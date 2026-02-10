【つくば】アートスクール『MONGATA』、「動くしくみを学ぶ！からくりオートマタづくり」体験レッスン開催　3月入会特典をご用意

MONGATA

MONGATA ART SCHOOL(所在地：茨城県つくば市さくらの森/代表：藤岡）は、子どもの主体性を尊重し、美的感性と創造力を育むことを目的とした、年長さん～高校生が対象のつくば市のアートスクールです。

4月からの新学期、徒歩圏内に新設されるさくら小学校の開校を記念し、からくりオートマタの体験レッスンを3月に開催します。(対象：年長さん～中学生)

3月中にご入会いただいた方には入会金無料の特典をご用意。さらに、さくら小学校に通う学区の方限定で、入会金無料特典に加え、施設費半額の特典も実施します。

■ 特別体験レッスンについて

MONGATA ART SCHOOLでは、4月からの新学期および徒歩圏内に新設される「さくら小学校」の開校を記念し、からくりのしくみを通して考える力と創造力を育てる体験レッスン「動くしくみを学ぶ！からくりオートマタづくり」を、2026年3月1日より開催します。

本体験レッスンは、MONGATA ART SCHOOLに講師として在籍するオートマタ作家のAnko（@ankokun_girl0611）が内容の監修を行っており、作家の視点や制作プロセスに触れながら学ぶ機会もあります。

初歩的なからくりのしくみに触れながら、「なぜ動くのか」を考え、動きから想像を広げて、からくり仕掛けの作品を完成させる内容です。

《3月体験レッスン概要、入会特典》

体験内容：基礎クラス「動くしくみを学ぶ！からくりオートマタづくり」

開始日 ：2026年3月1日(日)

参加費 ：500円

所要時間：90分

対象 ：年長さん～中学生

特典 ：3月中の入会で、入会金（通常10,000円）が無料

さくら小学校に通う学区の方限定で、入会金無料に加え、施設費（通常10,000円）が半額

3月15日までの入会で、4月レッスン「小さな世界が回り出す しくみから作るオートマタ」

を受講可能

予約ページ：https://coubic.com/mongata_artschool

ご注意 ：席数に限りがございます

荒波に立ち向かう船トランペットを奏でる男の子組み立て前の材料4月生徒向けレッスン

■ MONGATA ART SCHOOLの特徴

◯子どもが自ら目標を立て、試行錯誤しながら完成させるプロセス重視の指導

◯少人数制、落ち着いた教室で、ひとりひとりに合わせた丁寧なサポート

◯プロも使用する上質な画材を使用

◯年齢と目的に合わせた2クラスで構成

└ 基礎クラス：年長～中学生。工作や絵画を通して自由な発想力を育む

└ 技術クラス：小学5年～高校生。デッサンなど専門的な表現力を身につける

└ 技術クラス 受験対策コース：中学生～高校生。デッサンなど実技受験対策の力を身につける

また、「大切にしている5つのこと」を指導の軸とし、教育の一貫性を保っています。デザイン系美術大学の授業構成を参考に、成長のプロセスを丁寧に組み立て、「楽しい」だけで終わらない深い学びの時間を提供します。

＜安心して通えるシステム＞

アプリによる予約・振替や入退室通知など、保護者が安心して通わせられるシステムを導入しています。

また、授業後には写真付きのレッスンレポートを配信し、制作の様子や成長を共有しています。

レッスンはチケット制で、空いているコマを自由に選んで受講可能です。

チケットは2か月先まで繰り越しができ、ライフスタイルに合わせて通っていただけます。

レッスンの様子体験会の様子体験会の様子

■ つくば市での開校背景

研究学園都市であるつくば市は、研究機関が身近にあり、日々世界をより良くするための学びや探求が行われている街です。子育てに適した環境が整い、教育への関心が高く、学びを大切にする家庭も多く見られます。

そんなつくば市ですが、知識を深める学びの場や、スポーツを通じて体を育む場が多くある一方で、「感性」や「創造力」を伸ばすことに特化した場はまだ多くありません。

「効率よく正解を導き出すこと」や「体を鍛え、チームワークを経験すること」はどれも重要な力ですが、それらに加えてこれからの時代にますます求められるのが「問題を自分で見つけ、どう解決するかを考えられる力と創造力」だと考えています。

研究や技術が進歩し、社会が複雑になるほど、“決められた答えを出すこと”よりも、“自ら課題を見つけ、未来をつくる力”が求められます。

MONGATA ART SCHOOLの基礎クラスでは、毎月変わるテーマに沿って、子どもたちが自分なりの目標を決めてものづくりに取り組みます。

制作・鑑賞・振り返りのプロセスの中で、自然と「問いに向き合い、自分で考える力」が育まれていきます。

技術を磨きたい子のための「技術クラス」では、上達することを目的としたデッサン指導も行います。

MONGATA ART SCHOOLは、こうした取り組みを通して美的感性と創造力を育み、正解のない問いに向き合う力をアートを通して育てることを目的に開校しました。

■ 代表コメント

子どもたちの“つくりたい気持ち”に寄り添い、未来を切り拓く感性と創造力を育てる場を、つくばから届けていきたいと考えています。

■ 教室概要

名称 ：MONGATA ART SCHOOL / モンガータアートスクール

所在地：茨城県つくば市さくらの森10-5 AK-styleII 1F

開校 ：2025年12月

対象 ：年長さん～高校生

代表 ：藤岡 優朱（岡山県立大学デザイン学部卒業。都内でパッケージ関連会社に勤務後、つくば市

移住しMONGATAを設立。大学赤本掲載や私立有名美大受験指導の実績あり。）

HP ：https://mongata-artschool.com/(http://mongata-artschool.com/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

MONGATA ART SCHOOL / モンガータアートスクール

代表 ：藤岡 優朱（ふじおか ゆうあ）

電話 ：090-3179-4511(#)

メール：mongatafujioka@gmail.com

住所 ：茨城県つくば市さくらの森10-5 AK-styleII 1F