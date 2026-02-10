令和7年度「グローバルマインド育成事業補助金」に採択

NanoFrontier株式会社

NanoFrontier株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：井上 誠也、以下「NanoFrontier」）は、仙台市が実施する令和7年度 「グローバルマインド育成事業補助金」に採択されました。

本補助事業を通じて、NanoFrontierは若手社員を対象とした海外実務研修および語学・異文化理解研修を実施し、グローバル市場で活躍できる人材の育成を本格的に推進してまいります。

採択の背景

NanoFrontierは、東北大学で培われた有機ナノ粒子化技術を基盤に、PFAS検出試薬や機能性材料の研究開発・社会実装を進めるディープテックスタートアップです。近年は、海外市場を視野に入れた事業展開を加速しており、国際的な事業環境で主体的に行動できる人材の育成が重要な経営課題となっています。

こうした背景のもと、若手社員に対して早期から海外実務や異文化環境を経験させ、グローバルマインドを醸成する取り組みが、企業の国際化を支える人材育成施策として評価され、今回の採択に至りました。

今後の取り組み

NanoFrontierは本補助事業を活用し、若手社員を対象とした海外実務研修および語学・異文化理解研修を通じて、国際感覚や英語コミュニケーション能力の向上を図ります。これにより、海外パートナーとのスムーズな協働、交渉、共同プロジェクト推進に不可欠な人材基盤の強化を目指してまいります。

さらに、当社は アメリカ市場およびアジア市場への本格的な進出戦略を推進 しています。具体的には、以下の取り組みを段階的に実施してまいります。

１. アメリカ市場への展開

- 米国現地企業・研究機関との協業機会の探索- 各種展示会・ビジネスマッチングイベントへの参加- PFAS検出試薬や冷却液材料の用途拡大に向けた実証プロジェクト（PoC）の実施- 現地代理店・販売パートナー候補との関係構築

アメリカは世界最大級の科学技術市場であり、環境規制、インフラ検査産業、製薬・化学産業の規模と成熟度が高いことから、NanoFrontierの技術・製品が高い価値を提供できる地域と捉えています。現地での事業基盤強化に向けて、人材の海外経験とスキル育成は不可欠です。

２. アジア市場への展開

- ハイデラバードでの海外展示・商談支援事業（BIO ASIA 2026など）を起点とした商談機会の創出- ASEAN諸国・インドネシア・ベトナムなど成長著しい国々での市場リサーチ- 現地企業・研究機関との共同検証や共同研究契約の推進- 文化背景やビジネス習慣に対応したクロスカルチュラル人材の育成

アジア地域は人口・経済成長が著しく、環境技術・分析装置・産業素材へのニーズが急速に高まっています。NanoFrontierは現地ニーズに対応可能な技術優位性を持つことから、進出機会の拡大に向け、研修で育成された人材を中心に地域戦略を推進していきます。

代表コメント

「このたび「グローバルマインド育成事業補助金」に採択いただき、大変ありがたく思っております。

当社では、海外展開を進める上で、若手のうちから国際的な環境を経験することが重要だと考えています。本補助事業を活用し、実践的な海外経験を通じて、将来の事業成長を支える人材を育成してまいります。」

（代表取締役 井上 誠也）

グローバルマインド育成事業補助金について

令和7年度「グローバルマインド育成事業補助金」は、仙台市が実施する、市内中小企業等の若手従業員を対象とした人材育成支援制度です。海外での実務研修や語学研修等を通じて、企業の国際化および海外展開を後押しします。

主な支援内容

- 海外での実務研修- 語学研修- 異文化理解研修

公式サイト：https://www.siip.city.sendai.jp/ouen/event/globalmindsubsidy_r7

会社概要

会社名：NanoFrontier株式会社

代表者：代表取締役 井上 誠也

所在地：宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学産学連携先端材料研究開発センター215号室

設立：2025年4月7日

事業内容：

- 有機ナノ粒子化技術を用いた試薬品・機能性材料の研究開発、製造および販売- 有機ナノ粒子の製造受託および関連技術の提供- 有機ナノ粒子化技術分野における技術ライセンスの供与および技術コンサルティング



公式サイト：https://nanofrontier.jp