「第25回ハンセン病問題に関するシンポジウム～人権フォーラム2026～」開催のお知らせ

公益財団法人 笹川保健財団

この度、せんだいメディアテーク（宮城県仙台市）にて2026年2月23日（月・祝）に「第25回 ハンセン病問題に関するシンポジウム」を開催いたします。当シンポジウムは、ハンセン病に対する正しい理解を深め、偏見や差別のない「ともに生きる」より良い社会づくりに貢献することを目的に毎年実施しています。

101歳で社会復帰を果たした北野貞晴さんと開智高校生松丘保養園入所者自治会会長佐藤勝さんと仙台第二高校生

ハンセン病元患者・回復者の方々の高齢化が進む中、直接お話を伺う機会は年々少なくなっています。

本シンポジウムでは、宮城県仙台第二高等学校および開智高等学校（埼玉県）の高校生たちが、ハンセン病問題の歴史と現状を学び、元患者・回復者やそのご家族、療養所職員などから話を聞いたうえで、偏見や差別の実態と課題について自ら考察した成果を発表します。あわせて、ハンセン病問題に学校教育として取り組む意義と成果について、開智学園の教諭が実践例を交えて報告します。

（宮城県仙台第二高等学校 高校生インタビュー https://www.shf.or.jp/information/27089）

また、青森大学の学生による「デジタルアーカイブによる社会的記憶の継承」に関する発表や、国立療養所松丘保養園入所者自治会会長・佐藤勝さんによるお話など、過去から未来へとつながる多様な視点からハンセン病問題を考える内容となっています。つきましては、本シンポジウムへの参加について広くご周知いただくとともに、取材等のご協力を賜りますようお願い申し上げます。会場参加・オンライン参加のいずれも無料で、どなたでもご参加いただけます。

【日時】2026年2月23日（月・祝）13時～16時00分

【場所】せんだいメディアテーク 宮城県仙台市青葉区春日町2-1

【HP】 https://www.shf.or.jp/information/26553

【要申込】会場／オンライン https://x.gd/lZR22