台湾発の AI ネイティブ・サイバーセキュリティ企業 CyCraft、台湾証券取引所イノベーションボードに上場

アジアをリードする AI ネイティブ・サイバーセキュリティ・ソフトウェア企業である奧義賽博科技股份有限公司（CyCraft Technology Corporation、以下 CyCraft。証券コード：7823）は、2026 年 2 月 5 日、台湾証券取引所の「イノベーションボード（Taiwan Innovation Board、TIB）」へ正式に上場いたしました。CyCraft は、台湾の資本市場において、国際レベルの独自開発力と大規模な展開能力を兼ね備えた初の AI セキュリティ・ソフトウェアメーカーとして、世界のセキュリティ・サプライチェーンにおける台湾の新たな立ち位置を確立します。

左から、CyCraft CISO 兼共同創業者 叢 培侃（PK Tsung）、同じく CTO 兼共同創業者 邱 銘彰（Jeremy Chiu）、同じく代表取締役社長兼共同創業者 吳 明蔚（Benson Wu）、台湾証券取引所総経理 李 愛玲 氏、元大証券総経理 郭 明正 氏、デロイト台湾会計士 曾 建銘 氏、ベーカーマッケンジー 執行パートナー弁護士 胡 浩叡 氏



世界的にサイバーセキュリティ人材の深刻な不足が続く一方、サイバー攻撃では AI の活用が急速に進んでいます。CyCraft はこうした環境変化を背景に、従来の人手依存型運用から脱却し、大規模なフォレンジック分析、インシデント調査、根本原因分析、対応判断を自動で実行する「AI バーチャルアナリスト」を開発・提供しています。

共同創業者兼代表取締役社長のベンソン・ウーは「『台湾で培った AI 技術で、世界の安全を支える』ことが当社のビジョンです。今回の上場は、CyCraft が海外事業を拡大する新たな起点となります。今後は資本市場の資源を活用し、研究開発への投資と戦略的 M&A を加速させ、2030 年までに海外売上比率 50% 以上を目指し、アジアで最も影響力のある AI セキュリティブランドを構築してまいります」とコメントしています。

国際的に認められた技術力と市場実績

CyCraft は、世界的な調査機関である Gartner のレポートに計 7 回掲載されています。また、米国の MITRE ATT&CK 評価においても、台湾企業として唯一 3 度の参加を通じて、「人手による調整ゼロ、検知の遅延ゼロ」といった優れた性能を実証しました。これにより、世界のトップベンダーと肩を並べる高い技術力が国際的に認められています。

台湾国内では政府機関、半導体大手、金融業界など強固な顧客基盤を持ち、SEMI E187 規格や Gartner が提唱する「能動的リスク管理」を通じて、サプライチェーン保護を数千社規模へ拡大しています。2025 年、台湾の上場企業におけるサイバーセキュリティ関連の開示事案が 100 件を突破し、セキュリティ対策は企業経営における常態的リスクとなりました。このような緊急対応が求められる局面においても、台湾では既に 5 社が積極的なガバナンスの下、CyCraft のサービスを採用することで事態の収拾と沈静化を実現しています。

また、日本市場においても数十件以上のインシデントレスポンスおよびフォレンジック調査を完遂しており、市場を問わず展開可能で再現性の高い、実戦的な対応能力を証明しています。さらに、日本において、NTT グループ、日立グループ、三菱グループなどの大手グループ傘下の企業との協業を通じ、台湾で磨き上げた AI セキュリティ技術を日本および東南アジアへ展開し、アジア太平洋地域において、レジリエンスの高いデジタル共同防御体制の構築を推進しています。

資本市場からの高い期待と強力な株主構成

上場前に実施された公開競売では、多くの投資家から関心が寄せられ、非常に盛況となり、入札倍率は約 6 倍、落札平均価格も底値の 2 倍以上となりました。これは、CyCraft の中長期的な成長性に対する資本市場の期待を反映したものといえます。

財務面では、SaaS ビジネスモデル特有の高い拡張性を有しており、契約済みの中長期案件による安定した収益基盤を確保しています。2025 年の年間売上は前年同期比 22.76％ 増加しました。サブスクリプション収益は全体の 90％ を占め、長期的な更新率は 90％ 以上を維持、限界利益率は 95％ に達し、堅固な事業基盤を構築しており、高い収益性と見通しの良さが特徴です。

株主構成も非常に強力で、シンガポールのテマセク・ホールディングス傘下のベンチャーキャピタルをはじめ、台湾最大手の電気通信事業者「中華電信（Chunghwa Telecom）」の子会社である「中華資安國際（CHT Security）」、ベンチャーキャピタルの「華威國際（CID Group）」や「祺富資本（Cherubic Ventures）」、ならびに台湾の主要大学の同窓会基金などが参画しています。

今後の展望「成長の三本の矢」

今後の展望として、CyCraft はさらなる高速成長を実現するための「成長の三本の矢」といった戦略を推進してまいります。

- 第一の矢：プラットフォーム「XCockpit」による収益基盤の強化全世界で 60 万台以上のセンサーを展開し、政府や金融など 300 社以上の主要顧客にサービスを提供しており、高い更新率と限界利益率で、堅実な収益基盤を構築しています。- 第二の矢：AI の波を捉え、「XecGuard」による AI セキュリティ強化大規模言語モデル（LLM）向けのクラウド・オンプレミス両対応ガードレール「XecGuard」、および生成 AI システム向けセキュリティ評価サービス「XecART」を展開します。AI がハッカーに悪用され、誤った指示によるデータ漏洩が発生することを防止し、2026 年上半期より本格的に収益へ寄与する見通しです。- 第三の矢：独自のデジタル干渉技術による国家安全保障への貢献防衛分野へ本格的に参入しており、独自の「純ソフトウェア型デジタル干渉技術」を用いたドローン対策システムの開発・実装を加速させます。また、防衛産業における AI サイバー共同防衛体制を構築し、国家の重要インフラおよびサプライチェーンのセキュリティを 24 時間体制で守り抜きます。

この度、CyCraft が上場を果たしたことは、台湾の AI 産業が国際レベルのソフトウェアを育成・輸出できる成熟した実力を備えていることを象徴しています。AI 自動化によってセキュリティ防御のルールを再構築することで、CyCraft は台湾での実戦経験を世界で再現可能な防御能力へと昇華させ、「AI 対 AI」の新たなサイバーセキュリティ時代の幕開けを正式に迎えました。

CyCraft（サイクラフト）は、AI による自動化技術を専門とするサイバーセキュリティ企業です。2017 年に設立され、台湾に本社、日本とシンガポールに海外拠点を持ち、2026 年 2 月には台湾証券取引所に上場（証券コード：7823）しました。アジア太平洋地域の政府機関、警察・防衛機関、銀行、ハイテク製造業にサービスを提供している。CyCraft の AI技術 と機械学習技術によるソリューションが評価され、CID グループ とテマセク・ホールディングス旗下のパビリオンキャピタルから強力なサポートを獲得し、また、国際的トップ研究機構である Gartner、 IDC、Frost & Sullivan などから複数の項目において評価を受けている他、国内外の著名な賞をいくつも受賞している。また、国内外を含む複数のセキュリティコミュニティ、カンファレンスに参画し、長年にわたりセキュリティ業界の発展に尽力している。