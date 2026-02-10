90年の歴史と伝統を誇りオリンピアンも輩出している「法政大学体育会ヨット部」がSponsorsに初掲載！スポンサーとのつながりで未来を創る新たな挑戦

Core-Business株式会社

「Sponsors（スポンサーズ）」の運営を行うCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、「法政大学体育会ヨット部」のスポンサー募集を2026年2月16日（月）より開始いたします。

このたびSponsorsに新たに掲載が決定した「法政大学体育会ヨット部」は、全国レベルで通用する競技力の向上と、ヨット競技を通じた人間力の育成を両立することを目指しています。

刻々と変化する風や海の状況の中で求められるのは、的確な判断力、強い責任感、そして仲間との信頼関係です。同部では、こうした競技特性を生かし、学生一人ひとりが主体的に考え行動する力を養うことを重視しています。

学生主体でのチーム運営と日々の挑戦を通じて、競技成績の向上のみならず、社会に出てからも活躍できる人材の育成と、大学スポーツの価値向上に挑戦・貢献しています。

私たちSponsorsは、法政大学体育会ヨット部の活動価値を企業に届け、競技環境の充実と大学スポーツの価値向上を支援して参ります。

企業と大学スポーツをつなぐマッチングプラットフォームとして、ヨット部の活動内容や価値を可視化し、共感する企業との出会いを創出。安定した活動基盤の構築を後押しするとともに、学生が競技に集中できる環境づくりに貢献します。

法政大学体育会ヨット部公式ＨＰはこちら(https://www.hosei-yacht.com/)

Sponsorsでの「法政大学体育会ヨット部」スポンサープラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153208/table/29_1_2f612ce9c4d1052cefe4e696522c9a54.jpg?v=202602101151 ]

その他スポンサープランやご相談はSponsorsコンシェルジュサービス(https://sponsor-s.com/concierge)よりお問い合わせください。

「法政大学体育会ヨット部」チーム概要

1935年創立の法政大学体育会ヨット部は、90年の歴史を誇る伝統校です。

現在は神奈川県葉山港を拠点に、部員13名で「全日本学生ヨット選手権での総合入賞」を目指し活動しています。過去に五輪代表を多数輩出するなど、高い育成実績を誇ります。

特筆すべきはデジタル発信力で、InstagramやFacebook等のSNSでは単発20万View、月間平均50万Viewを記録。

少人数チームながら、競技の魅力を広く社会へ届けるインフルエンサー的な要素も併せ持っています。

伝統と革新を重んじ、海を通じた人間形成に励む私たちの挑戦を、強力な発信力とともに支えてくださるパートナー企業様を募集しています。

Sponsorsとはスポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

「Sponsors」とは、世界で戦っているメジャースポーツからマイナースポーツまで、多様なチームが参加しており、企業様や個人事業主様が、少額（10万円/年）から支援することができる、スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォームサービスです。

スポンサー企業は少額からチームを支援でき、企業認知度の向上や観戦チケットなどのリターンを受け取ることが可能です。一方、チームは提供するプランを掲載することで、全国の企業からの支援を受けられ、認知度拡大と資金調達が期待できます。

Sponsorsは、スポーツチームの応援を後押しすることで、チームが活性化し、エンターテインメント性の向上や人が集まることによる地域活性化、そして社会貢献へとつながる好循環を生み出すことを目指しております。

Sponsorsは、企業の皆様がスポンサーになることへのハードルを下げ、チームスポンサーを日本全国に広げ、スポーツチームが多くのサポートを受けられるようスポーツの発展に寄与して参ります。

今後の展望

スポーツにおけるスポンサーシップの在り方は徐々に変化し、スポーツ興行を広告媒体とみなして協賛する「スポンサーシップ」から、スポーツ団体と企業のお互いの課題を解決しあう存在、また双方で手を取り合ってスポーツを通じて社会と連携する、「パートナーシップへ」と変化しています。

新サービスを通じて、ユーザーの皆様が新しい価値観に触れるきっかけを提供したいと考えています。

このサービスが、個々の活動をより豊かにし、コミュニティ全体・スポーツ業界全体・学生スポーツ全体の成長につながることを期待しています。

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、インターネット事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。 スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors」を運営し、スポーツの発展にも寄与している企業になります。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラなどの

IoT・IcT事業

