クラム株式会社、株式会社温故知新との資本業務提携を締結

クラム株式会社

クラム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：永砂智史）は、株式会社温故知新（本社：東京都新宿区、代表取締役：松山知樹）と資本業務提携を締結いたしました。

日本各地で多様な形態のホテル運営を行う同社と弊社における事業領域の発展を目指すとともに、本契約を機に両社はシナジーを創出し、事業共創パートナーとして新たな価値向上・価値創造に貢献できるよう努めていきます。

クラム株式会社は、「Convivial Landscape（コンヴィヴィアル・ランドスケープ）」をビジョンに掲げ、そこに集う人々の個性や才能を活かしながら協業することにより化学反応を生み、飲食業界をコアにライフスタイル全般における本質的かつ新たな価値創造と発展に取り組む活動体です。

日本橋兜町のease、Neki、teal、BANKといったレストランやパティスリー、複合ショップのほか、次世代の食文化を創ることに挑戦を続ける「イートクリエーター」、食に関わる人やコミュニティ、企業や自治体をつなげるプラットフォームとしての機能を持つ「日本食品総合研究所」、オリジナルのアメリカンクッキーブランド「PUG」、オリジナルフレグランスブランドや空間調香の企画開発を行う「アトモスフィア」などをはじめとしたブランドを多数展開しています。

それぞれが得意領域を持ったシェフが在籍するイートクリエーターは、パティスリー「ease」やレストラン「Neki」、チョコレート&アイスクリームショップ「teal」、食の複合ショップ「BANK」、発酵と野菜をテーマにしたモダンフレンチレストラン「TOUMIN」など、多様なジャンルの飲食店を運営。日本食品総合研究所は、食に関わる人やコミュニティ、企業や自治体をつなげるハブとして、プロジェクトベースで食にまつわる企画・開発・製造・提供のサイクルを循環させていくプラットフォーム。食のコミュニティを通じて様々なカルチャーと交わりながら、イノベーティブなサービスを提案する。PUGは、アメリカ・マサチューセッツ州が発祥といわれるクラシックなアメリカンクッキーを自由なスタイルと新しい楽しみ方で進化させた、日本発のアメリカンクッキーブランド。2025年3月の開業以来、全国で計33万枚以上の「ボストンクッキー」を販売。



温故知新は、旅の目的地を創り続ける会社として、日本各地に受け継がれてきた文化、建築、食、技術を軸に、その土地ならではの体験価値の創出に取り組んできました。

効率や均質化を追うのではなく、その土地でしか生まれ得ない技や表現、そしてつくり手一人ひとりの思想に光を当て、料理人、生産者、職人、建築家など多様な担い手と共に価値を生み出しています。

現在は、旅のスタイルと施設の個性がより伝わるよう、宿泊施設を対象とした3つのブランドカテゴリ―として「RETREAT SELECTION」「CRAFT SELECTION」「GATEWAY SELECTION」を展開。宿泊にとどまらない体験を提供する「ANOTHER STORY」や、食を通じて地域の魅力を伝える「CAFE & RESTAURANT」など、多様な切り口から旅の目的地を創出しています。

「食」を軸とした新たな価値向上・価値創造は、両社の事業領域に共通するテーマでもあることから、今後は両社の協業により、上質なサービスと豊かな体験のご提供を目指して参ります。

温故知新のブランドカテゴリ一覧表あるときは料理人自らが生産者のもとへ足を運び、その地域ならではの安全で旬な食材を探求。「地産地消」は食体験の核となる考え方。畑や海、時には森に分け入りながら、土地の恵みと向き合い、その時、その場所でしか味わえない一皿へと昇華させている。



■株式会社温故知新 について



＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14

INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

■クラム株式会社 について

日本橋兜町のease(https://patisserie-ease.com/)、Neki(https://www.instagram.com/neki_tokyo/?hl=ja)、teal(https://teal-chocolate-and-icecream.com/)、BANK(https://linktr.ee/bank.kabutocho)といったレストランやパティスリー、複合ショップのほか、次世代の食文化を創ることに挑戦を続ける「イートクリエーター(https://www.ec-corp.jp/)」、食に関わる人やコミュニティ、企業や自治体をつなげるプラットフォームとしての機能を持つ「日本食品総合研究所(https://nsk-office.com/)」、オリジナルのアメリカンクッキーブランド「PUG(https://p-u-g.jp/)」、オリジナルフレグランスブランドや空間調香の企画開発を行う「アトモスフィア」などをはじめとしたブランドを多数展開。今後は食を媒介しながらさらなる幅広い領域での事業展開を目指している。

＜会社概要＞

社名：クラム株式会社

代表取締役：永砂智史

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町6-7

設立年：2022 年12 月28日

資本金：210,000,000円

グループ従業員数：458名

グループ概要：体験価値創造事業（料飲施設の企画開発・運営、洋菓子製造販売、ベーカリー、フラワーショップ、空間調香等）