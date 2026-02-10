Nobaton.至近距離、もっと自信。バレンタインの“新・美容習慣”

株式会社ワールド・ジョイ

Nobaton（ノバトン）から、


美容液のような質感をもつ歯みがきが誕生しました。



スキンケアのように、口元にも「質感」と「やさしさ」を。


なめらかなテクスチャーと洗練された香りが、


近づくほどに好印象を残す、清潔感のある口元へ導きます。



口腔ケアは、もはや単なるマナーではありません。


自分を整え、印象を磨くための“美容習慣”へ。



Nobatonが提案するのは、


フランスの美意識とスキンケア発想を取り入れた、


これまでにないオーラルケア体験です。




■ 洗練された香りを楽しむ

シーノソルトミント


ミネラル感のあるソルトのニュアンスに、


すっきりとしたミントを重ねた「シーノソルトミント」。



主張しすぎない香り設計で、


ふとした瞬間に清潔感と余裕を感じさせます。



バレンタインのような“距離が縮まる日”にも、


自信をもって選びたくなるフレーバーです。



■ Nobatonが大切にする、フランス流・美の考え方

・美容液のような、なめらか質感


従来のペーストとは異なる、なめらかなテクスチャー。


毎日の歯みがきを、心地よいセルフケアの時間へと変えていきます。



・香りまで計算された設計


強い刺激でごまかさず、


清潔感とやさしさを感じさせる香りバランス。


近距離でも自然に好印象を与えます。



・アンプルを想起させるミニマルデザイン


シンプルで洗練されたパッケージは、


日常使いはもちろん、ギフトにも適した佇まいです。



■ “至近距離”を、味方につける。

口元が整うと、心に余裕が生まれ、


人との距離は自然と縮まっていく。



今年のバレンタインは、


Nobatonとともに、自然と惹きつける口元習慣を始めてみませんか。



おすすめ商品


Nobaton 歯みがき〈シーノソルトミント〉


【販売名】


N1.5FSAHトゥースペースト


【種類】


歯みがき類


【風味】


シーノソルトミント


【特長】


・美容液のようになめらかなテクスチャー


・香りと清涼感を楽しめる使用感


・日常使いにもギフトにも適したデザイン


【使用方法】


適量を歯ブラシに付け、歯の内側から外側へ上下に磨き、約3分後にすすいでください。


口内が乾いた状態での使用がおすすめです。



※内容量・価格は販売仕様により異なります。



【公式Instagram】


@nobaton.jp


https://nobaton.jp/



■ お問い合わせ先
株式会社ワールド・ジョイ/ nobatonbrand@worldjoy.co.jp