WILLCO、すべての「働く」をしあわせにする企業文化が評価され、GPTW「働きがいのある会社」に3年連続で認定

株式会社WILLCO

「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、専門職のキャリア支援サービスを展開する株式会社WILLCO（読み：ウィルコ、所在地：東京都港区、代表者：土屋 佳大）は、Great Place To Work(R) Institute Japanが発表した「働きがいのある会社」2026年版において、3年連続で「働きがい認定企業」に選出されたことをお知らせします。

専門職の「納得感あるキャリア選択」を支える企業文化と、社員一人ひとりの「働きやすさ」と「やりがい」の両立が評価されたものです。

受賞の背景

WILLCOは、法律・医療など社会的意義が高く専門性の高い領域において、「納得感のあるキャリア選択」を支援する人材サービスを展開しています。

専門職領域では、情報の非対称性が大きく、キャリア形成や採用においてミスマッチが起こりやすいという構造的な課題があります。こうした課題に向き合い続けるためには、外部に価値を提供するだけでなく、社員一人ひとりがやりがいを持ち、安心して挑戦できる組織であることが不可欠だと考え、働き方の柔軟性、成長機会の提供、価値観の共有を軸に、組織づくりに取り組んできました。

その結果、WILLCOは、Great Place To Work(R) Institute Japanが発表する「働きがいのある会社」ランキング2026年版において、参加企業683社のうち、小規模部門で30位にランクインしています。

社員の挑戦を後押しし、一人ひとりの「働くしあわせ」に向き合ってきた取り組みが、社内外の双方から評価されています。

受賞理由（GPTW評価ポイント）

WILLCOでは、「すべての『働く』をしあわせに。」という理念のもと、メンバー一人ひとりの働く幸せを最大化することを大切にしています。その考え方は、顧客ファーストで「本当に正しいことをする」という行動指針として、日々の意思決定や行動に浸透しています。

特に評価されたのが、理念・価値観を行動に落とし込む仕組みです。

WILLCOでは、バリューに基づいた行動をメンバー同士が投票・称賛する「バリュー360評価」を導入しています。仲間の行動を見つめ、認め合う文化が、一緒に頑張る仲間同士のやりがいや一体感を高めています。

さらに、こうした評価は1on1でのポジティブフィードバックにも活用されており、「仲間のために頑張ること」が自然とモチベーションにつながる環境が形成されています。

理念・価値観、評価、日常のコミュニケーションが一貫している点が、社員の働きがいを高める組織文化として評価されました。

GPTW（Great Place To Work(R)）について

Great Place To Work(R) Institute（GPTW）は、世界約170カ国で「働きがいのある会社」の調査・分析を行う、働きがいに関する専門機関です。

従業員へのアンケート（トラストインデックス(R)）と、企業文化や制度に関する調査をもとに、「働く人の視点」から組織の働きがいを評価しています。

日本においても、Great Place To Work(R) Institute Japan が毎年ランキングおよび認定企業を発表しており、信頼・尊重・公正・誇り・連帯感といった観点から、企業文化の実態が評価されています。

https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

社員に聞いたWILLCOの「働きがい」

- 裁量権の大きい仕事を通じた成長が得られ、良い仲間と出会える- AI技術を活用しながら成長でき、市場価値も向上させられる- 自分の働く幸せを追求しながら、他者貢献にコミットできる- 自分の成果で会社を成長させられている実感を持ちながら働ける- 仕事を通じて自分を好きになれる、これまでにない自分に出逢える

詳細は以下からご覧いただけます。

https://willco-recruit.jp/environment/

仕事の意味・納得感

「目の前の成果や報酬だけでなく、その人の人生にとって良い選択かを考える文化があります。」

数字やスピードを求められる場面でも、「それは本当に本人の幸せにつながるか？」という視点が自然と会話に出てきます。 仕事の判断に迷ったとき、立ち返る軸がはっきりしていることが、WILLCOで働く安心感につながっています。

