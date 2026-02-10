ディーエスブランド、2025年度「長崎市男女イキイキ企業」として表彰

株式会社ディーエスブランド

Webサイト作成ツール（国産CMS）『おりこうブログ』シリーズや、生成AI・メタバース活用ソリューションを提供する株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、長崎市が主催する2025年度（令和7年度）「長崎市男女イキイキ企業」として表彰されたことをお知らせいたします。

令和7年度長崎市男女イキイキ企業表彰式 紹介ページ（長崎市公式サイト）

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3703.html

■「長崎市男女イキイキ企業」表彰とは

「長崎市男女イキイキ企業」表彰とは、長崎市が実施している表彰制度で、性別にかかわらず活躍できる職場づくりや、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進など、誰もが働きやすい環境づくりを積極的に実践している企業・団体を選定し、表彰するものです。

■受賞の背景と評価されたポイント

当社は「ENJOY WORK!（仕事を楽しむ）」を価値観として掲げ、社員とそのご家族の皆様の「ウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に良好な状態）」を大切にする経営を推進しています。

今回の表彰では、ライフイベントに応じた柔軟な働き方の整備や、健康経営への独自の取り組みなどが高く評価されました。主な選定理由は以下の通りです。

1. ワーク・ライフ・バランスを推進する先進的な取り組み

社員が長く安心して働ける環境を整えるため、段階的に制度改革をおこなってまいりました。

- 在宅勤務制度の導入（2023年度～）：柔軟な働き方を可能にするため、本社での在宅勤務制度を導入しました。- 労働時間の短縮（2024年度～）：所定労働時間を8時間から7.5時間へ短縮し、プライベートな時間の確保を支援しています。- 週休3日制の導入（2025年度～）：さらに働きやすい環境を目指し、月1回の「週休3日制」を導入しました。- 「Nぴか」三つ星取得：「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業（通称：Nぴか）」において、三つ星を取得しています。2. 社員の声を取り入れた、風通しの良い職場環境づくり

トップダウンではなく、社員一人ひとりの声を経営に反映させる仕組みを構築しています。

- 社長と各部署の定例ミーティング： 毎月1回、社長と各部署間で打ち合わせを実施。社員の意見を直接吸い上げ、横の連携を強化しています。- フリーアドレスとリフレッシュスペース： フリーアドレス制を採用し、通常のオフィス以外に仕事も休憩も可能な環境を2箇所（部屋）整備。メリハリのある働き方を推奨しています。3. 「健康経営」への独自の取り組み

産業医と連携し、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践しています。

- 「健康経営優良法人2025（ブライト500）」認定： 経済産業省が認定する制度において、中小規模法人部門の上位500社にあたる「ブライト500」に認定されました。- 地産地消と健康支援： 独自の取り組みとして、希望する社員へ月1回、長崎県産の新鮮な野菜を提供するなど、食生活の面からも健康をサポートしています。

■今後の展望

株式会社ディーエスブランドは、今後も性別やライフステージに関わらず、全ての社員が能力を最大限に発揮できる職場環境づくりに努めてまいります。また、自社での実践を通じて得たノウハウを、Webソリューションや健康経営支援ツール『おりこうブログHR』などを通じて全国の中小企業様へ還元し、地域社会の活性化に貢献してまいります。

・健康経営支援ツール『おりこうブログHR』公式サイト

https://oricoh-blog.com/hr/

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体へ4万ライセンス以上導入されました。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役社長 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

