「HubSpaces（ハブスペ）」がパーテーション専門ECサイト「Partition Studio」ローンチ

株式会社Hub Works（本社：東京都中央区、代表取締役：近藤諒太朗）が運営するレンタルオフィス情報サイト「HubSpaces（ハブスペ）(https://hubspaces.jp/)」は、パーテーションに特化した専門ECサイト「Partition Studio（パーテーションスタジオ）(https://www.partition-studio.jp/)」を新たにローンチしました。

「Partition Studio」は、オフィスレイアウトや用途に応じたパーテーション選びをサポートする専門サイトです。レンタルオフィスや小規模オフィスを中心に、パーテーションの導入を検討する企業・個人事業主に向けて、わかりやすい情報提供を行います。

■ECサイト立ち上げの背景

近年、HubSpacesを通じてレンタルオフィスを探すユーザーから、

「入居後にパーテーションを設置したい」

「個室化や目隠しのためにパーテーションを購入したい」

といった相談が増加しています。

また、有料職業紹介業の許可要件など、法令や業界規定によりパーテーションの設置が必要となるケースも多く、オフィス選びと同時にパーテーションの情報を求めるニーズが顕在化していました。

こうした背景を受け、オフィス探しだけでなく、入居後の環境づくりまで一貫してサポートできる情報提供を目的として、「Partition Studio」を立ち上げました。



■Partition Studio（パーテーションスタジオ）とは

「Partition Studio（パーテーションスタジオ）(https://www.partition-studio.jp/)」は、各種パーテーションに特化した情報サイトです。オフィス向けカテゴリページもあります。

用途別・設置目的別にパーテーションの特徴や選び方を紹介し、

・集中スペースの確保

・プライバシー対策

・法令対応（有料職業紹介業など）

といった課題に応じたパーテーション導入をサポートします。

レンタルオフィスや小規模オフィスを利用する企業にとって、必要な情報をまとめて確認できるサイトを目指しています。

■HubSpaces（ハブスペ）との連携について

HubSpacesは、日本全国のレンタルオフィス・コワーキングスペースを紹介するサイトです。

今回の「Partition Studio」ローンチにより、

「オフィスを探す」→「オフィス環境を整える」

という一連の流れを、HubWorksの運営サイト内で完結できるようになりました。

今後もHubSpacesおよびPartition Studioを通じて、オフィスに関する実用的な情報発信を強化していきます。

