サイン・ハウス「SYGN HOUSE .MEMBERS」 開設のご案内

株式会社サイン・ハウス（本社:神奈川県川崎市/代表取締役社長:新井 敬史）は、会員登録により製品の保証期間の追加やスペアパーツや消耗品の購入、修理依頼がオンラインで可能になる無料会員サイト「SYGN HOUSE .MEMBERS（サイン・ハウス メンバーズ）」を2月18日（水）に開設いたします。

本サービスでは、製品登録、修理依頼、パーツショップ、製品のサポート・お問い合わせの4つのコンテンツを提供します。URLは、https://members.sygnhouse.jp/ です。

会員登録により、付属品やオプション品、補修部品をオンラインで直接購入できるほか、パーツショップのご利用が可能になります。

さらに、製品登録により、製品保証期間の追加、修理依頼時の送料無料、返却時の送料は通常修理費用10,000円以上で無料ですが、5,000円以上で無料となります。(税込)

＜SYGN HOUSE .MEMBERS画面イメージ＞

１.製品登録

ご購入製品の登録で、保証期間の追加、修理ご利用時の送料が無料になります。また、パーツショップのご利用が可能になります。

２.修理依頼

時間を気にせず、オンライン上から修理依頼ができます。

製品登録すればさらなる特典も。

３.パーツショップ

付属品やオプション品、補修部品をオンラインで直接購入できます。

４.製品のサポート・お問い合わせ

時間を気にせず、製品のサポート・お問い合わせできます。

会員登録を行うことで、入力作業も軽減化。

【SYGN HOUSE .MEMBERS 概要】

名称： SYGN HOUSE .MEMBERS（サイン・ハウス メンバーズ）

開設： 2026年2月18日（水）

URL： https://members.sygnhouse.jp/

利用料： 無料

SYGN HOUSE .MEMBERS 会員サイトについて

・会員登録特典

１. 付属品やオプション品、補修部品をオンラインで直接購入できます。

２. パーツショップのご利用できます。

３. ご自身の情報を会員サイトに登録することで、各サービス(パーツショップやお問い合わせ、修理

依頼など)時の入力作業が軽減されます。

・製品登録特典

１. 会員サイト上でB＋COM 製品を登録することで、保証期間の追加と修理依頼時の送料無料。

２. 製品トラブル発生時、登録情報から簡単に問い合わせ及び修理依頼ができます。

※1：保証期間内は、修理依頼時の送料は無料。

※2：製品登録した製品を含む修理依頼は、送料無料。製品登録していない製品のみの修理依頼は、

(B)の料金体系の適用。

※3：会員サイト経由且つ製品登録した製品を含む修理依頼の場合に適用。

製品登録していない製品のみの修理依頼は、(B)の料金体系を適用。

会員登録と会員サイトについて

■会員登録方法：ご登録は、お名前とメールアドレスのみです。（登録無料）

URL：https://members.sygnhouse.jp/

サービス内容 詳細

１.製品登録（会員限定）：保証期間の追加、修理依頼時の送料がお得になります。

ご購入製品の情報を登録することで、購入情報を会員サイト上に保管できます。

特典は、製品送付時の送料無料、返却時の通常修理費用10,000円以上で無料のところ、5,000円以上で無料になります。(税込)

※特典は会員サイト上からの受付のみ適用。会員サイト以外の受付は、適用いたしません。

●保証期間の追加とは

製品購入時の保証期間（1年）を製品登録により、保証期間終了日から最長1年追加される特典です。

・保証期間の追加例

２.修理依頼（会員/ゲスト）：時間を気にせずオンライン上から修理依頼ができます。

修理料金シミュレーター機能があり、修理費用の概算を確認できます。製品登録特典のご利用は、修理依頼からの受付が必要です。

選択した内容により、概算の金額がわかります。

概算結果により、修理依頼の検討もできます。

３.パーツショップ（会員限定）：付属品やオプション品、補修部品をオンラインで購入できます。購入費用5,000円以上(税込)で送料無料です。決済方法は、クレジットカードおよび代引き予定です。※B＋COM製品のみの販売。

※画面は開発中のものです

４.お問い合わせ（会員/ゲスト）：時間を気にせず、オンライン上から製品のサポート・お問い合わせができます。

ご自身の情報を会員サイトに登録しておくことで、お問い合わせ時の入力の手間がなく、スムーズにお問合せできます。

■株式会社サイン・ハウスについて

MISSION

ハッピーからヒトに進化を

VISION

真剣に遊びを追求して文化に昇華させる

■会社概要

設立： 1987年

代表取締役社長： 新井 敬史

本社所在地： 〒211‐0012 神奈川県川崎市中原区中丸子13‐2 N棟11階

事業内容： オートバイ用品、オートバイパーツの企画・製造・販売

Bluetooth通信機器の企画・製造・販売

物流センター： 〒236‐0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2‐9‐33

URL： https://sygnhouse.jp/

■ブランドの紹介

【B+COM】

日本メーカーが手掛けた初のオートバイ専用インカム「B+COM」。かんたん・クリアな音質にこだわり、どこまでも快適なツーリングを楽しみたいライダーに向けた製品。

高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。

「オートバイ乗り」が、自身のオートバイライフにも使えるアイデアをプラスした、個性的でちょっと気になるモノを揃えたブランド。日常にスパイスを効かせてアクセントを楽しむライフスタイルアイテムを展開します。