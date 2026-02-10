【ドラゴンと楽しく会話！】最強王ファンの間で話題の「最強王ドラゴントーク」とは？　内容がわかる動画を公開！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、「最強王ドラゴントーク」（2025年12月18日リリース）を紹介した動画を2026年1月25日に公開いたしました。

■大人気のドラゴンと楽しくチャット!!

すっかり私たちの生活に浸透した生成AI。アイデア出しや情報収集など、仕事や学習に使用する以外に、「日常のちょっとした悩みや気持ちを聞いてもらう」、「なんとなく誰かと喋りたいとき、会話を楽しむ相手になってもらう」といった使い方をする人も最近は多い。2025年12月発売の『ドラゴンタッグ最強王図鑑』初版特典としてリリースされた「最強王ドラゴントーク」も、そういった「おしゃべり需要」に応えたサービスだ。

このサービスでは、「最強王図鑑」シリーズでおなじみのドラゴン、応龍、ヴリトラ、ファイヤー・ドレイクの3体とチャットができるようになっている。3体それぞれ性格や喋り方が異なるので、気分や話したい内容によって話し相手を変えて楽しめる。

おしゃべりができるのはもちろん、学校生活などの悩み相談にもドラゴン目線のアドバイスをくれるから、子どもたちにもピッタリ！ ぜひ動画で内容をチェックしてみてほしい。

▼動画はコチラ▼

■『ドラゴンタッグ最強王図鑑』からアクセス！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WVENinHGZKg ]

「最強王ドラゴントーク」は、2025年12月18日に発売されたシリーズ最新刊、『ドラゴンタッグ最強王図鑑』の初刷購入者限定特典。書籍掲載の二次元コードからアクセスすれば、無料で楽しむことができる（公開は2026年3月31日まで）。

■YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」で、「最強王図鑑」ニュースを随時更新中

▲シリーズ最新刊の『ドラゴンタッグ最強王図鑑』▲「ドラゴントーク」でおしゃべりできる3体も、もちろん出場！

［商品概要］

■『ドラゴンタッグ最強王図鑑』

監修：木下昌美

絵：なんばきび／七海ルシア

定価：1,540 円（税込）

発売日：2025年12月18日

判型：A5／144ページ

ISBN：978-4-05-206218-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621800(https://hon.gakken.jp/book/1020621800)

