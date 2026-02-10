【参加費無料】2月19日（木）17時～開催　生成AI実装支援事業　― 経営課題の抽出 ―

公益社団法人東京青年会議所

生成AIの活用が期待される一方で、多くの中小企業が「自社ではどう使えばよいのか分からない」という課題を抱えています。 本セミナーは、全3回で構成される生成AI実装支援事業の第1弾として、生成AIを前提にするのではなく、まず自社の経営・業務課題を正しく言語化し、その解決手段として生成AIをどう活用できるかを整理します。 専門家による講演とワークショップを通じて、実務に直結するテーマを明確化し、第2弾・第3弾の実装フェーズへと進むための土台を築きます。 生成AIを経営に活かすための、実践的な第一歩です。

■生成AI活用セミナー＆ワークショップの概要について

・事業名称：生成AI実装支援事業

・開催日時：2026年2月19日（木）17時00分～19時00分（16時00分 受付開始）

・開催場所：TKP秋葉原カンファレンスセンター カンファレンスルーム2A

（東京都 千代田区 外神田1-1-8 東芝万世橋ビル）

・登壇者：株式会社 みらいリレーションズ 齋藤 康平 氏

一般社団法人SDGs Innovation HUB 廣岡 輝 氏

株式会社 フォーバル 荻野 将彦氏

株式会社IRODORI 谷津 孝啓 氏

中小企業庁 山崎 琢矢 氏

・参加費：参加費無料

・主催：公益社団法人東京青年会議所

・共催：一般社団法人 SDGs Innovation HUB

・主管：公益社団法人東京青年会議所経済政策室

・後援団体：経済産業省 中小企業庁、東京商工会議所

・協力団体：株式会社 フォーバル 、株式会社IRODORI、株式会社 インマーケティングラボ 、株式会社 東武トップツアーズ 、株式会社 MOTHEREARTH 、株式会社 みらいリレーションズ

・協賛企業：一般社団法人 みんなの地球公園国際コミュニティー（CePiC）

【タイムテーブル】

17:00-17:05 開会挨拶・趣旨説明

17:05-17:20 【基調講演】中小企業庁 山崎 琢矢 氏

テーマ：中小企業を取り巻く環境変化と、企業伴走支援施策の政策の方向性

17:20-17:35 【専門家講演１.】株式会社フォーバル 荻野 将彦 氏

テーマ：企業ドクターによる課題発見と改善の実務

17:35-17:50 【専門家講演２.】株式会社 IRODORI 谷津 孝啓 氏

テーマ：デジタル保健室の取り組みと企業支援

17:50-18:05 【専門家講演３.】株式会社みらいリレーションズ 齋藤 康平

テーマ：中小企業における生成 AI 活用の本質

― 経営課題起点で考える、中期的変革と小さな成功体験 ―

18:05-18:10 グループ編成

18:10-18:25 ワーク１. 経営課題の整理・言語化

18:25-18:40 ワーク２. 原因分析・構造整理

18:40-18:50 ワーク３. 改善テーマ・実装論点の整理

18:50-19:05 グループ共有・講師総評

19:05-19:10 まとめ・次回案内

19:10- 閉会

【公益社団法人東京青年会議所とは】

私たち公益社団法人東京青年会議所(略称「東京JC」、以下本文中では、「東京青年会議所」と呼称)は、1949年(昭和24年)、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は青年の仕事である」という志を同じにする青年達によって築き上げられました。 以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」を理想に掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。また、東京青年会議所は、人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。

日本の青年会議所は活動の基本を「社会への奉仕」「個人の修練」「世界との友情」におき､会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら、地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。 青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、４０歳をむかえ卒業した卒業生も含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。

東京青年会議所は東京23区を活動地域とした地区青年会議所（LOM : Local Organization Member）の１つです。 また、公益社団法人日本青年会議所という国家青年会議所（NOM:National Organization Member）にも所属しています。

■問い合わせ先

公益社団法人東京青年会議所経済政策室

MAIL：toooyannn@gmail.com

担当：室長補佐 (推進担当) 吉田友哉

公益社団法人東京青年会議所 事務局

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目1 オームビル新館8階

TEL：03-6285-1515

FAX：03-6285-1516