【ルイ・ヴィトン】スタイリッシュな印象を演出する新作メンズアクセサリーを発売

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・コレクションより、万能素材のスターリングシルバーで模った、ニュアンスとムード溢れる表情のピアスや、トランクから着想を得たアイコニックなコーナー部分が際立つデザインのサングラス、メゾンの愛されるキャラクターを、質感豊かなセーターと鮮やかなレッドのバイザーを身に着けた世界を旅するスポーツマンへと昇華させたバッグチャームなどの、新作メンズアクセサリーを発売しました。

気品溢れるデザインが余韻を残す「ペンダント・LV ウィスパー」。ねじりがあしらわれたチェーンから、ギョーシェ加工を施したような新たな表情をまとったLV イニシャルが揺れます。インドのクラフツマンシップの歴史を讃えるリボンのようなスタイルで、控えめでありながらも圧倒的な魅力を放つ一品に仕上げました。

製品名：ペンダント・LV ウィスパー

価格：130,900円

素材：スターリングシルバー

長さ：57 cm

万能素材のスターリングシルバーで模った、ニュアンスとムード溢れる表情の「ピアス・LV ウィスパー」。印象的なレリーフ効果を演出する彫刻でモノグラム・フラワーとLV イニシャルの組み合わせを施し、ブラックで仕上げました。魅惑的なディテールの数々が、毎日の装いに洗練された雰囲気をプラス。

製品名：ピアス・LV ウィスパー

価格：68,200円

素材：スターリングシルバー

サイズ：1.5 cm

定番のIDタグスタイルを最先端のデザインに昇華させた「ブレスレット・LV ウィスパー グルメット」。

編み込み風のリンクと刻印入りのクラスプを配し、LV イニシャルとモノグラム・フラワーのスタッズで仕上げました。単体でも魅力を放ち、他のブレスレットとの重ね着けでもスタイリッシュな印象を演出する、使いやすいアイテムです。

製品名：ブレスレット・LV ウィスパー グルメット

価格：137,500円

素材：スターリングシルバー

長さ：19 cm

2026春夏ファッションショーで発表された、サングラス・カテゴリーの「LV ヘリテージ」に新たに加わった「サングラス・LV ヘリテージ メタル ロー スクエア」。トランクから着想を得たアイコニックなコーナー部分が際立つデザインです。フラットなブロウバーにはダミエ・パターンをレーザー加工で施し、エンドピースには定番のトランクを想起させるメタルコーナーをあしらいました。テンプルアームの「LOUIS VUITTON」の刻印が優雅な印象をプラス。

製品名：サングラス・LV ヘリテージ メタル ロー スクエア

価格：122,100円

素材：メタルフレーム

長年愛されてきた一品を、色褪せたような風合いでスタイリッシュに表現した「ベルト・LV イニシャル モノグラム ピグメント 40MM リバーシブル」。シルバーカラーのバックルが、インドの鮮やかな色彩を讃えるブルーのレザーストラップと美しいコントラストを描きます。モノグラムをあしらった面は、パターンがグラデーションのようにだんだん際立つデザインで、アイキャッチーな印象を演出します。

製品名：ベルト・LV イニシャル モノグラム ピグメント 40MM リバーシブル

価格：105,600円

素材：キャンバスのストラップ、裏面レザー

サイズ：W 85 x D 4 cm

メゾンの愛されるキャラクターを、質感豊かなセーターと鮮やかなレッドのバイザーを身に着けた世界を旅するスポーツマンへと昇華させた「バッグチャーム・LV ルイ ベア クリケット」。遊び心溢れるサイズのこのコレクターズアイテムには、クリケットバットとモノグラム・フラワーを模ったレザー製の肉球もあしらい、スポーツのエレガンスとルイ・ヴィトンの伝統を讃えています。本製品はメゾンのクラフツマンシップが息づくハンドメイド作品です。

製品名：バッグチャーム・LV ルイ ベア クリケット

価格：192,500円

素材：ポリエステル

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。