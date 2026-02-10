「シュミテクト やさしく歯周ケア ハブラシ」シリーズがリニューアル

Haleonジャパン株式会社

Haleonジャパン株式会社（代表取締役社長：野上 麻理、本社：東京都港区）は売上No.1*1のハミガキブランド「シュミテクト」より、届きにくい部位までしっかり磨ける超コンパクトヘッドを採用したハブラシ『シュミテクト やさしく歯周ケア 超コンパクト ハブラシ』を、2026年3月９日から全国で新発売いたします。

さらに、既存の『シュミテクト やさしく歯周ケア ハブラシ』シリーズもリニューアル。超コンパクト・コンパクト・レギュラー・ワイドの4種類のヘッドサイズを展開し、口腔環境や好みに合わせて選びやすいラインアップへと進化しました。

本製品は、独自の3Dフィット設計と毛先0.007mmの極細シルキー毛を採用することで、奥歯の凹凸や歯と歯ぐきのすき間などの磨き残しやすい部位にもしっかり届き、歯垢をやさしく除去します。また、弾力ネックがしなってブラッシング圧を吸収し、知覚過敏の方にも快適な磨き心地を実現しました。ハンドル、ネック、ヘッド部分にサステナブルなバイオマスプラスチック「ポリプロピレン*2」を採用し、環境への取り組みを強化しています。

■新製品発売背景

近年、歯ブラシ市場においては、清掃性能の高さを重視する傾向が強まっており、「しっかり磨けること」への関心が多くの生活者に共通するニーズとなっています。中でも、ヘッドサイズが小さく操作性に優れた「超コンパクト」タイプの人気は高まっており、超コンパクトサイズが金額・数量ともにシェアNo.1*3を記録。市場で最も伸長しているセグメントとなっています。

この背景には、「超コンパクト」タイプにおける届きにくい奥歯や歯間部へのアプローチ性の高さが評価されていることが挙げられます。実際の消費者調査においても、「歯ブラシに求める性能」として最も多く挙げられたのは、「奥歯や届きにくい部分までしっかりと磨けること」でした*4。

さらに消費者調査*4によると、「歯科医師から正しいブラッシング方法を教わっていても、うまく実践できない」という声も多く、磨き残しを防ぐために、ブラッシングテクニックを補ってくれる“道具としての歯ブラシ”への期待が高まっていることが明らかになりました。また、ペーストには効果・効能を、歯ブラシには「形状」や「磨きやすさ」などの機能性を求める傾向も見られ、消費者の多くが歯ブラシを“清掃道具”として重要視しており、好みの形状や使いやすさに基づいて製品を選ぶ傾向が見られます。

このような市場動向と消費者ニーズに加え、“超コンパクトヘッド”は、「コンパクト」よりもさらに小さく、奥歯の奥や歯間部など、従来届きにくかった部位にも無理なく届き、優れた操作性で効率よく歯垢を除去することが期待できます。「シュミテクト やさしく歯周ケア ハブラシ」は、知覚過敏ケアブランドとしてのやさしさはそのままに、歯垢除去力に着目した設計を採用。さらに“超コンパクト”を加えた4種のヘッドサイズで、幅広いニーズに応えるラインアップへと進化しました。

■製品特長

■届きにくいところにフィットする「3Dフィット設計」

歯の凹凸や届きにくい奥歯など、隅々までアプローチできるよう、立体的な3Dカット形状を採用。

中央に配置されたラウンド毛は歯面をやさしく磨き上げ、サイドの極細毛がすき間に入り込む構造です。

■繊細なやさしさを届ける「極細シルキー毛」

毛先わずか0.007mmの極細毛を採用し、歯と歯ぐきのすき間にやさしく入り込み、歯垢をしっかりかき出します。シルキーな柔らかさを持つ毛は、敏感な歯や歯ぐきにもやさしく、快適な磨き心地を提供、清掃性とやさしさを両立しています。

■両製品に共通する特長

ブラッシング時にしなる「弾力ネック」が力を吸収し、歯や歯ぐきをやさしく守ります。ネックを細く長く設計したことで、奥歯までスムーズに届き、無理な力をかけずに磨けます。さらに、丸みを帯びたヘッドエッジが口腔内を傷つけにくく、安心して使える設計となっています。また、ハンドル、ネック、ヘッド部分にサステナブルなバイオマスプラスチック「ポリプロピレン*2」を使用することで、「シュミテクト やさしく歯周ケア ハブラシ」製品単体の化石資源由来のプラスチック使用量を、１本あたり約64％削減しています。シュミテクト ハブラシをご使用いただくことによって、生活者ひとりひとりが毎日のハミガキから環境負荷低減への取り組みに参加することが可能です。

■製品概要

・リニューアル

・新製品

*1：インテージSRIハミガキ市場累計ブランド別販売金額シェア2015年4月-2017年3月

インテージSRI+ハミガキ市場累計ブランド別販売金額シェア2017年4月-2025年3月(4～3月を1年間とする）

*2：マスバランス方式

*3：インテージSRI＋数量シェア2025年1月-6月

*4：U&A調査2024、歯ブラシ使用者2,143名

【Haleonジャパン株式会社】

Haleonジャパンは、コンシューマーヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon（ヘイリオン）（本社・英国）の日本法人です。Haleonは信頼されるサイエンス、イノベーション、そして深い人への理解をもとに数多くのブランドを展開しており、「Deliver better everyday health with humanity.」（もっと健康に、ずっと寄りそって）というパーパスの実現を目指しています。当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」「ポリグリップ」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。詳しくはWebサイトをご参照ください。https://www.haleon.com/jp