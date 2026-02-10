日本語音声に特化したAI音声合成サービス「SakuraSpeech」正式リリース

クリスタルメソッド株式会社

クリスタルメソッド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：河合 継）は、

日本語に特化したAI音声合成サービス 「さくらスピーチ（SakuraSpeech）」 を2026年2月16日に正式リリースします。



「SakuraSpeech」は、日本語特有のアクセントやイントネーション、漢字の読み分けといった課題に対応し、日本語テキストをそのまま音声として使える品質を目指して設計されたAI音声生成プラットフォームです。

「声を複製する」技術ではなく、

「声を設計し、使い分ける」ための音声AI

日本語に最適化された、実用重視の音声生成

SakuraSpeechは、日本語話者が違和感を覚えやすい抑揚や読みのズレを抑え、音声化の確認や微調整にかかる負担を減らすことで、音声制作を制作工程のボトルネックにしません。

動画ナレーション、配信、SNSコンテンツ、広告、アプリ・ゲームなど、幅広い用途でそのまま使える日本語音声を提供します。

配信者向け：自分の声を“使い分けられる”AI音声

SakuraSpeechは、配信者・動画クリエイター向けに、

自身の音声をベースとしたボイスをカスタマイズし、複数のパターンとして使い分ける機能を提供します。

ひとつの声から、雑談配信用、動画ナレーション用、ショート動画向けなど、用途に応じた複数の音声バリエーションを作成可能。

同じ話者性を保ったまま、トーンやテンポの異なる音声を使い分けることができます。

自分の声を軸に、コンテンツの幅を広げたい配信者に向けた、新しい音声制作の選択肢です。

個人・法人問わず、商用利用にも対応

本サービスは個人利用・法人利用の双方に対応し、商用利用も可能。

音声制作の内製化や、コンテンツ制作スピードの向上を支援します。

■ 会社概要

会社名：クリスタルメソッド株式会社

代表者：代表取締役 河合 継

事業内容：AI音声技術・Webサービスの開発・提供



クリスタルメソッド株式会社は、AI技術を活用した音声・対話領域を中心に、AIエージェントの開発・提供を行うAIカンパニーです。創業以来、生成AI・音声AI・対話AIといった分野に継続的に取り組んできた実績を持ち、AIを“前に立つ人を支える存在”として社会実装することを強みとしています。

・フロントAIエージェントライセンス

配信者・タレント・企業担当者などが“前に立つ存在”として活動するためのAIエージェント基盤

・DeepAI Agent

業務やサービスの裏側を支える対話・判断・自動化を担うAIエージェント

・タレントAI

声・話し方・キャラクター性を活かし、個人の魅力を拡張するAIエージェント

・社長AI

経営者の思想や発信をAIとして再現し、情報発信・コミュニケーションを支援するAI

現在、これらの取り組みを共に推進するパートナープログラムの募集も行っています。

■デモサイト

https://sakuraspeech.jp/

■TTSを活用する動画配信者向けに、一定期間「さくらスピーチ」を無償提供

本プログラムでは、TTSを活用した動画配信者を対象に、一定期間「さくらスピーチ」を無償で提供します。参加者には、動画配信やSNS等で「さくらスピーチ」の利用体験を紹介いただくことで、本サービスの認知拡大にご協力いただきます。

本プログラムへの参加を希望される方は、所定の問い合わせ窓口よりご連絡ください。

利用体験応募先：s-dev@crystal-method.com



■ 本件に関するお問い合わせ先

クリスタルメソッド株式会社

E-mail：info@crystal-method.com