Reaplus、Francfrancの「ひと足先に春を楽しむ暮らし」を体感で届けるインフルエンサー来店型プロモーションを担当。

株式会社Reaplus

“人・商品・サービスにスポットライトを当てる”をミッションに、伴走型マーケティング支援を行う株式会社Reaplus[リアプラス](東京都渋谷区、代表取締役社長:松元 詞音)は、ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』のFrancfranc 2026 Spring Collectionのインフルエンサー来店PRを担当しました。

本施策は来店施策でインフルエンサー4名（総フォロワー数：約25万人）を起用し、実際に展示会会場へお越しいただき、コレクションの世界観・インテリアシーン演出・商品ラインアップを体感。その体験をもとに、リール動画の撮影・投稿を行いました。

◼️施策概要

本施策では、Instagramを活用した来店型プロモーションを実施。

日常的にFrancfrancのアイテムを取り入れているなど、ブランドとの親和性が高いインフルエンサー4名（総フォロワー数：約25万人）を起用し、実際に展示会 会場へお越しいただき、コレクションの世界観・インテリアシーン演出・商品ラインアップを体感。その体験をもとに、リール動画の撮影・投稿を行いました。

投稿コンテンツでは、

・お花・蝶モチーフ

・春の新生活

・ワンランク上の暮らし

といったコレクションのコンセプトが自然に伝わるよう、売場全体の世界観や、暮らしに取り入れた際のイメージ、春らしい空間演出やディテールを重視したクリエイティブ設計を採用。

事前に表現トーンや方向性をすり合わせた上でディレクションを行うことで、広告感を抑えつつ、ブランドイメージを担保しながら、各インフルエンサーの世界観を活かした発信を実現しました。

◼️Reaplus(リアプラス)実施内容

- インフルエンサー来場施策

インフルエンサーによる来場体験を軸としたリール投稿4本を通じて、Spring Collectionの世界観や春の新生活を想起させるコンテンツをInstagram上で発信。

各投稿にて売場全体の雰囲気や、暮らしに取り入れた際のイメージが伝わることで、広告感を抑えた自然な形での商品認知・世界観理解の促進につながっています。

また、「どれも可愛くてFrancfrancに行きたくなる」「Francfrancの新作淡色で可愛すぎる」「明日買いに行こうかな」「可愛いが大渋滞」といった比較的高い反応が見られ、ブランドとの親和性が高いインフルエンサーを起用したことで、フォロワーからの共感やポジティブなコメントが多数寄せられました。

これにより、来店や商品想起につながるコミュニケーション創出にも寄与しています。

◼️Francfrancについて

Francfrancは心地よい毎日を提案するインテリアショップです。

デザインされた商品と自由なスタイリングで、多彩な空間づくりを叶えます。

“franc”はフランス語で率直な、誠実な、自由なという意味。

普段の気取らない生活の中で「今」という感性を軽やかに、豊かに表現し、お客様の住空間に

この“franc”を届けていきたいという思いを込めています。

1992年に都内1号店を構え、現在は、日本国内に160店舗以上、香港に7店舗を展開しています。

https://francfranc.com/

◼️株式会社Reaplus(リアプラス)について

若者の「今」を読み解き、ブランドと世代をつなぎ直すマーケティングカンパニー、Reaplus。

SNS・インフルエンサー・広告・PR・リサーチを横断し、Z世代・α世代の感性や行動原理を起点に、人・商品・サービスが自然に選ばれる理由をつくり出します。

社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208

代表者 ：代表取締役 松元 詞音

設立年月：2023年7月20日

事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /

タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業

HP ：https://reaplus.jp/

note ：https://note.com/reaplus_