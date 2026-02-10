CARTA ZEROのエンジニア 近森 淳平、「2026 Snowflake Data Superheroes」に3年連続選出

株式会社CARTA ZERO

株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）のデータ戦略局 Vice President of Data 近森 淳平(ちかもり じゅんぺい)が、2024年より3年連続で「2026 Snowflake Data Superheroes」に選出されました。

■ 「Snowflake Data Superheroes」とは

「Snowflake Data Superheroes」は、データクラウドを提供するSnowflake社が主催する表彰プログラムで、Snowflakeに関する高度な専門知識に加え、革新的な活用事例の発信やユーザーコミュニティのリードを通じて、AIデータクラウドの未来形成およびデータエンジニアリング分野の発展に貢献したエキスパートを毎年選出するものです。2026年は、世界126人のうち、日本人15人（うち1人は米国拠点からの選出）が選ばれました。

■ 評価のポイント

本プログラムでは、以下のような活動が総合的に評価対象となりました。

- 未来を設計：詳細なブログ、ビデオチュートリアル、技術デモを通じて、影響力の大きい教育コンテンツの創出- 現実世界の課題の解決：業界の難題を解決する複雑なユースケースと実用的なデータインサイトの共有- グローバルなつながりの構築：ユーザーグループ、ミートアップ、イベントの主導および主催- オンラインコミュニティの育成：フォーラム、Slackコミュニティ、ソーシャルメディアなどで高度な議論を促進- 次世代の育成：仲間へのメンタリングを通じ、個々のデータ活用能力の可能性を最大限に引き出せるよう支援

2026 Snowflake Data Superheroes：https://medium.com/snowflake/celebrating-the-2026-data-superheroes-e1ca84f89020

■ CARTAグループが大切にする技術文化

CARTA HOLDINGSでは、「技術で事業を進化させる」ことを重視し、200人弱のエンジニアと共に20を超える事業を創っています。今後も「なぜそれを作るのか」「どのように作るか」から共に考え、要望通りに実装するだけではなく、職種を超えてよりよいものを生み出すため取り組みます。本質志向な技術集団として、さらなる事業発展と企業価値の向上を目指してまいります。

- TECH VISION：https://cartaholdings.co.jp/engineering/tech-vision/- TECH BLOG：https://techblog.cartaholdings.co.jp/

■略歴・プロフィール

近森 淳平（ちかもり じゅんぺい）

株式会社VOYAGE GROUP（現 株式会社CARTA HOLDINGS）に2018年新卒として入社。

広告配信プラットフォームのアプリケーションエンジニアとしてキャリアをスタートし、自社のレポーティング基盤を一新するプロジェクトを通じて、データエンジニアとしての専門性を確立。現在は株式会社CARTA ZEROのVice President of Dataとして、データエンジニアリングの知見を活かし、事業戦略の立案からデータ基盤の構築まで、包括的なデータドリブン経営の実現に従事。2024-2026年Snowflake DataSuperheroesとして、技術コミュニティの発展に継続的に貢献しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/95_1_6a39d9b32a4da7b7b02cdcecb1ae18cf.jpg?v=202602101151 ]