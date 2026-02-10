カスタムサラダ専門店 クリスプサラダワークス「KANDA SQUARE店」を2月24日（火）にオープン！

株式会社CRISP

株式会社CRISP（本社：東京都港区、代表取締役：宮野浩史）は、51店舗目となる「クリスプサラダワークス KANDA SQUARE店」を2026年2月24日（火）にオープンします。

「KANDA SQUARE店」は、都営新宿線「小川町駅」、東京メトロ「淡路町駅」「新御茶ノ水駅」から徒歩3分のKANDA SQUARE1Fにオープンします。本店舗の誕生により、神田エリアで働くビジネスパーソンや近隣にお住まいの方々へ、アプリでの事前注文によるスピーディーな食の体験と共に、その日の気分に合わせて自由にカスタマイズできるヘルシーで美味しいサラダという選択肢をお届けします。

・店舗名 クリスプサラダワークス KANDA SQUARE店

・オープン日 2026年2月24日（火）

・住所 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 1F

・客席 40席

・営業時間 平日・土日祝 11:00-21:00

・URL crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

オープンを記念して、KANDA SQUARE店限定クーポンを配布

【KANDA SQUARE店オープン記念クーポン】

総額2,000円（400円×5回分）OFF

・コード hellokanda

・利用期限 2月24日（火）- 3月31日（火）

・利用回数 期間内に5回利用可能

・利用条件 KANDA SQUARE店限定

キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可

クリスプサラダワークス crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

2014年に東京で創業したクリスプサラダワークスは、「熱狂的なファンをつくる」というミッションのもと、おいしくてお腹いっぱいになる高品質なサラダを提供するカスタムサラダ専門レストランです。

現在は、東京/神奈川/大阪に49店舗を展開し、年間160万食以上提供するカスタムサラダのリーディングブランドです。