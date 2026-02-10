東京2025デフリンピックで最先端テクノロジーが切り拓くスポーツの未来を特集『テック・エクスプローラー:東京デフリンピック』2月14日（土）・15日（日）・16日（月）放送

BBCスタジオジャパン株式会社

世界のニュースを24時間お届けしているBBC ニュースは（以下、BBC）は、BBCのテクノロジー番組『テック・エクスプローラー』にて、2025年11月15日（土）から11月26日（水）にかけて東京で開催された「東京2025デフリンピック」の舞台裏を30分の番組として2月14日（土）午後9時30分から特集いたします。本番組では、プレゼンターを務めるBBCのテクノロジー記者ポール・カーターがナビゲーターとなり、世界有数のダイナミックな総合スポーツイベントであるデフリンピックにおいて、最先端のテクノロジーが競技や観戦のハードルを下げ、誰もが参加しやすいインクルーシブな社会をどのように実現しているのかを紹介します。

■番組内容

ポール・カーターは、最先端のテクノロジーによって聴覚障害のある選手やファンも一緒に楽しめるスポーツの現場をレポートします。ポールは、都内の陸上競技場を訪れ、振動によってスタートを知らせるスターティングブロックを体験し、コンマ数秒を争う選手たちを支える最先端の技術に迫ります。さらに、競技場内には手話でリアルタイムにコミュニケーションを支援するAIアバター「キキ」も登場し、選手やスタッフ、ファンが言葉や手話の壁を越えて交流する様子をお届けします。

また、擬音語で音を視覚化する「オノマトペ掲示板」やゴールの瞬間を振動や光で知らせる「ウェアラブル端末」など、誰もがスポーツを楽しめるよう工夫が施された競技場内の取り組みも紹介します。さらに、各会場間を結ぶナビゲーションツールにも注目し、選手やスタッフ、ファンなど会場に訪れたすべての人々を支える東京2025デフリンピックの舞台裏をご紹介します。

■日本での「BBCニュースチャンネル」における放送日時

2025年2月14日（土）：21:30-22:00

2025年2月15日（日）：09:30-10:00、16:30-17:00

2025年2月16日（月）：04:30-05:00

*日本国内向けには、日本語字幕が付きます。

*放送予定は、臨時ニュースなどにより予告なく変更する可能性があります。

BBCニュースは、全国の衛星、ケーブルなどの有料多チャンネルサービス、またAmazon Prime Video、U-NEXT、Huluなどのインターネット動画サービスのライブ配信で視聴できます。

詳しくはこちら https://www.bbcworldnews-japan.com/watch/