TUISS DECOR、2/10（火）よりリバティとNetflix『ブリジャートン家』のコラボで19世紀イギリスの世界観を表現した限定商品を発売

TUISS DECOR株式会社

TUISS DECOR株式会社（チューイッシュ・デコア株式会社、本社：東京都港区／代表取締役社長 早嵜英二）は、英国を代表するデザインハウス・リバティ社と、Netflixシリーズ『ブリジャートン家』とのコラボレーションによる新デザインコレクションを発表し、2026年2月9日（火）より日本国内での販売を開始いたします。

リバティ×ブリジャートン家 コレクション

商品URL：https://www.tuiss.co.jp/liberty/

1月29日よりNetflixで最新シーズンの配信がスタートした『ブリジャートン家』が世界中で人気を博しています。多くの視聴者を惹きつけているのは、ロマンティックな物語だけではありません。画面いっぱいに広がる、豪華で華やかな邸宅や装飾に心を奪われ、19世紀初頭のロンドン──「リージェンシー時代」の世界観に憧れを抱く人々が増えています。

こうした流れを背景に、当時の優雅で洗練された美意識を現代の暮らしに取り入れる「リージェンシースタイル」が、インテリア業界でも新たなトレンドとして注目されています。

本日発売となる当コレクションは、レディ・ホイッスルダウンが描いた19世紀の優美な住まいからインスピレーションを得て誕生しました。1875年以来、ファッションとアートの世界に影響を与え続けてきたリバティ・ファブリックの象徴的なデザインを通して、『ブリジャートン家』の華やかな世界観を表現しています。

コレクションでは、厳選された8種類のファブリックデザインを、ロールスクリーン、ローマンシェード、カーテンとして展開。いずれもリバティの伝統を受け継ぎながら、Netflix『ブリジャートン家』の印象的なシーンを想起させる、気品と物語性を兼ね備えたデザインに仕上げられています。

商品情報

ボウ・ブーケ

ボウ・ブーケは、まるでブリジャートン家の庭園から飛び出してきたかのような、バラ、アスター、ライラック、ラークスパー、ピオニーといった華やかな花々を描いた豪華なパターンと豊かな色彩、そして自然の美しさが織りなす万華鏡のような美しさを表現し、繊細なリボンでブーケを表したデザインです。

発売商品：ロールスクリーン、ローマンシェード、カーテン

リージェンシー・トレイル

リバティの伝統的なデザイン「ツリー・オブ・ライフ」を昇華させたリージェンシー・トレイルは、優美な牡丹、菊、カーネーション、桜、フクシアが花咲く枝と豊かな緑が特徴です。1969年の手描きアートワークに着想を得たトーンのグラデーションがコントラストと奥行きを生み出し、ブリジャートンらしい洗練された優雅な趣を醸し出しています。

発売商品：ロールスクリーン、ローマンシェード、カーテン

ポージー・コサージュ

しなやかで繊細、そしてロマンチックなポージー・コサージュのデザインは、1865年頃のリバティ社所蔵書物から発見された手描きの原画片に由来します。淡く軽やか に散りばめられた模様がさわやかで清々しい印象を醸し出し、やさしいパステルカラーは、新緑の庭に咲き誇る摘みたての花々を思わせます。

発売商品：ロールスクリーン、ローマンシェード、カーテン

ガーデン・ブルームス

ガーデン・ブルームスは、咲き誇る菊、ポピー、ブルーベル、デイジー、そして小さなバラのつぼみを織り交ぜた、華やかな花咲き乱れるデザインです。ロールスクリーン、ローマンシェード、カーテンとして展開されるこのパターンは、時代を超えたリバティの保存作品から着想を得て、奔放な花々の独創的な構図へと昇華しています。フェザリントン家のどの部屋にもふさわしいプリントです。

発売商品：ロールスクリーン、ローマンシェード、カーテン

ブーケ・パレード

鮮やかな色彩がほとばしるブーケ・パレードは、リバティの不朽のコレクションから着想を得た、バラ、アネモネ、チューリップ、デルフィニウム、ユリ、ツバキが咲き乱れる華やかなデザインです。2つの印象的なカラーバリエーションで展開されるこの躍動感あふれるパターンは、フォーマルな集いや夏のガーデンパーティーにふさわしい雰囲気を醸し出します。

発売商品：ロールスクリーン、ローマンシェード、カーテン

商品一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/121148/table/10_1_6db6e7b92f8b6d39c16ae87b7996c458.jpg?v=202602101151 ]

