【イベント出展のお知らせ】Eight EXPO 2026に日本企業向けAI資料作成サービス「イルシル」が出展します！

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 有貴）は、2026年2月18日(水)・19日(木)に東京ビッグサイトで開催されるEight EXPO 2026に出展いたします。

「なんとなく気になる」でもOK！DX・AIツールに触れるきっかけがここにあります。最前線のAI活用が一気にわかる、実践までのヒントが満載の展示会です。弊社ブース（小間番号：AI-PAX211）では担当者が直接ご相談を承りますので、DXやAI活用にご興味のある方はぜひ足をお運びください。

■ イルシルの特徴

- AIとの対話型でスライドが完成ステップごとにAIに指示を出せるため、より正確なスライド作成が可能- 自社のテンプレートを登録可能自社のロゴやテンプレートを登録できるため、普段と同じような資料が生成可能- 簡単編集&パワポダウンロードも可能イルシル上で簡単に編集が可能かつ、パワポに変換して編集も可能

イルシルは、日本のビジネスシーンに特化したAIスライドサービスで、誰でも簡単に、高品質の資料を、短時間で作成できるようになることが特徴です。

■ こんな方におすすめ

- 営業担当が各々資料を作成しているため、商談成約率に差がある- 資料の管理方法が上手くできず、過去の資料を参考に作りにくい- 毎回ゼロから資料を作成するのが大変だと感じている- 資料作成に時間がかかり、コア業務を圧迫している- 日本企業かつ日本人がしっかりサポートしてくれるサービスがない

3,000種類以上の豊富なテンプレートを用意しており、AIとの対話型でスライドを作成できるため、イメージに近いスライド資料を作成することが可能です。また、フォルダ機能やライブラリ機能などにより、クオリティが高い資料を会社やチーム単位で管理でき、わざわざ聞いて回ったり、パソコン内を探す手間が省けます。

■ 開催概要

- イベント特設サイト：Eight EXPO 2026(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026_other_sp_kit)- 開催日時：2026年2月18日(水)・19日(木)10:00～18:00- 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール- 参加対象者：営業、マーケティング、DX・AX推進、情報システム、経営企画、人事、バックオフィス部門の担当者、経営層、AIによる業務効率化やAIの活用に関心のある方、その他ITツールの導入検討者- 主催：Eight（Sansan株式会社）- 弊社ブース：AI-PAX211

■ 企業情報

▼株式会社イルシル- 住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F- 代表者：代表取締役社長 宮崎有貴- 事業内容：ソフトウェアの開発、運用- URL：https://corporate.irusiru.jp/【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

