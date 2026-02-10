【ヴァレンティ】新型デリカD：5用(2026.1～)ジュエルLEDテールランプULTRA 3月中旬以降発売予定！

株式会社コラント装着イメージ

自動車用品メーカーの株式会社コラント(本社：岐阜県羽島市、代表：堀 雅利)が展開するLED製品を中心としたアフターパーツブランド「valenti (ヴァレンティ) 」から、三菱デリカD:5用ジュエルLEDテールランプULTRAを2026年3月中旬以降発売予定です。

新型デリカD:5(2026.1～)の力強いスタイリングに調和し、後ろ姿の存在感を高めるモデルです。

販売サイトはこちら :https://valenti-onlineshop.com/tmd5dlc2

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/28_1_5918eaddbc6e061fe694bb175e70696f.jpg?v=202602101151 ]

■造形美と立体感で魅せる、リアデザイン

力強さを印象づけるリアシルエット

下方から見上げることで際立つ、堂々としたリアシルエット。

デリカD:5のタフなボディラインを、より立体的に印象づけます。

レンズ内部に生まれる、奥行きのあるレイヤー構造。

質感・奥行き・カットラインまで緻密に計算されたデザインです。

奥行きと立体感を生むレンズデザイン

■全点灯の比較

点灯状態別イメージ

ブレーキ、ポジション、全点灯それぞれで異なる表情を見せる発光デザイン。

ブレーキ点灯部をポジションとして点灯させる「ブレーキポジションモード」にも対応し、好みに合わせた点灯パターンの選択が可能です。

■選べるカラーバリエーション

レッドレンズ / グロスブラックライトスモーク / ブラッククローム

点灯動画や製品情報は、valenti(ヴァレンティ)公式SNS・YouTubeでも公開中。

Instagram：https://www.instagram.com/valenti_japan_official/

X：https://x.com/ValentiJapan

LINE:https://lin.ee/ddKK65L

facebook：https://www.facebook.com/ValentiOfficialShop/

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=cr5HKzMesRc

【VALENTI製品に関するお問い合わせ先】

ヴァレンティジャパン・カスタマーサポート

お問い合わせフォーム

https://valentijapan.com/contact/

TEL：058-322-6700

受付時間 10:00～12:00／13:00～18:00

※土・日・祝はお休みをいただきます。

株式会社コラントについて

社名：株式会社コラント

本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881

代表取締役：堀 雅利

設立：2007年7月4日

事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売