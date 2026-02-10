Snowflake、2026「Snowflake Data Superheroes」を決定

Snowflake合同会社

2026年2月10日：AIデータクラウドを提供するSnowflake 合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路、以下Snowflake）は、2026年のSnowflake Data Superheroes が選出され、日本からは15名(*)がSnowflake Data Superheroesに加わり、全世界で125名が選出(https://medium.com/snowflake/celebrating-the-2026-data-superheroes-e1ca84f89020)されたことをお知らせいたします。

Snowflake Data Superheroesとは

Snowflake Data Superheroes は、教育活動、カンファレンス登壇、コンテンツ制作などを通じて、Snowflakeエコシステムの成長を牽引するコミュニティリーダーを称えるプログラムです。本プログラムに選出されたメンバーは、単なる技術のエキスパートに留まらず、エコシステムを共創の場へと導く「語り手」「革新の担い手」そして「繋ぎ手」としての役割を担っています。彼らは、AIデータクラウドの可能性を切り拓く選りすぐりのリーダーです。画期的なソリューションの設計から次世代の育成に至るまで、自らの知見を共有し、Snowflakeコミュニティの核として、エコシステムの発展に大きく寄与しています。

Snowflake合同会社 社長執行役員 浮田 竜路は次のように述べています。

「日本におけるSnowflakeコミュニティは、世界でも類を見ないほどの熱量と深い専門性を備えており、今回、日本から過去最多となる15名(*)のSnowflake Data Superheroesが選出されたことは、日本のユーザーコミュニティの成熟度と、技術的な研鑽が世界トップレベルにあることを証明しています。AIが急速に普及する今日において、実務に即した知見を惜しみなく発信し、周囲をインスパイアし続ける彼らの存在は、日本のDXを加速させる極めて重要な原動力です。彼らが先駆者として道を切り拓き、企業の垣根を超えた知識の共有を推進してくださることで、日本全体のデータ活用レベルが底上げされています。Snowflakeは、こうした情熱的なリーダーの皆様とともに、最先端のAIとデータのテクノロジーが日本のあらゆるビジネスシーンで社会実装される未来を目指し、デベロッパーエコシステムの発展を力強く後押ししてまいります」

2026 Snowflake Data Superheroes

グローバルアナウンスメントはこちら(https://medium.com/snowflake/celebrating-the-2026-data-superheroes-e1ca84f89020)よりご覧いただけます。

全世界 ：125名 (内訳：新メンバー39名、再選出メンバー86名)

日本 ：15名 (内訳：新メンバー5名、再選出メンバー10名*)

新 Snowflake Data Superheroesメンバー（敬称省略、五十音順）

大野 巧作/Kosaku Ono (Kevin)

株式会社Finatextホールディングス, VP of Data & AI

このたび、Snowflake Data Superhero 2026 に選出いただき、大変光栄に思います。これまで SnowVillage のコミュニティの皆様との交流や情報共有を通じて、多くのことを学び、自身の取り組みを前に進めることができました。コミュニティの皆様には心より感謝しています。今後は Data Superhero として、データ基盤にとどまらず、AI基盤としての Snowflake の実践的な知見の共有や議論に貢献していきたいと考えています。そして、こうした活動を通じて、日本におけるデータ・AI活用をより加速していけるよう尽力してまいります。

是枝 達也/Tatsuya Koreeda

株式会社GA technologies, Data本部 Data Management チーフ

これまで、Snowflakeの技術発信・新規ユースケースの創出、コミュニティの立ち上げ・活性化を軸に活動してまいりました。その活動が今回、Snowflake Data Superheroes に選出いただく形で評価され、大変光栄に思うとともに、自分の活動により自信を持てるようになりました。Data Engineerとしての自分とScientistとしての自分は、データ活用に求められる考え方やアプローチが大きく異なります。その両面を一つのプラットフォームで実現できる点に、Snowflakeの大きな強みと可能性を感じています。だからこそ、私はSnowflakeに強い魅力を感じており、これからもSnowflakeとそのコミュニティに貢献していきたいと考えています。

中山貴博/Takahiro Nakayama (civitaspo)

株式会社LayerX, バクラク事業部 BizOps部 データグループ マネージャー

このたびSnowflake Data Superheroに選出いただき、大変光栄に思っております。Snowflake導入以降、SnowVillageをはじめとするコミュニティでの実践的な議論やコードレベルの知見共有に支えられ、AI Agent開発やデータ活用を現場で試行錯誤してきました。そこで得た実践知を、「誰かの判断や実装の助けになれば」という思いで発信し続けてきたことが、今回の選出につながったと感じています。今後はAI活用のリアルな実践知を軸に、私の拠点である福岡を中心として、都市部に偏らない形で地域コミュニティへ展開し、日本のSnowflake活用を足元から支える活動に取り組んでまいります。

西潟 裕介/Yusuke Nishigata

三菱UFJ信託銀行株式会社, 調査役・ジュニアフェロー

この度、Snowflake Data Superhero に選出いただき、身に余る光栄と身の引き締まる思いです。これまで Snowflake 金融ユーザ会を軸に、AI・データ利活用や組織的な推進の共通課題を持ち寄り、実務に根ざした知見を共有し、議論を重ねてきました。

今後は金融にとどまらず他業界との相互交流を広げ、「使われ続ける」データ基盤とAI利活用の一体運用をさらに磨き、現場の価値創出までの距離を確実に縮めていけるよう模索していきます。スモールスタートでの着実な拡張、そして失敗からの学びの共有まで含めてコミュニティに還元し、日本全体におけるAI・データ利活用の発展と、金融の現場での具体的な成果創出に貢献してまいります。

松原侑哉/Yuya Matsubara

株式会社NTTドコモ, Principal Data Engineer

この度はSnowflake Data Superhero 2026に選出いただき、大変光栄に存じます。普段は事業会社にて大規模データ基盤の設計・運用を統括しており、スケーラビリティ、コスト最適化、厳格なガバナンスの重要性を日々痛感しています。 今後はData Superheroという新たな役割を通じ、現場の実践から得た「現実的な課題解決」の知見をこれまで以上に発信していく考えです。あわせて、熱意あるエンジニアが互いに高め合えるコミュニティエコシステムの構築・進化を支え、日本のデータ活用のさらなる発展に寄与してまいります。

Snowflake Data Superheroesに再度選出メンバー（敬称省略、五十音順）

梶谷 美帆/Miho Kajiya

DATUM STUDIO株式会社, データエンジニアリング本部 プリンシパルエンジニア

喜田 紘介/Kosuke Kida

エクスチュア株式会社, Sr. Data Evangelist

小宮山 紘平/Kohei Komiyama

株式会社truestar, プロダクト開発部 ディレクター

相樂 悟/Satoshi Sagara

クラスメソッド株式会社, 産業支援グループ Modern Data Stackチーム, テックリード

渋谷 亮太/Ryo Shibuya (*)

NTT DATA, Director, Data & AI

近森 淳平/Jumpei Chikamori

株式会社CARTA ZERO, VP of Data

張替 裕矢/Yuya Harigae (HARRY)

クラシル株式会社, Data Engineer

檜山 徹/Toru Hiyama

シンプルフォーム株式会社, Data Engineer / Analytics Engineer

松井 太郎/Taro Matsui

CCCMKホールディングス株式会社, テクノロジー戦略本部 本部長

三ツ橋 和宏/Kazuhiro Mitsuhashi (みっつ)

株式会社kubell, Staff Data Engineer

(*)1名は北米地区より選出

