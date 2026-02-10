Nobaton.至近距離、もっと自信。バレンタインの“新・美容習慣”

株式会社ワールド・ジョイ制作:kouji-KoRis.studio

Nobaton（ノバトン）から、

美容液のような質感をもつ歯みがきが誕生しました。

スキンケアのように、口元にも「質感」と「やさしさ」を。

なめらかなテクスチャーと洗練された香りが、

近づくほどに好印象を残す、清潔感のある口元へ導きます。

口腔ケアは、もはや単なるマナーではありません。

自分を整え、印象を磨くための“美容習慣”へ。

Nobatonが提案するのは、

フランスの美意識とスキンケア発想を取り入れた、

これまでにないオーラルケア体験です。

■ 洗練された香りを楽しむ

シーノソルトミント

ミネラル感のあるソルトのニュアンスに、

すっきりとしたミントを重ねた「シーノソルトミント」。

主張しすぎない香り設計で、

ふとした瞬間に清潔感と余裕を感じさせます。

バレンタインのような“距離が縮まる日”にも、

自信をもって選びたくなるフレーバーです。

■ Nobatonが大切にする、フランス流・美の考え方

・美容液のような、なめらか質感

従来のペーストとは異なる、なめらかなテクスチャー。

毎日の歯みがきを、心地よいセルフケアの時間へと変えていきます。

・香りまで計算された設計

強い刺激でごまかさず、

清潔感とやさしさを感じさせる香りバランス。

近距離でも自然に好印象を与えます。

・アンプルを想起させるミニマルデザイン

シンプルで洗練されたパッケージは、

日常使いはもちろん、ギフトにも適した佇まいです。

■ “至近距離”を、味方につける。

口元が整うと、心に余裕が生まれ、

人との距離は自然と縮まっていく。

今年のバレンタインは、

Nobatonとともに、自然と惹きつける口元習慣を始めてみませんか。

おすすめ商品

Nobaton 歯みがき〈シーノソルトミント〉

【販売名】

N1.5FSAHトゥースペースト

【種類】

歯みがき類

【風味】

シーノソルトミント

【特長】

・美容液のようになめらかなテクスチャー

・香りと清涼感を楽しめる使用感

・日常使いにもギフトにも適したデザイン

【使用方法】

適量を歯ブラシに付け、歯の内側から外側へ上下に磨き、約3分後にすすいでください。

口内が乾いた状態での使用がおすすめです。

※内容量・価格は販売仕様により異なります。

【公式Instagram】

@nobaton.jp

https://nobaton.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社ワールド・ジョイ/ nobatonbrand@worldjoy.co.jp