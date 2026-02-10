渋谷女子インターナショナルスクール × SBイノベンチャー株式会社、女子高生と共創する音声SNS「day」の共同プロジェクトを実施！

株式会社MRA

英会話・動画制作・SNS運用を武器に次世代クリエイターを育成する「渋谷女子インターナショナルスクール（以下、シブジョ）」は、SBイノベンチャー株式会社と提携し、同社が提供する音声SNSアプリ「day」に関する共同プロジェクトを実施いたしました。

トレンドの当事者であるシブジョ生が、サービスをより良くするための「検証パートナー」として参加したものです。実際の利用体験を通じたフィードバックを行い、企業側へ「若者が本当に使い続けたくなるサービス」への提言を実施しました。

■ 音声SNSアプリ「day」について

音声SNSアプリ「day」は、何気ない日常を声に出して気軽に共有できるSNSです。

友だちの投稿にコメントするときもあなたの声で。文字には頼らない、声中心のコミュニケーションを楽しめます。投稿内容は不特定多数に公開されることなく、身近な友だちなどの限定した範囲内で利用できるのが特長です。

【音声SNS「day」のダウンロードはこちら】：https://day.social/(https://day.social/)

■ Z世代が求める「音声SNS」のカタチ

Z世代にとってSNSは、友達との気軽なコミュニケーションの場であると同時に、インフルエンサーの発信から情報を得たり、写真や表現を通じて自分を少しよく見せたりできる場所でもあります。

日常的なやりとりと、憧れや情報に触れる体験、そして「少し広がったらうれしい」という気持ちのバランスがSNSを楽しむうえで大切にされています。こうした多様な関わり方を受け止められることが、音声コミュニケーションにおいても重要なポイントとなります。

■プロジェクトの目的：大手企業のサービス開発に高校生が直接貢献

シブジョでは、教科書の中だけではない、社会の最前線と繋がる「実践型教育」を大切にしています。今回のプロジェクトでは、SBイノベンチャー株式会社が開発した音声SNS「day」を題材に、生徒たちが一歩踏み込んだ検証を行いました。

■ プロジェクトの反響と検証の深化

- プロから学ぶアプリの狙いSBイノベンチャー株式会社の担当者から直接、アプリの開発背景や狙い、アプリの使い方をレクチャー。生徒たちは「作り手の視点」を学んだ上で検証に臨みました。- リアルな現場での徹底体験日常生活や校外学習のシーンでアプリを実際に活用。「どんな時に声で伝えたくなるか」「どんな時に使いにくさを感じるか」を体験を通して整理しました。- 企業への「本音」フィードバック2026年1月15日には、生徒たちが感じた改善案を直接プレゼン。Z世代のリアルな感覚に基づいた意見を、今後のサービス成長に活かすための対話を行いました。

本プロジェクトに関連して公開された動画は、累計約90万回再生を記録するなど、多くのユーザーに届く結果となりました。生徒たちは、こうした反響から得られた「ユーザーの視点」を参考に、実際の利用シーンで感じた「使い続けたくなる理由」や課題を整理。実務に基づいた具体的なフィードバックを企業へ共有しました。

【音声SNS「day」公式TikTok】：https://www.tiktok.com/@day_social_app(https://www.tiktok.com/@day_social_app)

■シブジョが目指す、企業とともに歩む「次世代の学び」

今回のSBイノベンチャー株式会社との連携は、シブジョ生が持つ「若者目線のインサイト（本音）」が、大手企業の新規事業開発において極めて重要な役割を果たすことを示す事例となりました。

シブジョはこれからも、単なる「流行の消費者」ではなく、企業とともに「新しい価値を創り出す側」として、社会と直接関わる機会を創出していきます。

【企業・事業開発担当者の皆様へ】

シブジョでは、新しいサービスや商品の価値を一緒に高める共同プロジェクトを随時募集しています。

- 最新アプリやサービスの検証・フィードバック- Z世代の感性を活かしたマーケティング企画・PR- 若年層のトレンドを捉えた新しいアイデアの共同創出

大手企業との豊富な連携実績を持つシブジョ生が、貴社のプロジェクトに「今の若者のリアルな視点」を注入します。

■ SBイノベンチャー株式会社について

SBイノベンチャー株式会社は、ソフトバンクグループ社内起業制度「ソフトバンクイノベンチャー（SoftBank InnoVenture）」で事業化検討決定されたアイディアの実現に向け、支援を行っています。「事業創造」「事業を創出できる人材の育成」をテーマに、社員の積極的な新規事業提案を奨励、チャレンジングな企業風土づくりを推進しています。

■「渋谷女子インターナショナルスクール」とは

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

〈公式サイト・SNS〉

Webサイト：https://shibujyo.com/(https://shibujyo.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/(https://www.instagram.com/shibujyo_0428/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP(https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP)

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023(http://www.youtube.com/@shibujyo2023)

■スクール概要

開校：2023年4月

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目7-8 タカデン青山ビル3F

TEL：03-6820-2174

公式サイト：https://shibujyo.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

渋谷女子インターナショナルスクール 広報担当

E-mail：info@shibujyo.com