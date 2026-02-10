アイニコグループ、2026年版「働きがいのある会社」ランキングベスト100の中規模部門TOP40に2年連続選出。「働きがいのある会社」認定企業としては8年連続

アイニコグループ株式会社

奈良・京都南部を中心に住宅事業「楓工務店」や不動産事業「トチナラ」などを展開するアイニコグループ株式会社（本社：奈良県奈良市、代表者：田尻 忠義、以下当社）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下：GPTWジャパン）が実施した2026年版「働きがいのある会社」ランキングにおいて、中規模部門TOP40に2年連続で選出されました。当社は2019年から2021年に3年連続で小規模部門にラインクイン、また、「働きがいのある会社」認定企業として今回で8年連続の選出となります。





▶ランキングページ https://hatarakigai.info/ranking/japan(https://hatarakigai.info/ranking/japan)





当社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、社員一人ひとりが自身の強みを発揮しながら、チームとして成果を生み出す組織文化を育んできました。なかでも大切にしているのが「信頼」です。経営層と社員の間にオープンで率直なコミュニケーションを築くことで、立場や役割を超えた相互理解を深めています。

人材不足や新卒の早期離職が深刻化する建築業界において、社員が安心して挑戦できる環境づくりは、企業の持続的成長に欠かせません。当社では、企業と社員、そして社員同士の信頼関係を基盤に、働きがいを高めるためのさまざまな取り組みを継続してきました。

企業理念に根付いた「信頼」づくり

「笑顔を創造し続ける企業」として、社員が信頼し合える仲間とともに、組織全体で新しい価値を創出することを目指しています。具体的には、以下のような取り組みに注力しています。



多様な働き方の実現

テレワーク転勤制度や子育て社員への手厚いサポートなど、ライフステージに応じた柔軟な働き方を可能にする制度を整備しています。



透明性の高いコミュニケーション

経営層と社員の距離を縮めるため、部署を越えて感謝を伝え合う「ageruチャット」や、日々の業務で理念を実現できた出来事を共有する「笑顔の創造チャット」など、相互理解を促進する仕組みを導入しています。



社員同士の信頼構築

先輩社員が業務ノウハウを動画やマニュアルとして残し、後輩が改善を重ねて更新していく「足跡残し」の文化を定着。新人が主体的に仕事をつくり上げていく姿勢を育み、組織全体の信頼感と一体感を高めています。



人材採用と定着への取り組み

4次にわたる選考プロセスを通じて、就活生との相互理解を深め、ミスマッチを防ぐ新卒採用を実施。入社後はメンター・トレーナー制度、ジョブチェンジアンケート、「リーダー研修」などを通じて、人材育成と定着を支援し、長期的なキャリア形成を後押ししています。

当社は2014年より新卒採用を毎年継続し、現在では社員の約7割が新卒入社、平均年齢30歳という若い組織へと成長しました。こうした体制のもと、売り上げは着実に拡大を続け、前期（2024年10月～2025年9月）には過去最高となる42.9億円（新卒採用前の2013年からの売上成長率1,042％）を達成しています。

また、新卒3年目までの離職率が平均35.9％（※3）とされる建設業界において、当社の離職率は9％と大きく下回り、社員満足度も94％と高水準を維持しています。

（※1）船井総研組織力診断 2020年調査

（※2）当社新卒3年目までの離職率の平均

（※3）厚生労働省発表資料令和7年10月24日発表「新規学卒就職者の離職状況」における新卒3年目までの高卒・大卒離職率の平均

代表取締役社長 田尻 忠義のコメント

この度、2026年版「働きがいのある会社」ランキングにおいて、昨年に引き続き中規模部門TOP40に選出していただいたことを、心より光栄に思います。本受賞は、社員一人ひとりが「笑顔を創造し続ける」という理念を「自分ごと」として捉え、日々の仕事に真摯に向き合ってくれた結果だと感じています。当社はこれからも、社員の挑戦と成長を支え合える環境づくりに力を注ぎ、互いに切磋琢磨しながら、より良い企業文化を育んでいきます。すべては、社員の笑顔、協力業者様の笑顔、そしてお客様とそのご家族の笑顔のために。今後もその想いを軸に、歩みを続けてまいります。

関連情報

＜当社の採用サイト＞

https://kaede-recruit.jp/



＜Wantedlyの当社ページ＞

https://www.wantedly.com/companies/ainicogroup

Great Place To Work (R) Instituteについて

https://hatarakigai.info/

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)を運営しています。

【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけにとどまらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、人と地域の未来を見据えた価値創出を目指しています。

名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7

【アイニコグループ事業】

■楓工務店

https://www.kaedekoumuten.jp/

■トチナラ

https://www.tochinara.jp/

■ココチエデザインラボ

https://www.cocochiedesignlab.jp/

■楓リフォーム

https://www.kaedekoumuten.jp/lineup/renovation/

■ガイソー奈良店

https://www.gaiso-nara.co/

■きたえるーむ奈良帝塚山

https://kitaeroom.com/shop/post-144.shtml

■きたえるーむ奈良西ノ京

https://kitaeroom.com/shop/post-159.shtml

■放課後等デイサービス「かえでFC」

https://sites.google.com/kaedekoumuten.jp/kaedefc/

■働きがい改革研究所

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kenshu/

■古都泊

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kotohaku/

■リールキッズ楓保育園

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/hoikuen/

■SaaS事業 BOXJOB

https://web.boxjob.jp/



