仲介する預かり資産が800億円を突破

独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として日本の金融サービスの変革を目指す株式会社 IFA Leading （本社：東京都渋谷区、代表取締役：長谷川 学、以下「IFA Leading」）は、IFA Leadingが仲介する預かり資産が800億円を突破したことをお知らせいたします 。また、2025年11月に開催された「第33回楽天証券IFAカンファレンス」において、IFA Leadingアドバイザーの村山晃一が「Feeアセットグロース賞」個人部門で通算3度目となる第一位を受賞いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

IFA Leadingでは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、2022年6月に金融商品仲介業を開始以来、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、金融機関との提携拡大をはじめ積極的なサービスの拡充を図り、仲介する預かり資産、担当顧客数共に拡大をしてまいりました。そしてこのたび、お客様をはじめパートナーの皆さまなど多くの方々のご支援により、IFA Leadingの仲介する預かり資産は、2025年９月に700億円を突破してからわずか約3か月後の同年12月に、800億円を超える規模へと成長しました。

■ 成長を支える「アドバイザリービジネス」への注力

IFA Leadingは、この短期間での成長は、短期的な市場トレンドに依存したものではなく、日本でまだ発展途上にある「残高連動型のフィーモデル」を中核に据えてきたアドバイザリービジネスの成果であると考えています。 IFA Leadingのモデルは「お客様の資産残高」に連動して手数料が発生します。これにより、アドバイザーとお客様の利害を一致させ、中長期的な資産形成を真に支援できる構造を実現しています。

IFA Leadingでは、以下の3点を徹底することで、お客様との強固な信頼関係を築いています。

１．透明性の追求:

手数料体系はもちろん、提案の根拠やリスクの大きさを明確に説明し、情報の非対称性を解消します。

２．ゴール・ベース・アプローチ:

パフォーマンスの追求だけでなく、お客様の人生の目標を起点とした資産全体のアドバイスを行います。

３．ハウスビューに基づく運用:

外部ストラテジストの知見も取り入れた公式な投資見解（ハウスビュー）に基づき、質の高い情報提供とポートフォリオ運用を実践しています。

■ IFA Leadingアドバイザーの村山晃一が「第33回 楽天証券IFAカンファレンス」にて、通算３度目の個人部門一位を受賞

IFA Leadingでは、「アドバイザリービジネス」への注力とともに、アドバイザー個々の能力および専門性の向上に積極的に取り組んでおり、楽天証券が主催する「第33回 楽天証券IFAカンファレンス（2025年11月開催）」にて、IFA Leadingに所属するアドバイザーの村山晃一が、「Feeアセットグロース賞」個人部門で第一位を受賞いたしました。 同賞は、「残高連動型のフィーモデル」に適したお客様の資産残高の純増額をもとに、優秀な成績を収めたアドバイザーに贈られるものです。楽天証券と契約する約5,000名のアドバイザーのなかで、本部門でトップの成績を収めたことは、IFA Leadingの「お客様の資産を中長期的に維持・成長させる」という姿勢が、具体的な成果として結実している証左であると考えております。

■IFA Leadingについて

IFA Leadingは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融サービスの変革を目指して2022年6月に金融サービスの提供を開始した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。金融サービスの提供にあたり、資産運用における「透明性」を最も重要視し、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用アドバイスのプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。これを実現するために最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。

【会社概要】

会社名：株式会社 IFA Leading

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-8-9 ディフェンスファースト

代表者名： 長谷川 学

設立：2021年5月11日

事業内容：金融商品仲介業

登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号

http://ifa-leading.com