本コレクションは2026年2月10日（火）よりTUISS DECORのWebサイトにて発売を開始します。全商品ミリ単位オーダーメイドが可能で、あらゆるお部屋にフィットします。

ブリジャートン家 シーズン4 パート1はNetflix独占配信中。パート2は2月26日にプレミア公開。

Blinds2go（TUISS DECORのグループ会社）のデザインマネージャー、クロエ・ダコスタのコメント

リバティと『ブリジャートン家』との新たなコレクションを発表できることを大変嬉しく思います。シリーズ開始当初から、魅惑的な衣装やセットにインスピレーションを受けてきました。リージェンシー時代のロンドンの豪華さを全国の家庭にお届けできることに胸を躍らせています。

リバティが長年培ってきた卓越したプリントデザインの実績を考えれば、このNetflixの人気シリーズを真に再現するにふさわしいブランドコラボレーションは他にありません。初期デザインから完成品に至るまで、本コレクションは品質、職人技、優雅さを追求した真髄です。」

リバティのデザインディレクター、メアリー・アン・バートレット・ダンクリーのコメント

リバティの創業者アーサー・ラセンビィ・リバティは生涯を通じて、既存の流行に従うのではなく、斬新で想像を超える新たなスタイルを創造することに情熱を注ぎました。この魅力的なコレクションには、まさにその精神が反映されています。

本コレクションは『ブリジャートン家』の魅力であるロマンス、華やかさ、劇的なストーリーを表現していると自負しています。デザインは控えめでニュートラルなものから大胆で型破りなものまで、ドラマの登場人物たちのように多様です。皆さまに私たちのデザインをご覧いただける日を心待ちにしています。

TUISS DECORについて

TUISS DECOR（チューイッシュ・デコア）は、2000年に英国で設立したオーダーメイドブラインド・カーテン通販で、これまで世界で1000万本以上供給してきました。華やかで魅力あふれるデザインと、選定された上質な素材で人々を魅了し、世界的な評判を築き上げました。ウッドブラインドやバーチカルブラインド、ハニカムシェードなどさまざまな窓装飾商品を展開し、ウィリアム・モリスコレクションをはじめとした英国デザイナーブランドとのコラボレーション商品まで、2,500種類以上の製品を取り揃えています。

測定と設置に関するガイドや、無料生地サンプルサービスを提供することで、誰でも簡単にDIYできるオーダーメイドスタイルのオンライン販売を可能にしています。

URL：https://www.tuiss.co.jp/

ブリジャートン家について

『ブリジャートン家』は、2020年にNetflixとShondalandが制作したシリーズが世界中の視聴者を魅了しました。シーズン4では自由奔放な次男ベネディクト（ルーク・トンプソン）に焦点が当てられ、2026年1月29日にパート1、2月26日にパート2の2回に分けて配信されます。

これまでの3シーズンはいずれもNetflixの人気ランキング上位にランクインしており、ファンから熱烈に支持される前日譚『クイーン・シャーロット：ブリジャートン家外伝』はグローバルトップ10を席巻しました。このシリーズはこれまで十分に満たされていなかったロマンス愛好層に応える形で世界的なファン層を獲得し、比類なき成功で時代の文化を貫き、トレンドを巻き起こしています。

『The Queen's Ball: A Bridgerton Experience』、『Candlelight：ブリジャートン・オン・ストリングス』といったライブ体験、2025年末にフィラデルフィアとダラスにオープン予定のNetflix Houseでの没入型コンテンツ、そして拡大を続けるコンシューマー製品群が、『ブリジャートン家』の名を驚異的な人気を誇るライフスタイルブランドへと押し上げました。このフランチャイズは今後も、熱狂的なファンがスクリーン内外で『ブリジャートン家』の世界に没入できる新たな機会を提供し続けます。

リバティについて

1875年、アーサー・ラセンビィ・リバティの革新的で挑戦的な精神から誕生したブランドは、その伝統を忠実に守り続け、プリント、ファブリック、デザインで広く知られています。リバティは創業者から受け継いだ「新しく美しいものを探求する」という理念に基づき、今も芸術と文化の世界と深く結びついています。現代のリバティは、多様な文化とのコラボレーション、インスピレーションあふれるコレクション、そして先進的なデザインで認知されています。旗艦店となるリージェントストリート店は6階建てで、ファッション、ビューティー、アクセサリー、ホームウェアを展開。世界を代表するプレミアムブランドやラグジュアリーブランドを集め、自社ブランド「リバティ」の製品群と共に提供しています。