挑戦・裁量・成長

「迷ったらやってみよう、と背中を押してくれる環境です。」

年次や役割に関係なく意見を求められ、チャレンジを任せてもらえる文化があります。 失敗も含めて学びに変える姿勢が評価されるので、自分の可能性を信じて挑戦し続けられます。

人・カルチャー

「GIVERであることが、評価だけでなく日常の行動として根付いています。」

困っている人がいれば自然と手を差し伸べる、そんな空気があります。 個人プレーではなく、チームで価値を届けることを大切にしているからこそ、安心して仕事に向き合えます。

WILLCOという社名の由来

「WILLCO」という社名は、「会社とは想いの集合体である。」という言葉からインスピレーションを受けて名付けられました。

一人ひとりの想いが集まり、多様な価値観が交わり、社会や業界が抱えるさまざまな課題と向き合っていく。自由に、そして大胆に挑戦する。

WILLCOは、そんな想いの連なりによって、成長し続ける組織でありたいと考えています。

WILLCOについて

WILLCOは、「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、社会課題の大きい法律・医療などの専門職領域に特化した人材事業を展開するHRTechカンパニーです。

情報の非対称性が大きく、キャリア形成や採用が難しい専門職市場において、テクノロジーとデータを活用し、個人向けキャリア支援、企業向け採用支援、HRTech・DXソリューションを複合的に提供しています。各サービスは、「働く」先のしあわせにつながる選択を支援するという共通の思想のもとに設計されています。

WILLCOは、人とテクノロジーの融合によって、労働市場の不透明性を解消し、フェアな転職市場の実現や、採用活動のエンパワーメントを通じて、社会の課題を解決を目指します。

WILLCOのサービス

LEGAL JOB BOARD（リーガルジョブボード）

LEGAL JOB BOARDは、弁護士、司法書士、弁理士などの士業に特化し、業界最大級の求人数と、豊富な情報をもとに、納得感のあるキャリア選択を支援する士業専門のキャリア支援プラットフォームです。 転職エージェントによる伴走型支援から、ダイレクトリクルーティングまで、多様な手段を組み合わせることで、求人情報だけでは見えにくい業界動向や職場の実態も含めて提供し、専門職の転職と長期的なキャリア形成を支援します。

https://legal-job-board.com/

LEGAL JOB MAGAZINE（リーガルジョブマガジン）

LEGAL JOB MAGAZINEは、弁護士・司法書士・弁理士など士業のキャリアや業界動向を専門に扱う情報メディアです。 転職市場の動きや採用トレンド、実務や働き方の変化、業界で活躍する人のリアルな声など、士業がキャリアを考えるうえで本当に必要な情報を発信しています。

求人情報だけでは見えにくい背景や文脈まで丁寧に掘り下げることで、士業一人ひとりが「納得できる選択」をするための判断材料を提供します。LEGAL JOB BOARDのキャリア支援で蓄積された知見をもとに、信頼できる情報を届けるメディアです。

https://legal-job-board.com/media/

メディコ

メディコは、医療・介護業界に特化した職場口コミと求人情報をもとに、「働きがい」に合った職場と出会えるスカウト型転職サイトです。 実際に働いた人の口コミを通じて、業務内容や人間関係、働き方など、求人情報だけでは見えにくい職場の実態を把握しながら、自分に合った環境を探すことができます。

また、プロフィールを登録することで、医療機関や介護施設から直接スカウトが届くため、現職を続けながら効率的に転職活動を進めることが可能です。 メディコは、医療・介護に携わる一人ひとりが、納得感を持って次の職場を選べるよう支援します。

https://medi-co.jp/

企業情報

会社名：株式会社WILLCO

代表者：土屋 佳大

所在地：東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル10階

資本金：5,000万円

設立：2012年

URL：https://www.willco-inc.jp/