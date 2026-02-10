【学生なら1年間ずっと10%OFF】2月10日からしまうま出版で学割の提供開始！ポートフォリオや卒業制作、ZINEなど学生の創作活動をサポートします

株式会社しまうまプリント

カメラのキタムラなどを展開するキタムラ・ホールディングス グループで、ネットプリントサービスを提供する株式会社しまうまプリント(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋 洋一郎、以下「しまうまプリント」)は、2月10日より学生のクリエイティブ活動を応援する「しまうま出版学割」の提供を開始します。

これまでも多くの学生のみなさまにゼミの報告書、サークルの活動記録、個人制作のイラスト集など幅広い用途でご利用いただいておりました。「限られた予算で、よりクオリティの高い冊子に残したい」という学生のみなさまの想いを応援するため、このたび継続的な割引が受けられる学割制度の開始を決定いたしました。

しまうま出版学割にお申し込みいただいた学生の方には、1年間何度でもしまうま出版で使用できる10%OFFクーポンを配布いたします。

■しまうま出版学割概要

■特設サイト：https://publish.n-pri.jp/lp/student_discount/

■提供開始日：2026年2月10日 10:00~

■しまうま出版学割対象者：日本国内の高校、大学、大学院、専門学校の学生

■お申込み条件

しまうまプリントの会員登録がお済みの方

学生証、在学証明書など学生であることを確認できる書類を提出できる方

※詳細は特設サイトをご確認ください。

■しまうま出版の想い

しまうまプリントは長きにわたり、インターネット写真プリント・フォトブック印刷サービスを提供し、お客様の大切な思い出をカタチにするお手伝いを続けてまいりました。

その中で、従来の「思い出の記録」としての利用に加え、ご自身の「作品」を高品質で印刷・製本したいというクリエイター層の需要が顕著に増加していることに着目しました。これは、クリエイターのみなさまの真摯な創作意欲を反映した、非常に重要な変化です。

この高まるクリエイティブな需要、および「作品を最高の状態で世に残したい」という想いに応えるべく、従来の「フォトブック」の枠を超え、「作品集制作」に特化した新サービスブランド「しまうま出版」を立ち上げました。これは、クリエイターのみなさまの熱意と創造性を、妥協のない品質で形にするための、当社の新たな挑戦です。

しまうま出版 公式サイト https://publish.n-pri.jp/

しまうまマルシェ https://publish.n-pri.jp/marche/

公式Instagram https://www.instagram.com/shimaumaprint_publish/

公式X https://x.com/shimapri_pblsh

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/80_1_ba0a6cad17c0ab69afecb8609f013751.jpg?v=202602101151 ]