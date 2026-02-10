「HubSpaces（ハブスペ）」がパーテーション専門ECサイト「Partition Studio」ローンチ
株式会社Hub Works（本社：東京都中央区、代表取締役：近藤諒太朗）が運営するレンタルオフィス情報サイト「HubSpaces（ハブスペ）(https://hubspaces.jp/)」は、パーテーションに特化した専門ECサイト「Partition Studio（パーテーションスタジオ）(https://www.partition-studio.jp/)」を新たにローンチしました。
「Partition Studio」は、オフィスレイアウトや用途に応じたパーテーション選びをサポートする専門サイトです。レンタルオフィスや小規模オフィスを中心に、パーテーションの導入を検討する企業・個人事業主に向けて、わかりやすい情報提供を行います。
■ECサイト立ち上げの背景
近年、HubSpacesを通じてレンタルオフィスを探すユーザーから、
「入居後にパーテーションを設置したい」
「個室化や目隠しのためにパーテーションを購入したい」
といった相談が増加しています。
また、有料職業紹介業の許可要件など、法令や業界規定によりパーテーションの設置が必要となるケースも多く、オフィス選びと同時にパーテーションの情報を求めるニーズが顕在化していました。
こうした背景を受け、オフィス探しだけでなく、入居後の環境づくりまで一貫してサポートできる情報提供を目的として、「Partition Studio」を立ち上げました。
■Partition Studio（パーテーションスタジオ）とは
「Partition Studio（パーテーションスタジオ）(https://www.partition-studio.jp/)」は、各種パーテーションに特化した情報サイトです。オフィス向けカテゴリページもあります。
用途別・設置目的別にパーテーションの特徴や選び方を紹介し、
・集中スペースの確保
・プライバシー対策
・法令対応（有料職業紹介業など）
といった課題に応じたパーテーション導入をサポートします。
レンタルオフィスや小規模オフィスを利用する企業にとって、必要な情報をまとめて確認できるサイトを目指しています。
■HubSpaces（ハブスペ）との連携について
HubSpacesは、日本全国のレンタルオフィス・コワーキングスペースを紹介するサイトです。
今回の「Partition Studio」ローンチにより、
「オフィスを探す」→「オフィス環境を整える」
という一連の流れを、HubWorksの運営サイト内で完結できるようになりました。
今後もHubSpacesおよびPartition Studioを通じて、オフィスに関する実用的な情報発信を強化していきます。
▼HubSpacesのサービスサイト
■サイトURL
HubSpaces（ハブスペ）
Partition Studio（パーテーションスタジオ）
■お問い合わせ
「ハブスペ」への掲載やシェアオフィスへの移転
お問い合わせ窓口：https://wehubworks.com/contact-us/
■会社概要
会社名：株式会社Hub Works
所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 4F
設立： 2018年10月1日
事業概要：オフィスポータルサイト「ハブスペ」の運営
代表者：代表取締役 近藤諒太朗
HP：https://wehubworks.com/
レンタルオフィス紹介サービス：https://hubspaces.jp/
Studioサイト制作サービス：https://irodoru-web.com/