺宏一（加持リョウジ役）

高橋洋子、庵野秀明

【DAY1】UNION PART

出演者の詳細は公演ホームページ等でご確認ください。

【DAY1】BACK TO NEON GENESIS EVA FES Ver.

The Studio Legends Orchestra、渡嘉敷祐一（ドラムス）、岡沢章（ベース）、芳野藤丸（ギター）、中西康晴（ピアノ）、斉藤ノヴ（パーカッション）、エリック・ミヤシロ（トランペット・リーダー）、小池修（サックス）、中川英二郎（トロンボーン）、朝川朋之（ハープ）、門脇大輔（ストリングス・リーダー）、兼松衆（編曲,キーボード）、斉藤仁（マニピュレーター）

指揮：鷺巣詩郎

【DAY2】OPENING of 30th ANNIVERSARY

高橋洋子、庵野秀明

演奏：東京佼成ウインドオーケストラ

【DAY2】UNION PART

緒方恵美（碇シンジ役）、林原めぐみ（綾波レイ役）、宮村優子（アスカ・ラングレー役）、三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、石田彰（渚カヲル役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）、岩永哲哉（相田ケンスケ役）、岩男潤子（洞木ヒカリ/鈴原ヒカリ役）、長沢美樹（伊吹マヤ役）、優希比呂（日向マコト役）、大塚明夫（高雄コウジ役）、大原さやか（長良スミレ役）、伊瀬茉莉也（北上ミドリ）、勝杏里（多摩ヒデキ役）、山寺宏一（加持リョウジ役）

【DAY2】EVANGELION FLASHBACK 高橋洋子 SPECIAL LIVE

高橋洋子

【DAY3】UNION PART

緒方恵美（碇シンジ役）、林原めぐみ（綾波レイ役）、宮村優子（アスカ・ラングレー役）、三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、岩永哲哉（相田ケンスケ役）、岩男潤子（洞木ヒカリ/鈴原ヒカリ役）、長沢美樹（伊吹マヤ役）、優希比呂（日向マコト役）、庵野秀明

【DAY3】EVANGELION WIND SYMPHONY 2026 EVA FES Ver.

演奏：東京佼成ウインドオーケストラ、指揮：天野正道、ゲストトランペット：Eric Miyashiro（エリック・ミヤシロ）

【DAY3】「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」

尾上左近、上村吉太朗

▼放送日時

【DAY1】OPENING of 30th ANNIVERSARY

2026年2月21日（土）11時開演（放送開始10時30分～）

【DAY1】UNION PART

2026年2月21日（土）14時開演（放送開始13時30分～）

【DAY1】BACK TO NEON GENESIS EVA FES Ver.

2026年2月21日（土）17時30分開演（放送開始17時～）

【DAY2】OPENING of 30th ANNIVERSARY

2026年2月22日（日）11時開演（放送開始10時30分～）

【DAY2】UNION PART

2026年2月22日（日）14時開演（放送開始13時30分～）

【DAY2】EVANGELION FLASHBACK 高橋洋子 SPECIAL LIVE

2026年2月22日（日）17時30分開演（放送開始17時～）

【DAY3】UNION PART

2026年2月23日（月・祝）11時開演（放送開始10時30分～）

【DAY3】EVANGELION WIND SYMPHONY 2026 EVA FES Ver.

2026年2月23日（月・祝）14時30分開演（放送開始14時～）

【DAY3】「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」

2026年2月23日（月・祝）17時30分開演（放送開始17時～）

▼アーカイブ配信（※【DAY1】OPENING of 30th ANNIVERSARY、【DAY1】UNION PART、【DAY2】OPENING of 30th ANNIVERSARY、【DAY2】 UNION PART、【DAY3】UNION PART、【DAY3】「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」のみアーカイブ配信がございます）

【DAY1】OPENING of 30th ANNIVERSARY

2026年2月26日（木）12時開演（放送開始11時30分～）

【DAY1】UNION PART

2026年2月26日（木）12時開演（放送開始11時30分～）

【DAY2】OPENING of 30th ANNIVERSARY

2026年2月26日（木）12時開演（放送開始11時30分～）

【DAY2】UNION PART】

2026年2月26日（木）12時開演（放送開始11時30分～）

【DAY3】UNION PART

2026年2月26日（木）12時開演（放送開始11時30分～）

【DAY3】「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」

2026年2月26日（木）12時開演（放送開始11時30分～）

▼視聴料金

一般チケット：2,750円／3,300円／3,850円

DAY1／DAY2／DAY3通しチケット：8,800円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として800円がかかります

▼販売期間

一般チケット：2026年2月10日（火）12時～2026年3月9日（月）11時59分まで

DAY1通しチケット：2026年2月10日（火）12時～2026年2月21日（土）10時59分まで

DAY2通しチケット：2026年2月10日（火）12時～2026年2月22日（日）10時59分まで

DAY3通しチケット：2026年2月10日（火）12時～2026年2月23日（月・祝）10時59分まで

▼放送URL

【DAY1】OPENING of 30th ANNIVERSARY

https://abema.tv/live-event/cdc51ba7-d8cb-447b-99c7-ca1de6c3d3d2

【DAY1】UNION PART

https://abema.tv/live-event/6306fb0e-394b-484b-89a8-06d42cb3f22a

【DAY1】BACK TO NEON GENESIS EVA FES Ver.

https://abema.tv/live-event/e898a061-f250-4b8a-8259-343954328ce6

【DAY2】OPENING of 30th ANNIVERSARY

https://abema.tv/live-event/ccab63b7-5639-4107-81a3-45b88c4717f7

【DAY2】UNION PART

https://abema.tv/live-event/1dea431e-1b0d-4f69-95e5-a456eda7b04a

【DAY2】EVANGELION FLASHBACK 高橋洋子 SPECIAL LIVE

https://abema.tv/live-event/9f37eb90-9e0a-4159-8f2a-d6198946fee3

【DAY3】UNION PART

https://abema.tv/live-event/d2aaff38-3f75-4daf-be8a-5a6ef31a15c0

【DAY3】EVANGELION WIND SYMPHONY 2026 EVA FES Ver.

https://abema.tv/live-event/ac911e5f-8097-4bc3-8bcb-2096943cd834

【DAY3】「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」

https://abema.tv/live-event/830b0038-cb4e-43fc-ab98-484c2c5bdcef

▼アーカイブ配信URL

【アーカイブDAY1】OPENING of 30th ANNIVERSARY

https://abema.tv/live-event/21862d2a-3351-4fd6-b3fc-f0e25dfcbd82

【アーカイブDAY2】OPENING of 30th ANNIVERSARY

https://abema.tv/live-event/a3244270-acde-4247-aafb-f179371747e7

【アーカイブDAY3】UNION PART

https://abema.tv/live-event/2371795c-1fc4-4f59-bc53-09e546f5abc5

※画像をご使用の際は、【(C)カラー】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