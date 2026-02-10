Nobaton.至近距離、もっと自信。バレンタインの“新・美容習慣”
Nobaton（ノバトン）から、
美容液のような質感をもつ歯みがきが誕生しました。
スキンケアのように、口元にも「質感」と「やさしさ」を。
なめらかなテクスチャーと洗練された香りが、
近づくほどに好印象を残す、清潔感のある口元へ導きます。
口腔ケアは、もはや単なるマナーではありません。
自分を整え、印象を磨くための“美容習慣”へ。
Nobatonが提案するのは、
フランスの美意識とスキンケア発想を取り入れた、
これまでにないオーラルケア体験です。
■ 洗練された香りを楽しむ
シーノソルトミント
ミネラル感のあるソルトのニュアンスに、
すっきりとしたミントを重ねた「シーノソルトミント」。
主張しすぎない香り設計で、
ふとした瞬間に清潔感と余裕を感じさせます。
バレンタインのような“距離が縮まる日”にも、
自信をもって選びたくなるフレーバーです。
■ Nobatonが大切にする、フランス流・美の考え方
・美容液のような、なめらか質感
従来のペーストとは異なる、なめらかなテクスチャー。
毎日の歯みがきを、心地よいセルフケアの時間へと変えていきます。
・香りまで計算された設計
強い刺激でごまかさず、
清潔感とやさしさを感じさせる香りバランス。
近距離でも自然に好印象を与えます。
・アンプルを想起させるミニマルデザイン
シンプルで洗練されたパッケージは、
日常使いはもちろん、ギフトにも適した佇まいです。
■ “至近距離”を、味方につける。
口元が整うと、心に余裕が生まれ、
人との距離は自然と縮まっていく。
今年のバレンタインは、
Nobatonとともに、自然と惹きつける口元習慣を始めてみませんか。
Nobaton 歯みがき〈シーノソルトミント〉
【販売名】
N1.5FSAHトゥースペースト
【種類】
歯みがき類
【風味】
シーノソルトミント
【特長】
・美容液のようになめらかなテクスチャー
・香りと清涼感を楽しめる使用感
・日常使いにもギフトにも適したデザイン
【使用方法】
適量を歯ブラシに付け、歯の内側から外側へ上下に磨き、約3分後にすすいでください。
口内が乾いた状態での使用がおすすめです。
※内容量・価格は販売仕様により異なります。
