【新発売】春めく季節にぴったりの新色「ピンクCT」が、「ラ・スクリヴェリア」シリーズのボールペンと多機能ペンに新登場。｜イタリアのファクトリーブランド「Orobianco（オロビアンコ）」

ダイヤモンド株式会社

ダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、イタリア発祥のファクトリーブランド・オロビアンコの筆記具ラインより、人気シリーズ「ラ・スクリヴェリア」のボールペンと多機能ペン（トリプロ）の新色「ピンクCT」を2026年2月10日（火）に発売いたします。

フレッシュなシルバーカラー（CT）のトリムと、春を感じさせるピンクカラーの新作は、卒業や入学のお祝いに加え、新生活を迎える社会人にも最適なアイテムです。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/orobianco/news-260210/

商品詳細

イタリアントリコロールが配色されたリング、そして剣の形を模したこだわりのクリップがエレガントな仕上がり。ボールペンは高級感のある回転式、トリプロはボールペン2色（黒、赤）+ペンシルの筆記スタイルを備え、普段使いにも便利です。Made in Japan（メイドインジャパン）の高品質なアイテムは、ギフトとしても喜ばれる逸品です。

（上）オロビアンコ ラ・スクリヴェリア トリプロ ピンクCT （下）オロビアンコ ラ・スクリヴェリア ボールペン ピンクCT

オロビアンコ ラ・スクリヴェリア ピンクCT

販売開始：2026年2月10日（火）

生産国 ：日本

商品名 ：オロビアンコ ラ・スクリヴェリア ボールペン ピンクCT

商品価格：5,500円（税込）

サイズ ：軸径 9.4mm × 長さ 141mm（筆記時）

素材 ：アルミニウム

重量 ：25ｇ

仕様 ：回転式



商品名 ：オロビアンコ ラ・スクリヴェリア トリプロ ピンクCT

商品価格：5,500円（税込）

サイズ ：軸径 10mm × 長さ 142mm（収納時）

素材 ：アルミニウム

重量 ：22ｇ

仕様 ：複合ペン（ボールペン黒・赤 回転式、ペンシル0.5mm、ノック式）

オロビアンコ ラ・スクリヴェリア ボールペン ピンクCT

ブランド説明

1996年、イタリア・ミラノ近郊で創設されたバッグ発祥のファクトリーブランド。「La moda italiana bella ma intelligente」（イタリアンファッション、美しくそれでいて知性も兼ね備えている）のコンセプトの下、ブランド独自のものづくりを、伝統的な職人技と最新のIT技術の融合により実現してきた。イタリアらしい鮮やかなカラー、自然で抜け感のあるフォルム、それでありながら実用性の高い製品は、ビジネスからプライベートシーンまで様々なスタイルを引き立ててくれる。現在はバッグのみに留まらず、衣食住の各分野へ進出する総合ライフスタイルブランドへと躍進。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/orobianco/